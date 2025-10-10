Medvedev torna a brillare a Shanghai: “Un anno difficile, ma ora sto ritrovando il mio miglior tennis” (Video della semifinale)

Dopo una prestazione solida e matura, Daniil Medvedev ha conquistato l’accesso alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2025, superando Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 6-4. Il russo, apparso concentrato e più fiducioso rispetto ai mesi scorsi, ha analizzato il match e il suo momento di forma nella conferenza stampa post partita.

“È stata una partita molto equilibrata”

Medvedev ha riconosciuto i meriti del suo avversario e l’intensità del match:

“È stata una partita tirata. Lui ha avuto parecchie occasioni, forse un po’ più di me. Sono riuscito a essere più lucido nei momenti importanti, soprattutto negli ultimi due game. Sono molto contento del modo in cui ho gestito i punti decisivi e del livello mostrato.”

Il russo ha poi spiegato quanto le condizioni in campo siano state difficili:

“Faceva molto caldo, ero completamente fradicio, era difficile anche solo tenere la racchetta. Ma sono davvero felice di essere in semifinale a Shanghai.”

Un 2025 complicato, ma Shanghai come punto di svolta

Daniil non ha nascosto le difficoltà vissute quest’anno, ma si è detto orgoglioso della reazione mostrata nelle ultime settimane:

“È stato un anno molto duro. Non ho sempre giocato il mio miglior tennis, ma ora mi sento bene e voglio chiudere la stagione in modo positivo. Amo Shanghai, ho sempre giocato bene qui, e mi fa piacere ritrovare buone sensazioni.”

Il russo ha poi sottolineato quanto sia stato importante salvare i sei break point concessi nel match:

“Non è stato facile, ma credo di aver servito bene in quei momenti. Anche nei game in cui lui ha avuto chance di break, ho sentito di essere in controllo. Ho finito con un ace, una bella sensazione.”

“Contro De Minaur sempre scambi lunghi, ma ho retto bene fisicamente”

Come spesso accade nei confronti tra i due, il match è stato caratterizzato da lunghi scambi da fondo campo:

“Con Alex capita spesso, entrambi amiamo far giocare un colpo in più all’avversario. Oggi ci sono stati scambi davvero duri, alcuni oltre i venti colpi. Ero stanco dopo la partita precedente, ma sono riuscito a resistere e a correre fino all’ultimo.”

Verso la semifinale contro Rinderknech

Ora per Medvedev arriva la sfida con Arthur Rinderknech, una delle sorprese del torneo cinese. Il russo non sottovaluta il suo prossimo avversario:

“Arthur è un giocatore pericoloso. Quando trova ritmo al servizio e colpisce bene, può battere chiunque. È il tipo di avversario che non ti concede scambi: cerca di chiudere in due colpi. Dovrò restare solido e provare a fare lo stesso. Vediamo come andrà.”

“Do sempre tutto, anche nei momenti difficili”

A chi gli ha chiesto se sarebbe disposto a “dare tutto” pur di vincere un altro Slam, Medvedev ha risposto con franchezza:

“Do già tutto. Ho lavorato duramente tutto l’anno, anche nei momenti complicati. Adesso sto ritrovando il mio miglior tennis e voglio continuare su questa strada.”

Con la vittoria su De Minaur, Medvedev raggiunge la sesta semifinale in carriera a Shanghai, confermando il feeling con il torneo dove aveva già trionfato nel 2019. Ora, contro Rinderknech, cercherà un’altra prova da campione per tornare protagonista anche nella ipotetica lotta verso le Finals.





Francesco Paolo Villarico