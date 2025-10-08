Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Sabalenka avanza agli ottavi a Wuhan. Vincono anche Pegula e Gauff

08/10/2025 15:40 31 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Aryna Sabalenka ha superato con fatica il suo esordio al WTA 1000 di Wuhan 2025, torneo che potrebbe consentirle di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. La bielorussa ha dovuto rimontare contro la slovacca Rebeka Sramkova, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un inizio complicato. Nel prossimo turno affronterà Liudmila Samsonova negli ottavi di finale.
Giornata di debutti anche per altre protagoniste del circuito. Jessica Pegula e Coco Gauff hanno entrambe ottenuto la qualificazione alla terzo turno, ma in modo molto diverso. Pegula ha dovuto lottare oltre due ore per battere Hailey Baptiste al tie-break del terzo set (6-4 4-6 7-6), mentre Gauff ha avuto vita facile contro la giapponese Moyuka Uchijima, travolta in appena 53 minuti con il punteggio di 6-1 6-0.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
Hailey Baptiste USA vs (6) Jessica Pegula USA
WTA Wuhan
Hailey Baptiste
4
6
6
Jessica Pegula [6]
6
4
7
Vincitore: Pegula
Moyuka Uchijima JPN vs (3) Coco Gauff USA

WTA Wuhan
Moyuka Uchijima
0
1
0
0
Coco Gauff [3]
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Rebecca Sramkova SVK

WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [1]
4
6
6
Rebecca Sramkova
6
3
1
Vincitore: Sabalenka
(7) Jasmine Paolini ITA vs Yue Yuan CHN Non prima 13:00

WTA Wuhan
Jasmine Paolini [7]
3
6
6
Yue Yuan
6
4
3
Vincitore: Paolini
Jaqueline Cristian ROU vs (8) Elena Rybakina KAZ

WTA Wuhan
Jaqueline Cristian
0
4
3
0
Elena Rybakina [8]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
COURT 1 – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs Ann Li USA

WTA Wuhan
Ekaterina Alexandrova [9]
0
7
6
0
Ann Li
0
6
2
0
Vincitore: Alexandrova
(13) Belinda Bencic SUI vs Elise Mertens BEL Non prima 07:00

WTA Wuhan
Belinda Bencic [13]
0
0
Elise Mertens
0
0
Vincitore: Bencic
Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU Non prima 08:30

WTA Wuhan
Shuai Zhang
6
3
6
Sorana Cirstea
4
6
4
Vincitore: Zhang
(11) Naomi Osaka JPN vs Linda Noskova CZE

WTA Wuhan
Naomi Osaka [11]
0
6
3
0
Linda Noskova
0
7
6
0
Vincitore: Noskova
COURT 2 – ore 05:00
Maya Joint AUS vs Katerina Siniakova CZE
WTA Wuhan
Maya Joint
0
3
1
0
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova
Magdalena Frech POL vs (12) Karolina Muchova CZE

WTA Wuhan
Magdalena Frech
0
7
4
Karolina Muchova [12]
0
6
1
Vincitore: Frech
Antonia Ruzic CRO vs (10) Clara Tauson DEN

WTA Wuhan
Antonia Ruzic
0
4
0
0
Clara Tauson [10]
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
(6) Hanyu Guo CHN / (6) Alexandra Panova RUS vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

WTA Wuhan
Hanyu Guo / Alexandra Panova [6]
0
2
4
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Vincitore: Chan / Jiang
COURT 3 – ore 05:00
Iva Jovic USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
WTA Wuhan
Iva Jovic
0
6
6
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
4
4
0
Vincitore: Jovic
Sofia Kenin USA vs (16) Liudmila Samsonova RUS

WTA Wuhan
Sofia Kenin
6
3
1
Liudmila Samsonova [16]
3
6
6
Vincitore: Samsonova
Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

WTA Wuhan
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
5
6
5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
7
2
10
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE vs (2) Veronika Kudermetova RUS / (2) Elise Mertens BEL

