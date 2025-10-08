WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Sabalenka avanza agli ottavi a Wuhan. Vincono anche Pegula e Gauff

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka ha superato con fatica il suo esordio al WTA 1000 di Wuhan 2025, torneo che potrebbe consentirle di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. La bielorussa ha dovuto rimontare contro la slovacca Rebeka Sramkova, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un inizio complicato. Nel prossimo turno affronterà Liudmila Samsonova negli ottavi di finale.
Giornata di debutti anche per altre protagoniste del circuito. Jessica Pegula e Coco Gauff hanno entrambe ottenuto la qualificazione alla terzo turno, ma in modo molto diverso. Pegula ha dovuto lottare oltre due ore per battere Hailey Baptiste al tie-break del terzo set (6-4 4-6 7-6), mentre Gauff ha avuto vita facile contro la giapponese Moyuka Uchijima, travolta in appena 53 minuti con il punteggio di 6-1 6-0.
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento
CENTER – ore 05:00
Hailey Baptiste
vs (6) Jessica Pegula
WTA Wuhan
Hailey Baptiste
4
6
6
Jessica Pegula [6]
6
4
7
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
2*-3
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Jessica Pegula
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Hailey Baptiste
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Moyuka Uchijima vs (3) Coco Gauff
WTA Wuhan
Moyuka Uchijima
0
1
0
0
Coco Gauff [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Moyuka Uchijima
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Moyuka Uchijima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Moyuka Uchijima
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
(1) Aryna Sabalenka vs Rebecca Sramkova
WTA Wuhan
Aryna Sabalenka [1]
4
6
6
Rebecca Sramkova
6
3
1
Vincitore: Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Rebecca Sramkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Rebecca Sramkova
3-1 → 4-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Rebecca Sramkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Rebecca Sramkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
4-5 → 4-6
Rebecca Sramkova
3-4 → 3-5
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Rebecca Sramkova
2-3 → 2-4
Rebecca Sramkova
1-2 → 1-3
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(7) Jasmine Paolini vs Yue Yuan Non prima 13:00
WTA Wuhan
Jasmine Paolini [7]
3
6
6
Yue Yuan
6
4
3
Vincitore: Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yue Yuan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Yue Yuan
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Yue Yuan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Yue Yuan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Yue Yuan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Jaqueline Cristian vs (8) Elena Rybakina
WTA Wuhan
Jaqueline Cristian
0
4
3
0
Elena Rybakina [8]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jaqueline Cristian
2-5 → 3-5
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Jaqueline Cristian
0-3 → 1-3
Jaqueline Cristian
0-1 → 0-2
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jaqueline Cristian
4-5 → 4-6
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Jaqueline Cristian
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Jaqueline Cristian
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Jaqueline Cristian
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Jaqueline Cristian
0-1 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
COURT 1 – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova vs Ann Li
WTA Wuhan
Ekaterina Alexandrova [9]
0
7
6
0
Ann Li
0
6
2
0
Vincitore: Alexandrova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Ekaterina Alexandrova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
3*-1
3*-2
4-2*
4-3*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Ann Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
6-5 → 6-6
Ekaterina Alexandrova
5-5 → 6-5
Ekaterina Alexandrova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Ann Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Ekaterina Alexandrova
3-3 → 4-3
Ekaterina Alexandrova
2-2 → 3-2
Ekaterina Alexandrova
1-1 → 1-2
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Ekaterina Alexandrova
0-0 → 1-0
(13) Belinda Bencic vs Elise Mertens Non prima 07:00
WTA Wuhan
Belinda Bencic [13]
0
0
Elise Mertens
0
0
Vincitore: Bencic
Shuai Zhang vs Sorana Cirstea Non prima 08:30
WTA Wuhan
Shuai Zhang
6
3
6
Sorana Cirstea
4
6
4
Vincitore: Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Sorana Cirstea
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
Shuai Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Shuai Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Sorana Cirstea
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Shuai Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Shuai Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Sorana Cirstea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Shuai Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
(11) Naomi Osaka vs Linda Noskova
WTA Wuhan
Naomi Osaka [11]
0
6
3
0
Linda Noskova•
0
7
6
0
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
1*-4
1-5*
2-5*
2*-6
6-6 → 6-7
Naomi Osaka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Naomi Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
COURT 2 – ore 05:00
Maya Joint
vs Katerina Siniakova
WTA Wuhan
Maya Joint
0
3
1
0
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Katerina Siniakova
0-2 → 0-3
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maya Joint
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Maya Joint
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Maya Joint
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Maya Joint
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maya Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Magdalena Frech vs (12) Karolina Muchova
WTA Wuhan
Magdalena Frech
0
7
4
Karolina Muchova [12]•
0
6
1
Vincitore: Frech
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
3-1 → 4-1
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Magdalena Frech
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Karolina Muchova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
2-1*
3*-1
4*-1
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Karolina Muchova
5-6 → 6-6
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Karolina Muchova
3-4 → 3-5
Karolina Muchova
2-3 → 2-4
Magdalena Frech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Magdalena Frech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Karolina Muchova
0-1 → 0-2
Antonia Ruzic vs (10) Clara Tauson
WTA Wuhan
Antonia Ruzic
0
4
0
0
Clara Tauson [10]
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Clara Tauson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Clara Tauson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Antonia Ruzic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Antonia Ruzic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(6) Hanyu Guo / (6) Alexandra Panova vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
WTA Wuhan
Hanyu Guo / Alexandra Panova [6]
0
2
4
0
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Vincitore: Chan / Jiang
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-4 → 3-5
Hanyu Guo / Alexandra Panova
2-4 → 3-4
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
Hanyu Guo / Alexandra Panova
2-2 → 2-3
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
2-5 → 2-6
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Hanyu Guo / Alexandra Panova
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0-1 → 1-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-0 → 0-1
COURT 3 – ore 05:00
Iva Jovic
vs Jessica Bouzas Maneiro
WTA Wuhan
Iva Jovic
0
6
6
0
Jessica Bouzas Maneiro•
0
4
4
0
Vincitore: Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Bouzas Maneiro
5-4 → 6-4
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Iva Jovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-2 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Jessica Bouzas Maneiro
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Iva Jovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-2 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
3-0 → 3-1
Jessica Bouzas Maneiro
1-0 → 2-0
Sofia Kenin vs (16) Liudmila Samsonova
WTA Wuhan
Sofia Kenin
6
3
1
Liudmila Samsonova [16]
3
6
6
Vincitore: Samsonova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sofia Kenin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Liudmila Samsonova
1-4 → 1-5
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Liudmila Samsonova
1-0 → 1-1
Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Liudmila Samsonova
2-4 → 2-5
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-4 → 2-4
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Liudmila Samsonova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Liudmila Samsonova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Liudmila Samsonova
5-2 → 5-3
Sofia Kenin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Liudmila Samsonova
2-1 → 3-1
Sofia Kenin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Liudmila Samsonova
1-0 → 1-1
Sofia Kenin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
WTA Wuhan
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
5
6
5
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
7
2
10
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
6-2
6-3
7-3
7-4
8-4
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-2 → 6-2
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
4-2 → 5-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
4-1 → 4-2
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-0 → 3-1
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
5-6 → 5-7
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
4-4 → 5-4
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
3-2 → 3-3
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
1-1 → 2-1
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Storm Hunter / Katerina Siniakova vs (2) Veronika Kudermetova / (2) Elise Mertens
WTA Wuhan
Storm Hunter / Katerina Siniakova
0
0
Veronika Kudermetova / Elise Mertens [2]
0
0
Vincitore: Hunter / Siniakova
COURT 4 – ore 05:00
Shuko Aoyama
/ Cristina Bucsa
vs (8) Anna Danilina
/ (8) Aleksandra Krunic Inizio 04:00
WTA Wuhan
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
6
4
10
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8]
3
6
12
Vincitore: Danilina / Krunic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
3-6
4-6
5-6
6-6
6-7
7-7
7-8
8-8
9-8
9-9
10-9
10-10
10-11
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
4-5 → 4-6
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
3-5 → 4-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
1-5 → 2-5
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
1-3 → 1-4
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-2 → 1-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-0 → 1-1
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
1-3 → 2-3
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
1-2 → 1-3
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Anna Danilina / Aleksandra Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Leylah Fernandez / Erin Routliffe vs Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
WTA Wuhan
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
2
6
10
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
6
4
6
Vincitore: Fernandez / Routliffe
Servizio
Svolgimento
Set 3
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
4-4
4-5
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
6-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
4-2 → 4-3
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 4-2
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
3-1 → 4-1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
2-1 → 3-1
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
2-5 → 2-6
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
1-5 → 2-5
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-4 → 1-5
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
1-2 → 1-3
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
0-2 → 1-2
Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Leylah Fernandez / Erin Routliffe
0-0 → 0-1
Iva Jovic / Giuliana Olmos vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
WTA Wuhan
Iva Jovic / Giuliana Olmos
6
2
10
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
4
6
7
Vincitore: Jovic / Olmos
Servizio
Svolgimento
Set 3
Iva Jovic / Giuliana Olmos
Iva Jovic / Giuliana Olmos
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
Iva Jovic / Giuliana Olmos
2-4 → 2-5
Timea Babos / Luisa Stefani
2-3 → 2-4
Iva Jovic / Giuliana Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Iva Jovic / Giuliana Olmos
1-1 → 2-1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Iva Jovic / Giuliana Olmos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Iva Jovic / Giuliana Olmos
4-4 → 5-4
Timea Babos / Luisa Stefani
4-3 → 4-4
Iva Jovic / Giuliana Olmos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Iva Jovic / Giuliana Olmos
3-1 → 3-2
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Iva Jovic / Giuliana Olmos
2-0 → 3-0
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Iva Jovic / Giuliana Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Laura Siegemund / Fanny Stollar vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
WTA Wuhan
Laura Siegemund / Fanny Stollar
7
5
10
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
6
7
8
Vincitore: Siegemund / Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Siegemund / Fanny Stollar
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
5-6
6-6
6-7
6-8
6-9
7-9
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
5-5 → 5-6
Laura Siegemund / Fanny Stollar
4-5 → 5-5
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Laura Siegemund / Fanny Stollar
4-3 → 4-4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Laura Siegemund / Fanny Stollar
3-2 → 4-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
2-2 → 3-2
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-1 → 1-2
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
6-4*
6-6 → 7-6
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-6 → 6-6
Laura Siegemund / Fanny Stollar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
5-4 → 5-5
Laura Siegemund / Fanny Stollar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
4-3 → 4-4
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
4-1 → 4-2
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Laura Siegemund / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-0 → 1-1
Laura Siegemund / Fanny Stollar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(3) Darja Semenistaja
vs Andrea Lazaro Garcia
WTA Mallorca 125
Darja Semenistaja [3]
4
6
5
Andrea Lazaro Garcia
6
3
7
Vincitore: Lazaro Garcia
Servizio
Svolgimento
Set 3
Darja Semenistaja
5-6 → 5-7
Andrea Lazaro Garcia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Andrea Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
Darja Semenistaja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Andrea Lazaro Garcia
2-4 → 2-5
Darja Semenistaja
1-4 → 2-4
Andrea Lazaro Garcia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Andrea Lazaro Garcia
0-2 → 0-3
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Andrea Lazaro Garcia
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Andrea Lazaro Garcia
5-2 → 5-3
Darja Semenistaja
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Andrea Lazaro Garcia
3-2 → 4-2
Darja Semenistaja
2-2 → 3-2
Andrea Lazaro Garcia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Darja Semenistaja
0-2 → 1-2
Andrea Lazaro Garcia
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Darja Semenistaja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Andrea Lazaro Garcia
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Andrea Lazaro Garcia
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Darja Semenistaja
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Andrea Lazaro Garcia
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Darja Semenistaja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Andrea Lazaro Garcia
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Darja Semenistaja
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Ekaterine Gorgodze vs (6) Oksana Selekhmeteva
WTA Mallorca 125
Ekaterine Gorgodze
6
3
6
Oksana Selekhmeteva [6]
3
6
4
Vincitore: Gorgodze
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Ekaterine Gorgodze
4-4 → 5-4
Oksana Selekhmeteva
3-4 → 4-4
Ekaterine Gorgodze
3-3 → 3-4
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
1-0 → 2-0
Ekaterine Gorgodze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Ekaterine Gorgodze
3-4 → 3-5
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Oksana Selekhmeteva
2-2 → 2-3
Ekaterine Gorgodze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Oksana Selekhmeteva
1-1 → 1-2
Ekaterine Gorgodze
1-0 → 1-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ekaterine Gorgodze
5-3 → 6-3
Oksana Selekhmeteva
4-3 → 5-3
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Ekaterine Gorgodze
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Ekaterine Gorgodze
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Ekaterine Gorgodze
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs (2) Mayar Sherif
WTA Mallorca 125
Teodora Kostovic•
0
6
6
0
Mayar Sherif [2]
0
3
4
0
Vincitore: Kostovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Teodora Kostovic
5-4 → 6-4
Mayar Sherif
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Teodora Kostovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Mayar Sherif
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Teodora Kostovic
1-0 → 1-1
Mayar Sherif
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mayar Sherif
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Mayar Sherif
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Mayar Sherif
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Teodora Kostovic
0-0 → 1-0
(1) Solana Sierra vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
WTA Mallorca 125
Solana Sierra [1]
15
3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0-0 → 0-1
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(1) Jesika Maleckova
/ (1) Miriam Skoch
vs Maria Lourdes Carle
/ Despina Papamichail
WTA Mallorca 125
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [1]•
0
6
7
0
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
0
3
6
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
3-0*
4*-0
5*-0
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
5-6 → 6-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-5 → 5-6
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-3 → 2-3
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
1-0 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
5-3 → 6-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-2 → 5-3
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
3-2 → 4-2
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-2 → 2-2
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
1-1 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-0 → 1-1
Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
0-0 → 1-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
WTA Mallorca 125
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1
6
8
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
6
0
10
Vincitore: Noha Akugue / Thamm
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
0-1
0-2
1-2
1-3
2-3
3-3
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4
9-4
9-5
9-6
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-0 → 5-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
3-0 → 4-0
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
2-0 → 3-0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1-0 → 2-0
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
1-5 → 1-6
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
1-4 → 1-5
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Alicia Barnett / Elixane Lechemia
0-0 → 0-1
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
WTA Mallorca 125
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja
0
1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic•
0
4
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
1-3 → 1-4
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-0 → 0-1
La partita di oggi dimostra il livello di una over 100 in buone condizioni è diverso anni luce di quella di solo anche 10 anni fa,del resto lo dicono tutti gli addetti ai lavori,non esistono più partite semplici o scontate se non sei sul pezzo,a differenza di quello che credono e scrivono ancora di tanto in tanto certi geni del forum.
“Paolini facile fino agli ottavi,poi si vedrà”
Dopo sorteggio US Open.
Questo tipologia di commento è fatto da chi dovrebbe seguire i doppi vari della Errani o il padel.
Anche la Jovic aveva già vinto,da sfavorita tra l’altro,ma sia il suo match che quello della Siniakova erano per me di difficile lettura.
Paolini, Sabalenka,Pegula, Rybakina quote troppo basse non vale la pena,ho lasciato perdere la Tauson perché Ruzic tennista in ascesa, ecco la scelta della cinquina è ricaduta sui match detti.
Kenin ancora in crisi,Bencic l’ho vista in grande spolvero contro Gauff e Alexandrova alla fine è stata la scelta più facile che si aggiunge per ingrossare un po il malloppo, anche se poi non è stata facile neanche quella.
mi chiedo…..in questo torneo non sarà il caso di rinunciare al doppio? le occorrono energie fisiche e mentali e il doppio comunque porta via qualcosa. E’ un torneo fondamentale, bisogna andare avanti il più possibile.
