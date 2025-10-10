Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai: I risultati completi dei Quarti di Finale e della prima semifinale di doppio. Daniil Medvedev e Arthur Rinderknech si sfideranno in semifinale
10/10/2025 14:00 57 commenti
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Quarti di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Andre Goransson / Alex Michelsen
ATP Shanghai
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1]
6
6
7
Andre Goransson / Alex Michelsen
7
2
10
Vincitore: Goransson / Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-10
M. Arevalo / Pavic
0-1
0-2
0-3
ace
1-3
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
7-9
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
A. Goransson / Michelsen
0-15
0-30
df
15-30
15-40
5-2 → 6-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
A. Goransson / Michelsen
15-0
ace
15-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
3-1 → 4-1
A. Goransson / Michelsen
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
2-1 → 3-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 2-1
A. Goransson / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
ace
1-0 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
df
30-40
40-40
5-6 → 6-6
A. Goransson / Michelsen
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
4-5 → 5-5
A. Goransson / Michelsen
15-0
30-0
40-0
4-4 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Goransson / Michelsen
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Goransson / Michelsen
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
A. Goransson / Michelsen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
0-1 → 1-1
A. Goransson / Michelsen
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Arthur Rinderknech vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 09:00)
ATP Shanghai
Arthur Rinderknech
6
6
Felix Auger-Aliassime [12]
3
4
Vincitore: Rinderknech
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
5-4 → 6-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
4-3 → 5-3
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-2 → 4-3
A. Rinderknech
15-0
30-0
ace
3-2 → 4-2
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
40-15
3-1 → 3-2
A. Rinderknech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
A. Rinderknech
30-0
40-0
1-0 → 2-0
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
40-30
ace
5-3 → 6-3
F. Auger-Aliassime
15-0
40-0
40-15
ace
5-2 → 5-3
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Rinderknech
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
ace
0-0 → 1-0
Daniil Medvedev vs Alex de Minaur (Non prima 12:30)
ATP Shanghai
Daniil Medvedev [16]
6
6
Alex de Minaur [7]
4
4
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
D. Medvedev
0-15
15-15
40-15
5-4 → 6-4
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-4 → 5-4
D. Medvedev
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. de Minaur
15-0
30-0
40-0
ace
2-2 → 2-3
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
0-1 → 1-1
A. de Minaur
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. de Minaur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
D. Medvedev
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
A. de Minaur
0-15
0-30
0-40
2-2 → 3-2
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
A. de Minaur
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
D. Medvedev
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. de Minaur
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Mi spiace per De Minaur, pensavo che addirittura vincesse questo torneo. Comunque ho potuto vedere solo parte del match e devo dire che da parecchio non vedevo un Medvedev così, persino migliorato nelle transizioni in avanti.
Bravo,un nome che da prestigio a queste semifinali di un 1000.. chiaramente insieme a Djokovic..
Medvedev e Djokovic si frappongono tra Rinderknech-Vacherot e la finale cuginica 😆
E vai Nedvedevvvvv!
Intanto l’orco russo regola il canguro australiano …
@ wild (#4496429)
Assolutamente no, anzi, meno male che esistono i punti ATP. Quello che dice la classifica è legge. Certo, uno che va alle ATP Finals e non vince un torneo dal 2022…
Ahahah molto simpatico questo commento. Ed è vero, ieri è tornato a ricordare Fognini.
Joe alla fine siamo abbastanza d’accordo. Io però reputo che giocare con quell’anticipo e con quella precisione, sia molto al di fuori della normalità di FAA, che comunque rimane un ottimo giocatore. D’altronde lo ha detto anche lui nell’intervista post partita, affermando che è stata la sua miglior prestazione dell’anno al servizio, e che tutto ciò che provava gli riusciva. Giocasse sempre così, non sarebbe fuori dalla top10.
Fosse per Antroll & C si farebbe veramente così
Non ho visto il match ma questo Rindernecht è dai suoi inizi, quando sconosciuto aveva incominciato ad ottenere risultati interessanti e contro pronostico, un personaggio poco appariscente che però in campo mette in atto una sua concretezza di gioco che può demolire piu’ note qualità avversarie…insomma, un’acqua cheta che, zitta zitta, sta (ri)trovando soprattutto in questa fase tennistica caratterizzata da talenti, diciamo così, discontinui, una sua solidità, pure trascinandosi dietro la famiglia, che magari non sollecita entusiasmi ma si sta, ahimè, dimostrando vincente
È che Lorenzo, ogni tanto, fa ancora veramente incazzare…
Ora, nessuno pretende che si jannikkizzi…ma si spera almeno che completi il processo di defogninizzazione…
Tossivano…
@ Joe (#4496373)
quindi per la proprietà transitiva dovrebbe essere Rinderdeché ad andare a Torino in quanto più forte di FAA
@ Giallo Naso (#4496420)
primo voto a favore di FAA 🙂
@ Antoz (#4496369)
stai proponendo che sia questo blog ha decidere chi va a torino?