WTA Wuhan
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
0
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [2]
0
0
Vincitore: Hunter / Siniakova
COURT 4 – ore 05:00
Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB Inizio 04:00
WTA Wuhan
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
6
4
10
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8]
3
6
12
Vincitore: Danilina / Krunic
Leylah Fernandez CAN / Erin Routliffe NZL vs Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA

WTA Wuhan
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
2
6
10
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
6
4
6
Vincitore: Fernandez / Routliffe
Iva Jovic USA / Giuliana Olmos MEX vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

WTA Wuhan
Iva Jovic / Giuliana Olmos
6
2
10
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
4
6
7
Vincitore: Jovic / Olmos
Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

WTA Wuhan
Laura Siegemund / Fanny Stollar
7
5
10
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
7
8
Vincitore: Siegemund / Stollar
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(3) Darja Semenistaja LAT vs Andrea Lazaro Garcia ESP
WTA Mallorca 125
Darja Semenistaja [3]
4
6
5
Andrea Lazaro Garcia
6
3
7
Vincitore: Lazaro Garcia
Ekaterine Gorgodze GEO vs (6) Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Mallorca 125
Ekaterine Gorgodze
6
3
6
Oksana Selekhmeteva [6]
3
6
4
Vincitore: Gorgodze
Teodora Kostovic SRB vs (2) Mayar Sherif EGY

WTA Mallorca 125
Teodora Kostovic
0
6
6
0
Mayar Sherif [2]
0
3
4
0
Vincitore: Kostovic
(1) Solana Sierra ARG vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

WTA Mallorca 125
Solana Sierra [1]
15
3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15
1
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Maria Lourdes Carle ARG / Despina Papamichail GRE
WTA Mallorca 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]
0
6
7
0
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
0
3
6
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER

WTA Mallorca 125
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1
6
8
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
6
0
10
Vincitore: Noha Akugue / Thamm
Ekaterine Gorgodze GEO / Darja Semenistaja LAT vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

WTA Mallorca 125
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja
0
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
4
Vincitore: Jakupovic / Radisic
31 commenti. Lasciane uno!

Gaz (Guest) 08-10-2025 15:43

Scritto da MarcoP
La partita odierna di Jasmine dimostra l’importanza della testa nel gioco del tennis.

La partita di oggi dimostra il livello di una over 100 in buone condizioni è diverso anni luce di quella di solo anche 10 anni fa,del resto lo dicono tutti gli addetti ai lavori,non esistono più partite semplici o scontate se non sei sul pezzo,a differenza di quello che credono e scrivono ancora di tanto in tanto certi geni del forum.
“Paolini facile fino agli ottavi,poi si vedrà”
Dopo sorteggio US Open.
Questo tipologia di commento è fatto da chi dovrebbe seguire i doppi vari della Errani o il padel.

Scritto da Gaz

Scritto da etberit

Scritto da Gaz
Una Jovic ripescata che non spreca la fortuna mandando DISCIPLINATAMENTE nel suo sacchetto di competenza la Jessica spagnola.
Ennesimo stop per Muchova.
Frech lo scorso anno quarti di finale in questo torneo fu l’insospettabile presenza tra le ultime 8.
Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.

Alexandrova e Bencic avevano già “vinto” quando hai commentato, Samsonova forse anche, o era lì lì per farlo, come la mettiamo?

A questo punto vorrei fosse come tu dici, avrei risparmiato.
Ti pare che mi invento Bencic quando in realtà il match non ce stato difatti, avrei detto Siniakova che il suo match l’aveva già vinto, avrei fatto miglior figura.
Samsonova 1.60
Alexandrova 1.27
Bencic 1.70 (non so neanche se me l’avrebbero inclusa,partita WO)
Zhang 2.35
Osaka 1.43
Importo scommesso 13
Bonus 6.03
Totale Pagamento 156,94
Ho avuto la tentazione di coprirmi giocando la Noskova ma erroneamente questa volta ero confidente che Osaka avrebbe vinto.
Non è neanche tra le bolle più straordinarie,per la quale vantarmi, giocate 4 favorite è una sfavorita la cui quota nel momento in cui ero alla Snai ieri sera a farla alle 19.35 era già in ribasso,la Zhang da una quota iniziale di 2.60 era al momento già scesa a 2.35, stamattina poco prima del match era addirittura scesa fino 1.97.
L’ho semplicemente postata perché con la Zhang avanti di un set ero abbastanza messo bene,mi piace condividere questi momenti di trepidazione e soprattutto tanto sudore per seguire la Zhang,perché la vita è fatta di sacrifici,che poi spesso non servono a niente.
sacrifici.

