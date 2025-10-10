ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurri
ATP 250 Stoccolma – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Ethan Quinn vs (WC) Nikola Slavic
Rei Sakamoto vs (6) Mark Lajal
(2) Filip Misolic vs (WC) William Rejchtman Vinciguerra
Viktor Durasovic vs (5) Matteo Gigante
(3) Ignacio Buse vs Arthur Fery
Sascha Gueymard Wayenburg vs (8) Jay Clarke
(4) Dino Prizmic vs (Alt) Patrick Zahraj
Vitaliy Sachko vs (7) Giulio Zeppieri
Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto vs Mark Lajal
Ethan Quinn vs Nikola Slavic
Filip Misolic vs William Rejchtman Vinciguerra
Ignacio Buse vs Arthur Fery
Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic vs Patrick Zahraj
Vitaliy Sachko vs Giulio Zeppieri
Viktor Durasovic vs Matteo Gigante
Sascha Gueymard Wayenburg vs Jay Clarke
