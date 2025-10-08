Rune lavora per tornare tra i migliori: le parole del nuovo preparatore Marco Panichi

Il Masters 1000 di Shanghai 2025 sta mostrando la versione più solida e concentrata di Holger Rune, che sembra aver ritrovato fiducia e intensità nei momenti chiave della stagione. Nonostante la sua nota discontinuità, il danese — attualmente numero 11 del mondo — è tornato competitivo ad alti livelli, raggiungendo i quarti di finale del torneo cinese, dove affronterà Valentin Vacherot da favorito.

L’obiettivo resta chiaro: tornare nella Top 10 del ranking ATP e qualificarsi per le ATP Finals 2025, traguardo ancora alla portata ma che richiederà una chiusura di stagione importante durante la tournée indoor europea.

A commentare la crescita del giovane talento è stato Marco Panichi, il nuovo preparatore fisico di Rune, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. “È una persona meravigliosa, disponibile ad ascoltare e a condividere. Ci stiamo ancora conoscendo, ma abbiamo già impostato i primi protocolli di lavoro. Sarà un percorso a medio e lungo termine, che richiede costanza. Holger ha sempre avuto un talento naturale: ricordo quando vinse un set contro Djokovic a New York nelle sue prime esperienze Slam. Arrivare così presto a quel livello può creare contraccolpi psicologici quando le cose non vanno come si vorrebbe, ma ora stiamo imparando ad accettare che non si può vincere sempre e che a volte serve lavorare di più.”

Panichi ha poi analizzato le condizioni climatiche estreme di Shanghai, che stanno mettendo a dura prova tutti i giocatori: “L’acclimatazione è fondamentale. Nei primi giorni abbiamo aumentato gradualmente l’intensità del lavoro, perché non si può partire a tutta velocità con questo sole e questa umidità. Poi bisogna curare l’idratazione, la nutrizione e la fase di recupero. Non c’è altra strada. I giorni di riposo servono a perfezionare la macchina umana.”

L’esperto preparatore italiano, che in passato ha lavorato a lungo con Novak Djokovic, ha anche parlato del lascito del campione serbo: “Sarà difficile replicare ciò che ha fatto Novak alla sua età. Forse altri potranno avere più possibilità nei tornei al meglio dei tre set. Con l’età e con una motivazione diversa, è più complesso gestire le energie, ma da Djokovic ci si può sempre aspettare di tutto.”

Per Rune, l’arrivo di Panichi segna un passo importante verso una nuova fase della carriera. In un momento in cui il danese sta cercando equilibrio tra talento e maturità, la presenza di una figura esperta come quella dell’allenatore italiano potrebbe rivelarsi decisiva per ritrovare la continuità necessaria a restare stabilmente tra i migliori del circuito.





Francesco Paolo Villarico