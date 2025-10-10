WTA 500 Ningbo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Lucia Bronzetti
WTA 500 Ningbo – Tabellone Qualificazione – hard
(1) McCartney Kessler vs Tamara Korpatsch
Yuliia Starodubtseva vs (12) Priscilla Hon
(2) Maya Joint vs Ajla Tomljanovic
Viktoriya Tomova vs (9) Antonia Ruzic
(3) Tatjana Maria vs Aliaksandra Sasnovich
(WC) Lilli Tagger vs (10) Camila Osorio
(4) Laura Siegemund vs (WC) Saisai Zheng
Linda Fruhvirtova vs (8) Zeynep Sonmez
(5) Yulia Putintseva vs Katarzyna Kawa
Talia Gibson vs (7) Lucia Bronzetti
(6) Polina Kudermetova vs (WC) Hanyu Guo
(WC) Meng-Yi Chen vs (11) Kamilla Rakhimova
Center Court – ore 05:00
(2) Maya Joint vs Ajla Tomljanovic
(6) Polina Kudermetova vs Hanyu Guo
(1) McCartney Kessler vs Tamara Korpatsch
(4) Laura Siegemund vs Saisai Zheng
Grandstand – ore 05:00
Meng-Yi Chen vs (11) Kamilla Rakhimova
(3) Tatjana Maria vs Aliaksandra Sasnovich
Lilli Tagger vs (10) Camila Osorio
Linda Fruhvirtova vs (8) Zeynep Sonmez
Court 6 – ore 05:00
Viktoriya Tomova vs (9) Antonia Ruzic
Talia Gibson vs (7) Lucia Bronzetti
(5) Yulia Putintseva vs Katarzyna Kawa
Yuliia Starodubtseva vs (12) Priscilla Hon
TAG: Lucia Bronzetti, WTA 500 Ningbo, WTA 500 Ningbo 2025
1 commento
Mi spiegate come fa’ a giocare la sigermund se sta giocando in doppio in Cina????