Anche la Jovic aveva già vinto,da sfavorita tra l’altro,ma sia il suo match che quello della Siniakova erano per me di difficile lettura.
Paolini, Sabalenka,Pegula, Rybakina quote troppo basse non vale la pena,ho lasciato perdere la Tauson perché Ruzic tennista in ascesa, ecco la scelta della cinquina è ricaduta sui match detti.
Kenin ancora in crisi,Bencic l’ho vista in grande spolvero contro Gauff e Alexandrova alla fine è stata la scelta più facile che si aggiunge per ingrossare un po il malloppo, anche se poi non è stata facile neanche quella.

 31
Joe (Guest) 08-10-2025 15:42

mi chiedo…..in questo torneo non sarà il caso di rinunciare al doppio? le occorrono energie fisiche e mentali e il doppio comunque porta via qualcosa. E’ un torneo fondamentale, bisogna andare avanti il più possibile.

 30
giallu 08-10-2025 15:41

Scritto da JOA20
Brava Jas, con questa vittoria sorpasso su Rybakina compiuto! Ora vediamo cosa combina la kazaka, domani contro Tauson non sarà facile per la toscana

Piano… 😉

 29
Silvio74 (Guest) 08-10-2025 15:39

Jasmine in questi due anni sta dimostrando di avere una continuità impressionante, alla faccia di chi credeva che l’exploit del 2024 sarebbe stato occasionale.
Merita ampiamente di partecipare alle Wta Finals.

 28
giallu 08-10-2025 15:33

Jas c’è!!!

 27
Gaz (Guest) 08-10-2025 15:29

Scritto da MarcoP
La partita odierna di Jasmine dimostra l’importanza della testa nel gioco del tennis.

La partita di oggi dimostra il livello di una over 100 in buone condizioni è diverso anni luce di quella di solo anche 10 anni fa,del resto lo dicono tutti gli addetti ai lavori,non esistono più partite semplici o scontate se non sei sul pezzo,a differenza di quello che credono e scrivono ancora di tanto in tanto certi geni del forum.
“Paolini facile fino agli ottavi,poi si vedrà”
Dopo sorteggio US Open.
Questo tipologia di commento è fatto da chi dovrebbe seguire i doppi vari della Errani o il padel.

 26
Gaz (Guest) 08-10-2025 15:24

Scritto da etberit

Scritto da Gaz
Una Jovic ripescata che non spreca la fortuna mandando DISCIPLINATAMENTE nel suo sacchetto di competenza la Jessica spagnola.
Ennesimo stop per Muchova.
Frech lo scorso anno quarti di finale in questo torneo fu l’insospettabile presenza tra le ultime 8.
Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.

Alexandrova e Bencic avevano già “vinto” quando hai commentato, Samsonova forse anche, o era lì lì per farlo, come la mettiamo?

A questo punto vorrei fosse come tu dici, avrei risparmiato.
Ti pare che mi invento Bencic quando in realtà il match non ce stato difatti, avrei detto Siniakova che il suo match l’aveva già vinto, avrei fatto miglior figura.
Samsonova 1.60
Alexandrova 1.27
Bencic 1.70 (non so neanche se me l’avrebbero inclusa,partita WO)
Zhang 2.35
Osaka 1.43

