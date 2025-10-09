Jasmine Paolini ai quarti di Wuhan: Tauson si ritira nel terzo set

Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel terzo set, quando l’azzurra conduceva per 3-6, 6-1, 3-1. Un match intenso, cambiato completamente nel secondo parziale a causa di un problema fisico della danese, che nonostante il coraggio e la volontà di continuare, ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento in cui la situazione era ormai compromessa.

Nel prossimo turno, Paolini affronterà la vincente tra Belinda Bencic e Iga Swiatek.

Primo set – Tauson comanda con autorità (3-6)

L’inizio del match è stato equilibrato solo nei primissimi scambi. Paolini parte bene al servizio, ma la danese entra rapidamente in ritmo e trova subito il break nel terzo game grazie alla maggiore incisività con il dritto. L’azzurra prova a rientrare in partita, ma Tauson mantiene grande solidità al servizio e chiude il primo parziale con il punteggio di 6-3 piazzando un nuovo break.

L’italiana fatica a spostare la danese dalla linea di fondo, mentre il servizio di Tauson, anche con la seconda, resta un’arma efficace nei momenti chiave.

Secondo set – Reazione Paolini, Tauson accusa il problema fisico (6-1)

Il secondo set si apre con un copione completamente diverso. Paolini aumenta la profondità dei colpi, gioca più vicino alla riga e ottiene subito il break in apertura, portandosi poi sul 4-1 grazie a un doppio break che segna la svolta dell’incontro.

In questa fase emergono però i primi segnali di difficoltà per Tauson, che accusa un problema all’inguine e chiede un medical time-out per lasciare momentaneamente il campo. Al rientro, la danese appare dolorante, con movimenti ridotti e scambi più brevi. Jasmine resta concentrata e chiude il set per 6-1, approfittando della condizione precaria dell’avversaria.

Terzo set – L’infortunio ferma Tauson, Paolini avanza (3-1 rit.)

Tauson prova eroicamente a restare in campo, ma il dolore è evidente. Tra le lacrime, tenta di servire affidandosi quasi esclusivamente alle braccia, rinunciando del tutto agli appoggi. Paolini gestisce con intelligenza la situazione, mantenendo calma e solidità mentale, e ottiene subito un break che la porta avanti 3-1.

A quel punto, la danese sceglie il buon senso e decide di ritirarsi dal match, tra gli applausi del pubblico che apprezza il suo coraggio. Paolini, visibilmente dispiaciuta, si qualifica così ai quarti di finale del torneo.

WTA Wuhan Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 0 3 6 3 Clara Tauson [10] • Clara Tauson [10] 0 6 1 1 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Clara Tauson 3-1 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico