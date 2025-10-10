Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Stoccolma: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di due azzurri

10/10/2025 20:00 Nessun commento
Matteo Gigante nella foto
Matteo Gigante nella foto

SWE ATP 250 Stoccolma – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Ethan Quinn USA vs (WC) Nikola Slavic SWE
Rei Sakamoto JPN vs (6) Mark Lajal EST

(2) Filip Misolic AUT vs (WC) William Rejchtman Vinciguerra SWE
Viktor Durasovic NOR vs (5) Matteo Gigante ITA

(3) Ignacio Buse PER vs Arthur Fery GBR
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs (8) Jay Clarke GBR

(4) Dino Prizmic CRO vs (Alt) Patrick Zahraj GER
Vitaliy Sachko UKR vs (7) Giulio Zeppieri ITA

Centre Court – ore 11:00
Rei Sakamoto JPN vs Mark Lajal EST
Ethan Quinn USA vs Nikola Slavic SWE
Filip Misolic AUT vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
Ignacio Buse PER vs Arthur Fery GBR

Court 1 – ore 11:00
Dino Prizmic CRO vs Patrick Zahraj GER
Vitaliy Sachko UKR vs Giulio Zeppieri ITA
Viktor Durasovic NOR vs Matteo Gigante ITA
Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Jay Clarke GBR

TAG: , , ,