Grande rinderknech che ha fatto un bel regalo al Muso!
i gufi erano già contenti che FAA andava a Torino al posto di Musetti, ma c’è giustizia tennistica
@ JOA20 (#4496403)
lo so bene, ma non sembra potere avere quella continuità di rendimento, premesse sempre che sono eccezioni e non la regola. in ogni caso se rifacesse quell’exploit meriterebbe pienamente di andare al master.
lo sapevo che Auger Aliassine era un fuoco di paglia..solo contro gli italiani sono fenomeni
Il vulnus cronico di Felix. Ad un certo punto c’è il collasso e si va dalle stelle alle stalle. Gli manca la consistenza su più turni in breve siccessione, ha fatto passi in tal senso ma ancora la strada è lunga. Comunque battere il francese è tutto da dimostrare, davvero un brutto cliente, molto migliorato in tutto.
@ Andrea (#4496382)
Concordo, Musetti ha giocato contratto senza proporsi in attacchi coraggiosi e subendo la pressione di FAA che non ha sbagliato nulla e giocato in maniera fenomenale. I migliori colpi di Muso sono stati i passanti difensivi mentre i vincenti in attacco sono latitati e il rovescio non lo ha aiutato. Il suo livello sul veloce è cresciuto molto ma ancora non ha la mentalità per anticipare e chiudere gli scambi. Diamogli tempo….
Ecco il.problema di Felix, la discontinuità psicofisica che ad un certo punto prorompe dispotica e ottura tutto. Un vero peccato anche se il francese è una gran brutta bestia perché non conosce flessioni, gioca sempre come gioca e lo devi sem
torno a dire che diventi fenomeno anche con il contributo del tuo avversario. Felix con Musetti era continuamente in anticipo sull’aggressività e se tu togli il tempo a Lorenzo lo metti in grave difficoltà perchè i suoi colpi non fanno più male e rendi le cose più facili per l’avversario di turno. Lorenzo era palesemente titubante, quasi in soggezione/attesa e poi si è innervosito facilitando ancora di più Felix. Jannik agli US Open in alcuni frangenti ha fatto veramente fatica a tenere l’iniziativa con Felix.
Nel 2022 FAA vinse tre titoli consecutivi nella stagione indoor, con semifinale a Bercy come ciliegina sulla torta. Certo è difficile che si ripeta ma è già accaduto
non ho visto il match ma pare chiaro che FAA abbia
Comunque si ottimo risultato in vista race, poerché FAA poteva avvicinarsi di molto e, invece, il Muso è sempre più vicino all’impresa di essere il secondo italiano a Torino.
Detto per inciso, per tutti i detrattori di Musetti, questo vuol dire che è a dir poco molto molto forte.
questa sconfitta di felix è una manna per muso, che può permettersi adesso di vincere 4/5 partite ed essere dentro, a meno di exploit clamorosi di auger, che al momento rimangono improbabili
Stiamo aspettando che il Muso faccia finalmente il FENOMENO nelle occasioni più importanti e qui c’era la concreta opportunità di arrivare fino a giocarsi il titolo!
va bene però
1) il francese è indubbiamente nella sua settimana da Dio e gli auguro di sfruttare al massimo la congiuntura favorevole
2) capisco dove vuoi arrivare sul gioco di Musetti e sappiamo benissimo che il suo principale difetto è spesso quello di giocare di rimessa anzichè aggredire (non che non sappia farlo, ma lo dovrebbe fare più spesso e magari avere un coach che lo spinge a farlo in modo consistente). Tuttavia è ottavo nella race e l’ottavo nella race non è esattamente un brocco. Quindi magari ha anche altre caratteristiche che compensano di gran lunga quelle negative
FAA aveva certamente giocato molto bene contro Musetti, ma il nostro già dall’ingresso in campo era visibilmente teso per la posta in gioco. Non dico che si è battuto da solo, ma il suo rendimento sotto tono ha dato fiducia al canadese per una prestazione monstre. Oggi è ritornato ai suoi livelli incostanti. Una bella mano per la Classifica Race
Non concordo. Le statistiche di FAA contro
Musetti, sia al servizio che a rete, erano da fenomeno. E tatticamente ha giocato alla perfezione. La colpa di Musetti è stata che, vedendosi sopraffatto, si è fatto prendere dal nervosismo e ha smesso di provarci. Ma era già sotto di un set e un di un break nel secondo, non sarebbe cambiato nulla.
