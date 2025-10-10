ATP 250 Almaty: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani
ATP 250 Almaty – Tabellone Qualificazione – hard
(1) James Duckworth vs Saba Purtseladze
(WC) Mikhail Kukushkin vs (6) Taro Daniel
(2) Rinky Hijikata vs Jakub Paul
Ilia Simakin vs (5) Ugo Blanchet
(3) Liam Draxl vs Marc-Andrea Huesler
(WC) Denis Yevseyev vs (8) Bernard Tomic
(4) Billy Harris vs Marko Topo
August Holmgren vs (7) Titouan Droguet
CENTER COURT – ore 08:00
Rinky Hijikata vs Jakub Paul
James Duckworth vs Saba Purtseladze (Non prima 09:30)
Mikhail Kukushkin vs Taro Daniel
Denis Yevseyev vs Bernard Tomic (Non prima 14:00)
COURT 1 – ore 08:00
Ilia Simakin vs Ugo Blanchet
August Holmgren vs Titouan Droguet (Non prima 09:30)
Billy Harris vs Marko Topo (Non prima 11:00)
Liam Draxl vs Marc-Andrea Huesler
