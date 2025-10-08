WTA 1000 Wuhan – Paolini rimonta Yuan e conquista gli ottavi: cuore e carattere per Jasmine, ora sfida a Tauson

Una vittoria di grinta, pazienza e lucidità quella ottenuta oggi da Jasmine Paolini, capace di rimontare la cinese Yuan e imporsi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di gioco intenso. L’azzurra, autrice di una prova in crescendo, conquista così l’accesso al terzo turno del torneo WTA 1000 di Wuhan dove affronterà la danese Clara Tauson.

Primo set: Yuan detta il ritmo, Paolini troppo fallosa

La partita si era messa subito in salita per Paolini. Nel primo set, la cinese ha spinto da ogni zona del campo con potenza e precisione, imponendo da subito il suo ritmo con il dritto. Jasmine, scarica e imprecisa, ha concesso un break decisivo nel terzo game e non è più riuscita a rientrare. Yuan ha chiuso agevolmente 6-3 con un nuovo break nel nono gioco, sfruttando la maggiore solidità e la scarsa incisività al servizio dell’azzurra, che ha faticato a trovare profondità nei colpi da fondo.

Secondo set: la svolta con il calo della cinese

Nel secondo parziale, Paolini ha iniziato a ritrovare fiducia e continuità, ma il match restava complicato. Yuan aveva avuto la chance di salire 5-3, sprecandola con un errore di dritto lungo di pochi centimetri: da lì, l’inerzia della partita è cambiata. Jasmine, trascinata dal suo carattere e aiutata da un evidente calo fisico e mentale della cinese, ha trovato il primo break dopo un’ora e venti minuti di gioco, chiudendo il set 6-4 con maggiore aggressività in risposta e qualche prima vincente nei momenti chiave.

Terzo set: Paolini completa la rimonta

Nel set decisivo, la cinese ha pagato lo sforzo e l’altissimo numero di errori, tra doppi falli e rovesci fuori misura. Paolini ha approfittato del momento, centrando il break nel quinto gioco e gestendo poi con grande maturità i propri turni di battuta. Yuan ha provato a reagire, ma il linguaggio del corpo parlava chiaro: le forze erano finite. Jasmine, invece, è cresciuta punto dopo punto, trovando ottime soluzioni di dritto e chiudendo 6-3 con un urlo liberatorio e con il doppio break.

Cinque ace e sette doppi falli per Yuan, che ha alternato ottimi colpi a errori gravi, mentre Paolini ha mantenuto percentuali solide con la prima (67% di punti vinti) e anche con la seconda (62%).

Dopo questa nuova rimonta, Paolini può festeggiare 120 punti WTA preziosi per la classifica Race e prepararsi alla sfida di domani contro Clara Tauson, una montagna da scalare in questo momento per l’azzurra, ma non impossibile per una giocatrice che, ancora una volta, ha dimostrato di non mollare mai.

WTA Wuhan Jasmine Paolini [7] Jasmine Paolini [7] 3 6 6 Yue Yuan Yue Yuan 6 4 3 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Yue Yuan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico