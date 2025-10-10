WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Ningbo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucia Bronzetti

10/10/2025 15:23 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
CHN WTA 500 Ningbo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) McCartney Kessler USA vs Tamara Korpatsch GER
Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Priscilla Hon AUS

(2) Maya Joint AUS vs Ajla Tomljanovic AUS
Viktoriya Tomova BUL vs (9) Antonia Ruzic CRO

(3) Tatjana Maria GER vs Aliaksandra Sasnovich BLR
(WC) Lilli Tagger AUT vs (10) Camila Osorio COL

(4) Laura Siegemund GER vs (WC) Saisai Zheng CHN
Linda Fruhvirtova CZE vs (8) Zeynep Sonmez TUR

(5) Yulia Putintseva KAZ vs Katarzyna Kawa POL
Talia Gibson AUS vs (7) Lucia Bronzetti ITA

(6) Polina Kudermetova RUS vs (WC) Hanyu Guo CHN
(WC) Meng-Yi Chen CHN vs (11) Kamilla Rakhimova RUS

Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint AUS vs Ajla Tomljanovic AUS
(6) Polina Kudermetova RUS vs Hanyu Guo CHN
(1) McCartney Kessler USA vs Tamara Korpatsch GER
(4) Laura Siegemund GER vs Saisai Zheng CHN

Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen CHN vs (11) Kamilla Rakhimova RUS
(3) Tatjana Maria GER vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Lilli Tagger AUT vs (10) Camila Osorio COL
Linda Fruhvirtova CZE vs (8) Zeynep Sonmez TUR

Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova BUL vs (9) Antonia Ruzic CRO
Talia Gibson AUS vs (7) Lucia Bronzetti ITA
(5) Yulia Putintseva KAZ vs Katarzyna Kawa POL
Yuliia Starodubtseva UKR vs (12) Priscilla Hon AUS

1 commento

Fabio (Guest) 10-10-2025 15:40

Mi spiegate come fa’ a giocare la sigermund se sta giocando in doppio in Cina????