Ed è proprio questo il bello del nostro amato sport che è il tennis, nel quale neppure vale la regola della proprietà transitiva !
Non ho visto il match, ma questa proprio non me l’aspettavo 🙂
indubbiamente, tuttavia è bene notare che il francese gioca un tennis propositivo e di attacco, togliendo il tempo a Felix. Non credo sia il caso di aggiungere altro 🙄
Certo è che stanno facendo di tutto per far vincere al vecchio squalo il suo 101mo titolo. Praticamente fuori tutti i più forti ( Sinner, Alcaraz, Zverev, Fritz, Shelton ) rimangono sulla carta solo Demon e Medvedev. Mai avuto per il Djoker un percorso più facile di questo 1000. Tuttavia, sono contento che un campione/giocatore del calibro di Djokovic sia ancora lì a combattere. Che testa ragazzi! A questo punto esprimo un grande rammarico per Musetti, un’occasione d’oro per incamerare punti per la race, e il fenomeno Aliassime stranamente sgonfiato dopo una prestazione monstre proprio contro Lorenzo. ciò fa capire ancora di più di quanto sia difficile essere costanti, con l’eccezione di Djokovic che dimostra ancora una volta di che pasta sia fatto. Una semi fra un pluricampione e un giocatore come il monegasco, salvo sorprese incredibili, non vedo come il Djoker possa perderla. Che meraviglia sto sport!
@ ff (#4496366)
Premiare due che forse neanche se lo meritano…
@ Federico (#4496361)
O forse sono gli italiani (tolto Sinner) che delle volte si trasformano in quarte categorie?
come già sostenuto dopo la sconfitta di Lorenzo, Felix aveva un livello molto alto….ma non ha fatto il fenomeno, lo ha fatto sembrare tale Musetti.
Regalo prezioso a Musetti, i 200 punti per FAA sarebbero stati pericolosi. Il distacco resta a 500, un discreto margine.
Spero comunque che Djoker rinunci per premiare i due contendenti
Solito problema…puoi essere fortissimo ma senza la costanza e continuità di rendimento non si va in fondo ai tornei.
Un grand merci depuis Carrara à la famille Balleret !!!
Auger-Aliassime ha fatto il fenomeno solo con Musetti… Però, ora che ci penso, questa cosa accade spesso con gli italiani…
Shangai il master 1000 delle sorprese, dopo FAA prossimo ad uscire sarà il vogatore russo.
Partita strepitosa di Arthur, ha perso solo 12 punti al servizio.
Con questa sconfitta di FAA Musetti tiene un margine di 530 punti nella Race, vediamo come li gestirà.
È proprio questa la differenza tra gli atleti, la costanza! Non solo per una settimana ma anche per tutta la stagione!
manca un match ad entrambi per la realizzazione della favola.
per il francese è alla portata, più difficile per Vacherot…
Si’, ma oggi Felix, sembra un gatto anziano…..
@ Luca (#4496344)
Sampras?? È solo un energumeno, un mandingo, nulla più.
Forse le partite di tennis sono sempre diverse e non la stessa partita ripetuta n volte?
@ Luca (#4496344)
Forse è l’avversario che è diverso non lui…
Contro Musetti pareva un incrocio tra Sampras e Agassi,oggi ridicolizzato da Rinderkoso
già detto ” che favola quella dei cugini ” ???
Pare che Aliassime, in vista del rush verso Torino, abbia ingaggiato un gruppo di “tossitori” professionisti, incaricati di seguire Musetti dai palchetti di Bordeaux Vienna e Parigi. Tutto spesato.
Il francese mi piace perché gioca sempre senza paura. Come con Sinner a Parigi. Il ruolo di underdog probabilmente lo agevola. Oggi FAA sembra avere un po’ il serbatoio vuoto. È spento e quindi arrivando in ritardo sta steccando e sbagliando tanto. Non so se è stanco, scarico o troppo teso
Continua così, Arturo.
Certo che la famiglia franco-monegasca sta facendo faville a Shanghai 😳
Felix veramente spento oggi.
Ha dato tutto con Musetti?
Vuoi vedere che l’ovetto kinder fa un favore al Muso?