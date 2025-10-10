Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi dei Quarti di Finale e della prima semifinale di doppio. Daniil Medvedev e Arthur Rinderknech si sfideranno in semifinale

10/10/2025 14:00 57 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA
ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
6
7
Andre Goransson / Alex Michelsen
7
2
10
Vincitore: Goransson / Michelsen
Mostra dettagli

Arthur Rinderknech FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 09:00)

ATP Shanghai
Arthur Rinderknech
6
6
Felix Auger-Aliassime [12]
3
4
Vincitore: Rinderknech
Mostra dettagli

Daniil Medvedev RUS vs Alex de Minaur AUS (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Daniil Medvedev [16]
6
6
Alex de Minaur [7]
4
4
Vincitore: Medvedev
Mostra dettagli

57 commenti.

giumart (Guest) 10-10-2025 15:10

Mi spiace per De Minaur, pensavo che addirittura vincesse questo torneo. Comunque ho potuto vedere solo parte del match e devo dire che da parecchio non vedevo un Medvedev così, persino migliorato nelle transizioni in avanti.

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 10-10-2025 15:03

Bravo,un nome che da prestigio a queste semifinali di un 1000.. chiaramente insieme a Djokovic..

 56
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 10-10-2025 15:01

Medvedev e Djokovic si frappongono tra Rinderknech-Vacherot e la finale cuginica 😆

 55
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Rovescio al tramonto 10-10-2025 14:42

E vai Nedvedevvvvv!

 54
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 10-10-2025 14:38

Intanto l'orco russo regola il canguro australiano … :mrgreen:

 53
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Antoz (Guest) 10-10-2025 14:25

@ wild (#4496429)

Assolutamente no, anzi, meno male che esistono i punti ATP. Quello che dice la classifica è legge. Certo, uno che va alle ATP Finals e non vince un torneo dal 2022…

 52
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
DANCAS 10-10-2025 14:12

Scritto da Nicox

Scritto da Nicox

Scritto da Joe

Scritto da DANCAS

Scritto da Joe

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.

torno a dire che diventi fenomeno anche con il contributo del tuo avversario. Felix con Musetti era continuamente in anticipo sull’aggressività e se tu togli il tempo a Lorenzo lo metti in grave difficoltà perchè i suoi colpi non fanno più male e rendi le cose più facili per l’avversario di turno. Lorenzo era palesemente titubante, quasi in soggezione/attesa e poi si è innervosito facilitando ancora di più Felix. Jannik agli US Open in alcuni frangenti ha fatto veramente fatica a tenere l’iniziativa con Felix.

Tossivano…

È che Lorenzo, ogni tanto, fa ancora veramente incazzare…
Ora, nessuno pretende che si jannikkizzi…ma si spera almeno che completi il processo di defogninizzazione…

Ahahah molto simpatico questo commento. Ed è vero, ieri è tornato a ricordare Fognini.

Joe alla fine siamo abbastanza d’accordo. Io però reputo che giocare con quell’anticipo e con quella precisione, sia molto al di fuori della normalità di FAA, che comunque rimane un ottimo giocatore. D’altronde lo ha detto anche lui nell’intervista post partita, affermando che è stata la sua miglior prestazione dell’anno al servizio, e che tutto ciò che provava gli riusciva. Giocasse sempre così, non sarebbe fuori dalla top10.

 51
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Mando
Detuqueridapresencia 10-10-2025 13:51

Scritto da wild
@ Antoz (#4496369)
stai proponendo che sia questo blog ha decidere chi va a torino?

Fosse per Antroll & C si farebbe veramente così

 50
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Annie3 10-10-2025 13:32

Non ho visto il match ma questo Rindernecht è dai suoi inizi, quando sconosciuto aveva incominciato ad ottenere risultati interessanti e contro pronostico, un personaggio poco appariscente che però in campo mette in atto una sua concretezza di gioco che può demolire piu' note qualità avversarie…insomma, un'acqua cheta che, zitta zitta, sta (ri)trovando soprattutto in questa fase tennistica caratterizzata da talenti, diciamo così, discontinui, una sua solidità, pure trascinandosi dietro la famiglia, che magari non sollecita entusiasmi ma si sta, ahimè, dimostrando vincente

 49
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nicox (Guest) 10-10-2025 13:02

Scritto da Nicox

Scritto da Joe

Scritto da DANCAS

Scritto da Joe

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.

torno a dire che diventi fenomeno anche con il contributo del tuo avversario. Felix con Musetti era continuamente in anticipo sull’aggressività e se tu togli il tempo a Lorenzo lo metti in grave difficoltà perchè i suoi colpi non fanno più male e rendi le cose più facili per l’avversario di turno. Lorenzo era palesemente titubante, quasi in soggezione/attesa e poi si è innervosito facilitando ancora di più Felix. Jannik agli US Open in alcuni frangenti ha fatto veramente fatica a tenere l’iniziativa con Felix.

Tossivano…

È che Lorenzo, ogni tanto, fa ancora veramente incazzare…
Ora, nessuno pretende che si jannikkizzi…ma si spera almeno che completi il processo di defogninizzazione…

 48
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst, kicks
Nicox (Guest) 10-10-2025 12:58

Scritto da Joe

Scritto da DANCAS

Scritto da Joe

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.

torno a dire che diventi fenomeno anche con il contributo del tuo avversario. Felix con Musetti era continuamente in anticipo sull’aggressività e se tu togli il tempo a Lorenzo lo metti in grave difficoltà perchè i suoi colpi non fanno più male e rendi le cose più facili per l’avversario di turno. Lorenzo era palesemente titubante, quasi in soggezione/attesa e poi si è innervosito facilitando ancora di più Felix. Jannik agli US Open in alcuni frangenti ha fatto veramente fatica a tenere l’iniziativa con Felix.

Tossivano…

 47
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: andrewthefirst
wild (Guest) 10-10-2025 12:51

@ Joe (#4496373)

quindi per la proprietà transitiva dovrebbe essere Rinderdeché ad andare a Torino in quanto più forte di FAA

 46
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
wild (Guest) 10-10-2025 12:47

@ Giallo Naso (#4496420)

primo voto a favore di FAA 🙂

 45
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
wild (Guest) 10-10-2025 12:46

@ Antoz (#4496369)

stai proponendo che sia questo blog ha decidere chi va a torino?

 44
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Il saggio (Guest) 10-10-2025 12:45

Grande rinderknech che ha fatto un bel regalo al Muso!

 43
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
wild (Guest) 10-10-2025 12:42

i gufi erano già contenti che FAA andava a Torino al posto di Musetti, ma c'è giustizia tennistica

 42
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Giallo Naso (Guest) 10-10-2025 12:27

@ JOA20 (#4496403)

lo so bene, ma non sembra potere avere quella continuità di rendimento, premesse sempre che sono eccezioni e non la regola. in ogni caso se rifacesse quell'exploit meriterebbe pienamente di andare al master.

 41
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lucio68 (Guest) 10-10-2025 12:00

lo sapevo che Auger Aliassine era un fuoco di paglia..solo contro gli italiani sono fenomeni

 40
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vae victis (Guest) 10-10-2025 11:55

Il vulnus cronico di Felix. Ad un certo punto c'è il collasso e si va dalle stelle alle stalle. Gli manca la consistenza su più turni in breve siccessione, ha fatto passi in tal senso ma ancora la strada è lunga. Comunque battere il francese è tutto da dimostrare, davvero un brutto cliente, molto migliorato in tutto.

 39
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ff (Guest) 10-10-2025 11:52

@ Andrea (#4496382)

Concordo, Musetti ha giocato contratto senza proporsi in attacchi coraggiosi e subendo la pressione di FAA che non ha sbagliato nulla e giocato in maniera fenomenale. I migliori colpi di Muso sono stati i passanti difensivi mentre i vincenti in attacco sono latitati e il rovescio non lo ha aiutato. Il suo livello sul veloce è cresciuto molto ma ancora non ha la mentalità per anticipare e chiudere gli scambi. Diamogli tempo….

 38
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vae victis (Guest) 10-10-2025 11:52

Ecco il.problema di Felix, la discontinuità psicofisica che ad un certo punto prorompe dispotica e ottura tutto. Un vero peccato anche se il francese è una gran brutta bestia perché non conosce flessioni, gioca sempre come gioca e lo devi sem

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Joe (Guest) 10-10-2025 11:47

Scritto da DANCAS

Scritto da Joe

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.

torno a dire che diventi fenomeno anche con il contributo del tuo avversario. Felix con Musetti era continuamente in anticipo sull’aggressività e se tu togli il tempo a Lorenzo lo metti in grave difficoltà perchè i suoi colpi non fanno più male e rendi le cose più facili per l’avversario di turno. Lorenzo era palesemente titubante, quasi in soggezione/attesa e poi si è innervosito facilitando ancora di più Felix. Jannik agli US Open in alcuni frangenti ha fatto veramente fatica a tenere l’iniziativa con Felix.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 10-10-2025 11:36

Scritto da Giallo Naso
questa sconfitta di felix è una manna per muso, che può permettersi adesso di vincere 4/5 partite ed essere dentro, a meno di exploit clamorosi di auger, che al momento rimangono improbabili

Nel 2022 FAA vinse tre titoli consecutivi nella stagione indoor, con semifinale a Bercy come ciliegina sulla torta. Certo è difficile che si ripeta ma è già accaduto

 35
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
compagno di cella di Becker (Guest) 10-10-2025 11:35

non ho visto il match ma pare chiaro che FAA abbia

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Calvin (Guest) 10-10-2025 11:29

Comunque si ottimo risultato in vista race, poerché FAA poteva avvicinarsi di molto e, invece, il Muso è sempre più vicino all’impresa di essere il secondo italiano a Torino.

Detto per inciso, per tutti i detrattori di Musetti, questo vuol dire che è a dir poco molto molto forte.

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 10-10-2025 11:27

questa sconfitta di felix è una manna per muso, che può permettersi adesso di vincere 4/5 partite ed essere dentro, a meno di exploit clamorosi di auger, che al momento rimangono improbabili

 32
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso
no Sinner no Party (Guest) 10-10-2025 11:12

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

Stiamo aspettando che il Muso faccia finalmente il FENOMENO nelle occasioni più importanti e qui c’era la concreta opportunità di arrivare fino a giocarsi il titolo!

 31
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 10-10-2025 11:11

Scritto da Joe

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da tonino
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…

Forse le partite di tennis sono sempre diverse e non la stessa partita ripetuta n volte?

indubbiamente, tuttavia è bene notare che il francese gioca un tennis propositivo e di attacco, togliendo il tempo a Felix. Non credo sia il caso di aggiungere altro

va bene però

1) il francese è indubbiamente nella sua settimana da Dio e gli auguro di sfruttare al massimo la congiuntura favorevole

2) capisco dove vuoi arrivare sul gioco di Musetti e sappiamo benissimo che il suo principale difetto è spesso quello di giocare di rimessa anzichè aggredire (non che non sappia farlo, ma lo dovrebbe fare più spesso e magari avere un coach che lo spinge a farlo in modo consistente). Tuttavia è ottavo nella race e l’ottavo nella race non è esattamente un brocco. Quindi magari ha anche altre caratteristiche che compensano di gran lunga quelle negative

 30
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov
Andrea (Guest) 10-10-2025 11:11

FAA aveva certamente giocato molto bene contro Musetti, ma il nostro già dall’ingresso in campo era visibilmente teso per la posta in gioco. Non dico che si è battuto da solo, ma il suo rendimento sotto tono ha dato fiducia al canadese per una prestazione monstre. Oggi è ritornato ai suoi livelli incostanti. Una bella mano per la Classifica Race

 29
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Scarso
DANCAS 10-10-2025 11:10

Scritto da Joe

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.

 28
Replica | Quota | 5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, antoniov, Scarso, il capitano, Michibe71
antoniov 10-10-2025 11:10

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da tonino
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…

Forse le partite di tennis sono sempre diverse e non la stessa partita ripetuta n volte?

Ed è proprio questo il bello del nostro amato sport che è il tennis, nel quale neppure vale la regola della proprietà transitiva !

 27
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, il capitano, Michibe71
antoniov 10-10-2025 11:06

Non ho visto il match, ma questa proprio non me l’aspettavo 🙂

 26
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Joe (Guest) 10-10-2025 11:05

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da tonino
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…

Forse le partite di tennis sono sempre diverse e non la stessa partita ripetuta n volte?

indubbiamente, tuttavia è bene notare che il francese gioca un tennis propositivo e di attacco, togliendo il tempo a Felix. Non credo sia il caso di aggiungere altro 🙄

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nena 10-10-2025 11:04

Certo è che stanno facendo di tutto per far vincere al vecchio squalo il suo 101mo titolo. Praticamente fuori tutti i più forti ( Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Shelton ) rimangono sulla carta solo Demon e Medvedev. Mai avuto per il Djoker un percorso più facile di questo 1000. Tuttavia, sono contento che un campione/giocatore del calibro di Djokovic sia ancora lì a combattere. Che testa ragazzi! A questo punto esprimo un grande rammarico per Musetti, un’occasione d’oro per incamerare punti per la race, e il fenomeno Aliassime stranamente sgonfiato dopo una prestazione monstre proprio contro Lorenzo. ciò fa capire ancora di più di quanto sia difficile essere costanti, con l’eccezione di Djokovic che dimostra ancora una volta di che pasta sia fatto. Una semi fra un pluricampione e un giocatore come il monegasco, salvo sorprese incredibili, non vedo come il Djoker possa perderla. Che meraviglia sto sport!

 24
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scarso, Michibe71
Antoz (Guest) 10-10-2025 11:03

@ ff (#4496366)

Premiare due che forse neanche se lo meritano…

 23
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Antoz (Guest) 10-10-2025 11:03

@ Federico (#4496361)

O forse sono gli italiani (tolto Sinner) che delle volte si trasformano in quarte categorie?

 22
Replica | Quota | -3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Michibe71, antoniov
Joe (Guest) 10-10-2025 11:03

Scritto da Federico
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.

 21
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
ff (Guest) 10-10-2025 11:02

Regalo prezioso a Musetti, i 200 punti per FAA sarebbero stati pericolosi. Il distacco resta a 500, un discreto margine.
Spero comunque che Djoker rinunci per premiare i due contendenti

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 10-10-2025 11:01

Solito problema…puoi essere fortissimo ma senza la costanza e continuità di rendimento non si va in fondo ai tornei.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 10-10-2025 10:52

Un grand merci depuis Carrara à la famille Balleret !!!

 18
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Federico (Guest) 10-10-2025 10:49

Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…

 17
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Michibe71
il capitano 10-10-2025 10:49

Shangai il master 1000 delle sorprese, dopo FAA prossimo ad uscire sarà il vogatore russo.

 16
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: antoniov, Detuqueridapresencia, Scarso
JOA20 (Guest) 10-10-2025 10:44

Partita strepitosa di Arthur, ha perso solo 12 punti al servizio.
Con questa sconfitta di FAA Musetti tiene un margine di 530 punti nella Race, vediamo come li gestirà.

 15
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, MarcoP, Scarso
Marco (Guest) 10-10-2025 10:43

È proprio questa la differenza tra gli atleti, la costanza! Non solo per una settimana ma anche per tutta la stagione!

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 10-10-2025 10:43

Scritto da compagno di cella di Becker
già detto ” che favola quella dei cugini ” ???

manca un match ad entrambi per la realizzazione della favola.
per il francese è alla portata, più difficile per Vacherot…

 13
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
MI.RCO 10-10-2025 10:43

Scritto da tonino
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…

Si’, ma oggi Felix, sembra un gatto anziano…..

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 10-10-2025 10:31

@ Luca (#4496344)

Sampras?? È solo un energumeno, un mandingo, nulla più.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
Detuqueridapresencia 10-10-2025 10:30

Scritto da tonino
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…

Forse le partite di tennis sono sempre diverse e non la stessa partita ripetuta n volte?

 10
Replica | Quota | 7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Il GUEst, MarcoP, antoniov, Michibe71, Rovescio al tramonto, Marco Tullio Cicerone
tonino (Guest) 10-10-2025 10:28

@ Luca (#4496344)

Forse è l’avversario che è diverso non lui…

 9
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Michibe71
Luca (Guest) 10-10-2025 10:26

Contro Musetti pareva un incrocio tra Sampras e Agassi,oggi ridicolizzato da Rinderkoso

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
compagno di cella di Becker (Guest) 10-10-2025 10:23

già detto ” che favola quella dei cugini ” ???

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 10-10-2025 10:21

Pare che Aliassime, in vista del rush verso Torino, abbia ingaggiato un gruppo di “tossitori” professionisti, incaricati di seguire Musetti dai palchetti di Bordeaux Vienna e Parigi. Tutto spesato.

 6
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Il GUEst, antoniov
zedarioz 10-10-2025 10:15

Il francese mi piace perché gioca sempre senza paura. Come con Sinner a Parigi. Il ruolo di underdog probabilmente lo agevola. Oggi FAA sembra avere un po’ il serbatoio vuoto. È spento e quindi arrivando in ritardo sta steccando e sbagliando tanto. Non so se è stanco, scarico o troppo teso

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 10-10-2025 10:10

Continua così, Arturo.

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, antoniov
JOA20 (Guest) 10-10-2025 10:05

Certo che la famiglia franco-monegasca sta facendo faville a Shanghai 😳

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, MarcoP
MI.RCO 10-10-2025 09:54

Felix veramente spento oggi.
Ha dato tutto con Musetti?

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 10-10-2025 09:49

Vuoi vedere che l’ovetto kinder fa un favore al Muso?

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, omerjno, Annie3