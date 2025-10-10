Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Almaty: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

10/10/2025 17:43 Nessun commento
Taro Daniel nella foto
Taro Daniel nella foto

KAZ ATP 250 Almaty – Tabellone Qualificazione – hard
(1) James Duckworth AUS vs Saba Purtseladze GEO
(WC) Mikhail Kukushkin KAZ vs (6) Taro Daniel JPN

(2) Rinky Hijikata AUS vs Jakub Paul SUI
Ilia Simakin RUS vs (5) Ugo Blanchet FRA

(3) Liam Draxl CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI
(WC) Denis Yevseyev KAZ vs (8) Bernard Tomic AUS

(4) Billy Harris GBR vs Marko Topo GER
August Holmgren DEN vs (7) Titouan Droguet FRA

CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata AUS vs Jakub Paul SUI
James Duckworth AUS vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 09:30)
Mikhail Kukushkin KAZ vs Taro Daniel JPN
Denis Yevseyev KAZ vs Bernard Tomic AUS (Non prima 14:00)

COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin RUS vs Ugo Blanchet FRA
August Holmgren DEN vs Titouan Droguet FRA (Non prima 09:30)
Billy Harris GBR vs Marko Topo GER (Non prima 11:00)
Liam Draxl CAN vs Marc-Andrea Huesler SUI

TAG: ,