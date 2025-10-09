Jasmine Paolini ai quarti di Wuhan: Tauson si ritira nel terzo set
Jasmine Paolini raggiunge i quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan, approfittando del ritiro di Clara Tauson nel terzo set, quando l’azzurra conduceva per 3-6, 6-1, 3-1. Un match intenso, cambiato completamente nel secondo parziale a causa di un problema fisico della danese, che nonostante il coraggio e la volontà di continuare, ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento in cui la situazione era ormai compromessa.
Nel prossimo turno, Paolini affronterà la vincente tra Belinda Bencic e Iga Swiatek.
Primo set – Tauson comanda con autorità (3-6)
L’inizio del match è stato equilibrato solo nei primissimi scambi. Paolini parte bene al servizio, ma la danese entra rapidamente in ritmo e trova subito il break nel terzo game grazie alla maggiore incisività con il dritto. L’azzurra prova a rientrare in partita, ma Tauson mantiene grande solidità al servizio e chiude il primo parziale con il punteggio di 6-3 piazzando un nuovo break.
L’italiana fatica a spostare la danese dalla linea di fondo, mentre il servizio di Tauson, anche con la seconda, resta un’arma efficace nei momenti chiave.
Secondo set – Reazione Paolini, Tauson accusa il problema fisico (6-1)
Il secondo set si apre con un copione completamente diverso. Paolini aumenta la profondità dei colpi, gioca più vicino alla riga e ottiene subito il break in apertura, portandosi poi sul 4-1 grazie a un doppio break che segna la svolta dell’incontro.
In questa fase emergono però i primi segnali di difficoltà per Tauson, che accusa un problema all’inguine e chiede un medical time-out per lasciare momentaneamente il campo. Al rientro, la danese appare dolorante, con movimenti ridotti e scambi più brevi. Jasmine resta concentrata e chiude il set per 6-1, approfittando della condizione precaria dell’avversaria.
Terzo set – L’infortunio ferma Tauson, Paolini avanza (3-1 rit.)
Tauson prova eroicamente a restare in campo, ma il dolore è evidente. Tra le lacrime, tenta di servire affidandosi quasi esclusivamente alle braccia, rinunciando del tutto agli appoggi. Paolini gestisce con intelligenza la situazione, mantenendo calma e solidità mentale, e ottiene subito un break che la porta avanti 3-1.
A quel punto, la danese sceglie il buon senso e decide di ritirarsi dal match, tra gli applausi del pubblico che apprezza il suo coraggio. Paolini, visibilmente dispiaciuta, si qualifica così ai quarti di finale del torneo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Wuhan, WTA 1000 Wuhan 2025
Adesso la bestia nera…la vedo nera…o forse sarà la volta buona?? Chissa
Sicuramente si sono messe d’accordo prima, che se arrivava ai quarti non faceva il doppio. Per le final non servono punti.
@ mats (#4495939)
perche?hanno fatto bene..la curiosita sarebbe sapere chi ha deciso
Se dovesse incontrare Swiatek, suggerisco a Jasmine di guardarsi tutta la partita persa a Pechino contro E. Navarro. Navarro l’ha battuta con la risposta, anticipando sempre, prendendosi rischi, e togliendole il tempo. Non so se Jasmine può adottare, con i suoi movimenti ampi, quella tattica, ma dovrebbe provarci. Tanto ci ha sempre perso finora, e il gioco vale la candela
e niente, non hai perso l’occasione di fare un’altra brutta figura
@ JOA20 (#4495926)
Ottima scelta, sarà dura lo stesso, ma almeno può riposare ora.
Jas ritirata dal doppio
E invece lo ha fatto Errani è la prima a sapere cosa c’è in palio per Paolini, detto che Iga sembra insormontabile per la Jasmine che stiamo vedendo qui a Wuhan, molto lontana dalla sua forma migliore. Detto ciò, ha senso chiudere il doppio fino alle finals a mio avviso, anche perché temo Jas dovrà continuare a giocare anche a Ningbo e forse Tokyo, Rybakina sembra in ottima forma e avrà le sue chance contro Aryna. Al momento ha senso considerare anche di provare a ridurre il gap verso Mirra, che non ne sta azzeccando una.
Speriamo che Jasmine mi smentisca…
Probabile che delle prime nove, ai quarti di finale di Wuhan mancherà solo Mirra all’appello (+2 assenti giustificate).
Ergo anche in questo torneo come nei precedenti, le prime 9 più o meno avanzano compatte creando uno iato con le altre, visibilissimo nella classifica e nella race.
Il problema è che alle Finals ne vanno 8 e non 9,,,,
A me dispiace questo ritiro in quanto con iga ha poche speranze, invece nel doppio….
Si sono ritirate dal doppio, sperando che sia solo di facciata e non perché Jas ha qualche fastidio
La prossima sarà la Swiatek , quasi certamente. Purtroppo non credo che Paolini rinuncerà al doppio, ma le servirebbe riposare, hanno difeso il titolo di Pechino, sono qualificate prime nella race di Ryad.
forza jas. la rybakina ha vinto il primo, forse la noskova è cotta. in ogni caso domani paolini e rybakina saranno sfavorite contro swiatek e sabalenka. anche se la kazaka ha più chances. speriamo bene, sarebbe una vera beffa rimanere fuori per un soffio. purtroppo jas ha ottenuto troppo poco negli slam
jasmine non glielo dira mai ma Errani oggi dovrebbe dire che il doppio non lo giocano
Bene così!