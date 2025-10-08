Auger-Aliassime dopo la vittoria su Musetti: “Servizio perfetto, mi sentivo in pieno controllo” (con il video della partita)

Felix Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai superando Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-4 6-2. Dopo la partita, il canadese ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione, lo stato di forma e il prossimo impegno contro Arthur Rinderknech.

“Servivo in modo incredibile, forse la migliora partita dell’anno”

Auger-Aliassime si è detto particolarmente soddisfatto del rendimento al servizio, un’arma che si è rivelata decisiva nel match con l’italiano:

“Sapevo come volevo giocare, ma è un’altra cosa riuscire a farlo davvero. Ho servito in maniera incredibile, forse la migliore partita dell’anno. A volte era quasi pazzesco. Tutto quello che cercavo di fare funzionava bene: mi muovevo bene e sono contento di come ho giocato.”

Il canadese ha perso la battuta una sola volta in tre incontri a Shanghai, salvando 13 delle 14 palle break affrontate:

“Il servizio è stato molto solido. In alcuni momenti di pericolo sono riuscito a reagire e questo mi ha permesso di vincere in due set. Non succede sempre, ma quando accade te lo devi riconoscere: restare lucido e colpire bene nei momenti importanti è una qualità che voglio mantenere.”

“Essere il primo canadese nei quarti qui? È una buona statistica, ma non conta molto”

Alla domanda sul fatto di essere il primo tennista canadese della storia a raggiungere i quarti a Shanghai, Felix ha risposto con la sua consueta sobrietà:

“Davvero? Non lo sapevo. È sempre meglio sentire una statistica positiva piuttosto che una negativa, ma non significa molto. È solo un dato.”

“Mi sono sposato, e sono state le due settimane più belle della mia vita”

Auger-Aliassime, che era rimasto fermo alcune settimane prima del torneo, ha raccontato i motivi della pausa:

“Non ero preoccupato per il mio tennis, mi sono sposato. Se mi preoccupassi del tennis mentre mi sposo, avrei altri problemi. Ho vissuto le due settimane più belle della mia vita con mia moglie, la famiglia e gli amici. Il circuito può aspettare in momenti così.”

Dopo il matrimonio, Felix ha scelto di tornare in campo solo a Shanghai:

“Potevo giocare a Tokyo o Pechino, ma non avevo allenamento sufficiente. È stata la scelta giusta arrivare qui prima, allenarmi e cercare di fare un buon torneo.”

“Ho eseguito tutto alla perfezione contro Musetti”

Analizzando la prestazione contro Musetti, il canadese ha sottolineato la precisione del suo tennis:

“Ho eseguito bene il mio piano di gioco, a volte quasi perfettamente. Quando hai giornate così devi solo prenderle come vengono. So che non sarà sempre così, ma se continuerò a giocare in questo modo fino alla fine, sarò il primo a esserne felice.”

“Contro Rinderknech sarà una sfida sul servizio”

Il prossimo avversario sarà Arthur Rinderknech, protagonista di un ottimo torneo:

“Ha un grande servizio, e questo è sempre pericoloso. Con un colpo così puoi restare in partita e vincere anche senza fare troppo altro. Nelle nostre sfide precedenti abbiamo giocato tie-break, quindi mi aspetto un match equilibrato. È motivato, dovrò essere pronto al suo meglio.”

“Finalmente un po’ di fresco”

Felix ha chiuso con un sorriso parlando del clima di Shanghai, più mite rispetto ai giorni precedenti:

“Si stava molto meglio oggi. Anche durante il riscaldamento ho sentito meno caldo. È piacevole giocare con temperature più fresche.”

Con questa vittoria, Auger-Aliassime diventa il primo canadese a raggiungere i quarti di finale al torneo di Shanghai e continua la sua corsa con fiducia, mostrando segnali convincenti in vista delle ultime settimane di stagione.