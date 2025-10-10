Andre Silva nuovo Chief Tour Officer dell’ATP Tour

Continua il rinnovamento di cariche importanti in seno all’ATP e al tour Pro. Infatti dopo la nomina di Eno Polo come direttore generale dell’ATP al posto del dimissionario Massimo Calvelli, oggi è arrivato l’annuncio di Andre Silva come nuovo Chief Tour Officer. Succede a Ross Hutchins, in carica dal 2020. Silva vanta un’importante esperienza dirigenziale a livello internazionale, maturata nel tennis professionistico e in altri sport: ha ricoperto ruoli di primo piano in TEAM8, nella direzione del Cincinnati Open e sul PGA Tour di golf, dove ha supervisionato eventi di prestigio.

In ambito tennistico, Silva ha anche ricoperto le cariche di Chief Player Officer dell’ATP e di Direttore delle Nitto ATP Finals. “Con un percorso che spazia dalla rappresentanza degli atleti alla gestione di grandi eventi e alle operazioni commerciali, unito a una profonda conoscenza dei rapporti tra giocatori e tornei, Silva appare la figura ideale per guidare il Tour in un momento di trasformazione per il tennis maschile”, recita il comunicato pubblicato sul sito ufficiale ATP.

Così il presidente dell’ATP, Andrea Gaudenzi, ha commentato la nomina: “Andre è un leader affermato, con una combinazione unica di esperienze nel mondo dei giocatori, dei tornei e di altri sport. La sua nomina arriva in un momento cruciale, mentre continuiamo a costruire un ATP Tour più forte e coinvolgente, e a promuovere l’unificazione del panorama tennistico attraverso il nostro piano OneVision.”

Da parte sua, Andre Silva ha dichiarato: “È un onore tornare in ATP e contribuire allo sport che ha plasmato la mia carriera professionale. Sono entusiasta dei progressi compiuti dal Tour negli ultimi anni e non vedo l’ora di collaborare con giocatori, tornei e partner per portare il nostro sport a nuovi livelli.”

Silva sarà operativo nel suo nuovo ruolo dal prossimo dal 1° novembre 2025 e opererà dalla sede ATP in Florida.

Mario Cecchi