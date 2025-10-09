Paolini ai quarti Copertina, WTA

Jasmine Paolini ai quarti di Wuhan: Tauson si ritira nel terzo set

09/10/2025 11:16 16 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel terzo set, quando l’azzurra conduceva per 3-6, 6-1, 3-1. Un match intenso, cambiato completamente nel secondo parziale a causa di un problema fisico della danese, che nonostante il coraggio e la volontà di continuare, ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento in cui la situazione era ormai compromessa.
Nel prossimo turno, Paolini affronterà la vincente tra Belinda Bencic e Iga Swiatek.

Primo set – Tauson comanda con autorità (3-6)
L’inizio del match è stato equilibrato solo nei primissimi scambi. Paolini parte bene al servizio, ma la danese entra rapidamente in ritmo e trova subito il break nel terzo game grazie alla maggiore incisività con il dritto. L’azzurra prova a rientrare in partita, ma Tauson mantiene grande solidità al servizio e chiude il primo parziale con il punteggio di 6-3 piazzando un nuovo break.
L’italiana fatica a spostare la danese dalla linea di fondo, mentre il servizio di Tauson, anche con la seconda, resta un’arma efficace nei momenti chiave.

Secondo set – Reazione Paolini, Tauson accusa il problema fisico (6-1)
Il secondo set si apre con un copione completamente diverso. Paolini aumenta la profondità dei colpi, gioca più vicino alla riga e ottiene subito il break in apertura, portandosi poi sul 4-1 grazie a un doppio break che segna la svolta dell’incontro.
In questa fase emergono però i primi segnali di difficoltà per Tauson, che accusa un problema all’inguine e chiede un medical time-out per lasciare momentaneamente il campo. Al rientro, la danese appare dolorante, con movimenti ridotti e scambi più brevi. Jasmine resta concentrata e chiude il set per 6-1, approfittando della condizione precaria dell’avversaria.

Terzo set – L’infortunio ferma Tauson, Paolini avanza (3-1 rit.)
Tauson prova eroicamente a restare in campo, ma il dolore è evidente. Tra le lacrime, tenta di servire affidandosi quasi esclusivamente alle braccia, rinunciando del tutto agli appoggi. Paolini gestisce con intelligenza la situazione, mantenendo calma e solidità mentale, e ottiene subito un break che la porta avanti 3-1.
A quel punto, la danese sceglie il buon senso e decide di ritirarsi dal match, tra gli applausi del pubblico che apprezza il suo coraggio. Paolini, visibilmente dispiaciuta, si qualifica così ai quarti di finale del torneo.

WTA Wuhan
Jasmine Paolini [7]
0
3
6
3
Clara Tauson [10]
0
6
1
1
Vincitore: Paolini
Mostra dettagli



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

16 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Gio (Guest) 09-10-2025 12:56

Adesso la bestia nera…la vedo nera…o forse sarà la volta buona?? Chissa

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jack1 09-10-2025 12:41

Scritto da tomax
@ mats (#4495939)
perche?hanno fatto bene..la curiosita sarebbe sapere chi ha deciso

Sicuramente si sono messe d’accordo prima, che se arrivava ai quarti non faceva il doppio. Per le final non servono punti.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 09-10-2025 12:07

@ mats (#4495939)

perche?hanno fatto bene..la curiosita sarebbe sapere chi ha deciso

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 09-10-2025 11:57

Se dovesse incontrare Swiatek, suggerisco a Jasmine di guardarsi tutta la partita persa a Pechino contro E. Navarro. Navarro l’ha battuta con la risposta, anticipando sempre, prendendosi rischi, e togliendole il tempo. Non so se Jasmine può adottare, con i suoi movimenti ampi, quella tattica, ma dovrebbe provarci. Tanto ci ha sempre perso finora, e il gioco vale la candela

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mats (Guest) 09-10-2025 11:54

Scritto da tomax
jasmine non glielo dira mai ma Errani oggi dovrebbe dire che il doppio non lo giocano

e niente, non hai perso l’occasione di fare un’altra brutta figura

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paola (Guest) 09-10-2025 11:45

@ JOA20 (#4495926)

Ottima scelta, sarà dura lo stesso, ma almeno può riposare ora.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
akgul num.1 09-10-2025 11:40

Scritto da Paola
La prossima sarà la Swiatek , quasi certamente. Purtroppo non credo che Paolini rinuncerà al doppio, ma le servirebbe riposare, hanno difeso il titolo di Pechino, sono qualificate prime nella race di Ryad.

Jas ritirata dal doppio

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
WTA lover (Guest) 09-10-2025 11:40

Scritto da tomax
jasmine non glielo dira mai ma Errani oggi dovrebbe dire che il doppio non lo giocano

E invece lo ha fatto Errani è la prima a sapere cosa c’è in palio per Paolini, detto che Iga sembra insormontabile per la Jasmine che stiamo vedendo qui a Wuhan, molto lontana dalla sua forma migliore. Detto ciò, ha senso chiudere il doppio fino alle finals a mio avviso, anche perché temo Jas dovrà continuare a giocare anche a Ningbo e forse Tokyo, Rybakina sembra in ottima forma e avrà le sue chance contro Aryna. Al momento ha senso considerare anche di provare a ridurre il gap verso Mirra, che non ne sta azzeccando una.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 09-10-2025 11:39

Speriamo che Jasmine mi smentisca…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Arnarderi 09-10-2025 11:39

Probabile che delle prime nove, ai quarti di finale di Wuhan mancherà solo Mirra all’appello (+2 assenti giustificate).
Ergo anche in questo torneo come nei precedenti, le prime 9 più o meno avanzano compatte creando uno iato con le altre, visibilissimo nella classifica e nella race.
Il problema è che alle Finals ne vanno 8 e non 9,,,,

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 09-10-2025 11:39

A me dispiace questo ritiro in quanto con iga ha poche speranze, invece nel doppio….

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 09-10-2025 11:34

Scritto da Paola
La prossima sarà la Swiatek , quasi certamente. Purtroppo non credo che Paolini rinuncerà al doppio, ma le servirebbe riposare, hanno difeso il titolo di Pechino, sono qualificate prime nella race di Ryad.

Si sono ritirate dal doppio, sperando che sia solo di facciata e non perché Jas ha qualche fastidio

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: silvano
Paola (Guest) 09-10-2025 11:33

La prossima sarà la Swiatek , quasi certamente. Purtroppo non credo che Paolini rinuncerà al doppio, ma le servirebbe riposare, hanno difeso il titolo di Pechino, sono qualificate prime nella race di Ryad.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giallo Naso (Guest) 09-10-2025 11:26

forza jas. la rybakina ha vinto il primo, forse la noskova è cotta. in ogni caso domani paolini e rybakina saranno sfavorite contro swiatek e sabalenka. anche se la kazaka ha più chances. speriamo bene, sarebbe una vera beffa rimanere fuori per un soffio. purtroppo jas ha ottenuto troppo poco negli slam

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tomax (Guest) 09-10-2025 11:13

jasmine non glielo dira mai ma Errani oggi dovrebbe dire che il doppio non lo giocano

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
paolo (Guest) 09-10-2025 11:01

Bene così!

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!