Importo scommesso 13
Bonus 6.03
Totale Pagamento 156,94

Ho avuto la tentazione di coprirmi giocando la Noskova ma erroneamente questa volta ero confidente che Osaka avrebbe vinto.
Non è neanche tra le bolle più straordinarie,per la quale vantarmi, giocate 4 favorite è una sfavorita la cui quota nel momento in cui ero alla Snai ieri sera a farla alle 19.35 era già in ribasso,la Zhang da una quota iniziale di 2.60 era al momento già scesa a 2.35, stamattina poco prima del match era addirittura scesa fino 1.97.
L’ho semplicemente postata perché con la Zhang avanti di un set ero abbastanza messo bene,mi piace condividere questi momenti di trepidazione e soprattutto tanto sudore per seguire la Zhang,perché la vita è fatta di sacrifici,che poi spesso non servono a niente.

sacrifici.

JOA20 (Guest) 08-10-2025 15:23

Brava Jas, con questa vittoria sorpasso su Rybakina compiuto! Ora vediamo cosa combina la kazaka, domani contro Tauson non sarà facile per la toscana

 24
akgul num.1 08-10-2025 15:23

grande Jas, che rimonta!
superata la Rybakina!

 23
MarcoP 08-10-2025 15:21

La partita odierna di Jasmine dimostra l’importanza della testa nel gioco del tennis.

 22
etberit 08-10-2025 14:44

Scritto da Gaz
Una Jovic ripescata che non spreca la fortuna mandando DISCIPLINATAMENTE nel suo sacchetto di competenza la Jessica spagnola.
Ennesimo stop per Muchova.
Frech lo scorso anno quarti di finale in questo torneo fu l’insospettabile presenza tra le ultime 8.
Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.

Alexandrova e Bencic avevano già “vinto” quando hai commentato, Samsonova forse anche, o era lì lì per farlo, come la mettiamo?

 21
JOA20 (Guest) 08-10-2025 14:32

Brava Jas, una sola palla break in 2 set ed è bastata per pareggiare il conto

 20
Massimo (Guest) 08-10-2025 14:31

dal baratro della palla break sul 3-4 alla vittoria del secondo.
Forza Jasmine

 19
Spigolo (Guest) 08-10-2025 13:50

Grandina di brutto sulla testa di Paolini

 18
MarcoP 08-10-2025 13:34

Paolini non sta neanche giocando male, ma Yuan sta giocando un partitone.

 17
Molto Pollo (Guest) 08-10-2025 12:42

GRAZIE LINDA!

 16
Gaz (Guest) 08-10-2025 12:00

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Nonostante la Noskova sia quella che ha la pressione maggiore di dover servire sempre sotto nel punteggio riesce a tenere il servizio con troppa facilità per il momento, questo non è buon segno per noi.

Niente da fare anche in questo caso 6-6 senza break, solitamente la tennista che è riuscita ad arrampicarsi al tie essendo sempre sotto nel punteggio, dovendo servire dopo ,poi vince il tie break.

Lapalissiano.
Ringraziamo pure la Osaka per la beffa di turno e a risentirci.
Un set sotto avrebbe certamente aumentato la pesantezza della Noskova,che comunque in questo momento dimostra una corazza di ferro.
Magari al prossimo turno crolla, quando non mi serve più.

 15
Gaz (Guest) 08-10-2025 11:54

Ancora favorita Osaka nelle quote live,ma se perde il tie diventa stra favorita Noskova.

 14
Gaz (Guest) 08-10-2025 11:52

Scritto da Gaz
Nonostante la Noskova sia quella che ha la pressione maggiore di dover servire sempre sotto nel punteggio riesce a tenere il servizio con troppa facilità per il momento, questo non è buon segno per noi.

Niente da fare anche in questo caso 6-6 senza break, solitamente la tennista che è riuscita ad arrampicarsi al tie essendo sempre sotto nel punteggio, dovendo servire dopo ,poi vince il tie break.

 13
Gaz (Guest) 08-10-2025 11:44

Nonostante la Noskova sia quella che ha la pressione maggiore di dover servire sempre sotto nel punteggio riesce a tenere il servizio con troppa facilità per il momento, questo non è buon segno per noi.

 12
Molto Pollo (Guest) 08-10-2025 11:32

Scritto da Gaz

Io sul 5-3 comincio a pensare.

Era anche l’ora.

 11
Gaz (Guest) 08-10-2025 11:14

La Osaka di questo finale di stagione è molto incoraggiante,a parte lo scivolone contro Sasnovich, ribaltare una guerriera come Fernandez non è da poco, oggi dovrebbe prevalere su una Noskova sicuramente al gancio dopo la scorsa settimana piena,ha avuto un giorno di riposo per il trasferimento e gli è andata bene contro una Putintseva che si è un po disabituata a vincere e di conseguenza chiudere quei punti decisivi, quindi altra maratona per Noskova e altro match senza riposo.
Non mi sorprenderebbe un ritiro.
Se la Osaka perde è solo per far precipitare Gaz nello sconforto,non vi può essere altro motivo plausibile.

 10
Gaz (Guest) 08-10-2025 10:52

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Cosa sta combinando la Zhang?
Ce la farà a chiudere questo match da
5-0
Io sul 5-3 comincio a pensare.

Si è insabbiata la Zhang.
Match point sul 5-0 e ora sul 5-4.
Incredibile.
La Zhang allora perderà e la Osaka vincerà.

Correzione,sul 5-0 e sul 5-3.
Buono quello sul 5-4.
Te possino,ma si fanno questi scherzi?
Zhang data sfavorita a 2.45

 9
Molto Pollo (Guest) 08-10-2025 10:47

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
Sramkova servirà dopo il cambio di campo per il primo set che ha condotto da subito,ma tranquilli,lo vince come al solito al tie break Sabalenka.

Menomale.
Scriverlo porta bene.
Ricordiamo ancora una volta il record della Sabalenka nel tie break in questa stagione 22-1.
Non ci è ancora noto sapere al momento chi è stata a compiere l’impresa.

La megalomania fatta a persona. Annuncia informazioni facilmente trovabili su google (Doha, contro Alexandrova) come se fossero scoperte sensazionali. ..

 8
Gaz (Guest) 08-10-2025 10:45

Scritto da Gaz
Cosa sta combinando la Zhang?
Ce la farà a chiudere questo match da
5-0
Io sul 5-3 comincio a pensare.

Si è insabbiata la Zhang.
Match point sul 5-0 e ora sul 5-4.
Incredibile.
La Zhang allora perderà e la Osaka vincerà.

 7
Gaz (Guest) 08-10-2025 10:41

Cosa sta combinando la Zhang?
Ce la farà a chiudere questo match da
5-0
Io sul 5-3 comincio a pensare.

 6
Molto Pollo (Guest) 08-10-2025 10:35

Scritto da Gaz

Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.

Forza Linda!

 5
Gaz (Guest) 08-10-2025 10:12

Scritto da Gaz
Sramkova servirà dopo il cambio di campo per il primo set che ha condotto da subito,ma tranquilli,lo vince come al solito al tie break Sabalenka.

Menomale.
Scriverlo porta bene.
Ricordiamo ancora una volta il record della Sabalenka nel tie break in questa stagione 22-1.
Non ci è ancora noto sapere al momento chi è stata a compiere l’impresa.

 4
Gaz (Guest) 08-10-2025 10:07

Sramkova servirà dopo il cambio di campo per il primo set che ha condotto da subito,ma tranquilli,lo vince come al solito al tie break Sabalenka.

 3
Gaz (Guest) 08-10-2025 09:35

Una Jovic ripescata che non spreca la fortuna mandando DISCIPLINATAMENTE nel suo sacchetto di competenza la Jessica spagnola.
Ennesimo stop per Muchova.
Frech lo scorso anno quarti di finale in questo torneo fu l’insospettabile presenza tra le ultime 8.
Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.

 2
JOA20 (Guest) 08-10-2025 09:06

Pegula ha rischiato grosso, se perdeva contro Baptiste sprecando 7 match point si trovava nella stessa situazione della Andreeva

 1