Piano… 😉
Jasmine in questi due anni sta dimostrando di avere una continuità impressionante, alla faccia di chi credeva che l’exploit del 2024 sarebbe stato occasionale.
Merita ampiamente di partecipare alle Wta Finals.
Jas c’è!!!
La partita di oggi dimostra il livello di una over 100 in buone condizioni è diverso anni luce di quella di solo anche 10 anni fa,del resto lo dicono tutti gli addetti ai lavori,non esistono più partite semplici o scontate se non sei sul pezzo,a differenza di quello che credono e scrivono ancora di tanto in tanto certi geni del forum.
“Paolini facile fino agli ottavi,poi si vedrà”
Dopo sorteggio US Open.
Questo tipologia di commento è fatto da chi dovrebbe seguire i doppi vari della Errani o il padel.
A questo punto vorrei fosse come tu dici, avrei risparmiato.
Ti pare che mi invento Bencic quando in realtà il match non ce stato difatti, avrei detto Siniakova che il suo match l’aveva già vinto, avrei fatto miglior figura.
Samsonova 1.60
Alexandrova 1.27
Bencic 1.70 (non so neanche se me l’avrebbero inclusa,partita WO)
Zhang 2.35
Osaka 1.43
Importo scommesso 13
Bonus 6.03
Totale Pagamento 156,94
Ho avuto la tentazione di coprirmi giocando la Noskova ma erroneamente questa volta ero confidente che Osaka avrebbe vinto.
Non è neanche tra le bolle più straordinarie,per la quale vantarmi, giocate 4 favorite è una sfavorita la cui quota nel momento in cui ero alla Snai ieri sera a farla alle 19.35 era già in ribasso,la Zhang da una quota iniziale di 2.60 era al momento già scesa a 2.35, stamattina poco prima del match era addirittura scesa fino 1.97.
L’ho semplicemente postata perché con la Zhang avanti di un set ero abbastanza messo bene,mi piace condividere questi momenti di trepidazione e soprattutto tanto sudore per seguire la Zhang,perché la vita è fatta di sacrifici,che poi spesso non servono a niente.
sacrifici.
Brava Jas, con questa vittoria sorpasso su Rybakina compiuto! Ora vediamo cosa combina la kazaka, domani contro Tauson non sarà facile per la toscana
grande Jas, che rimonta!
superata la Rybakina!
La partita odierna di Jasmine dimostra l’importanza della testa nel gioco del tennis.
Alexandrova e Bencic avevano già “vinto” quando hai commentato, Samsonova forse anche, o era lì lì per farlo, come la mettiamo?
Brava Jas, una sola palla break in 2 set ed è bastata per pareggiare il conto
dal baratro della palla break sul 3-4 alla vittoria del secondo.
Forza Jasmine
Grandina di brutto sulla testa di Paolini
Paolini non sta neanche giocando male, ma Yuan sta giocando un partitone.
GRAZIE LINDA!
Lapalissiano.
Ringraziamo pure la Osaka per la beffa di turno e a risentirci.
Un set sotto avrebbe certamente aumentato la pesantezza della Noskova,che comunque in questo momento dimostra una corazza di ferro.
Magari al prossimo turno crolla, quando non mi serve più.
Ancora favorita Osaka nelle quote live,ma se perde il tie diventa stra favorita Noskova.
Niente da fare anche in questo caso 6-6 senza break, solitamente la tennista che è riuscita ad arrampicarsi al tie essendo sempre sotto nel punteggio, dovendo servire dopo ,poi vince il tie break.
Nonostante la Noskova sia quella che ha la pressione maggiore di dover servire sempre sotto nel punteggio riesce a tenere il servizio con troppa facilità per il momento, questo non è buon segno per noi.
Era anche l’ora.
La Osaka di questo finale di stagione è molto incoraggiante,a parte lo scivolone contro Sasnovich, ribaltare una guerriera come Fernandez non è da poco, oggi dovrebbe prevalere su una Noskova sicuramente al gancio dopo la scorsa settimana piena,ha avuto un giorno di riposo per il trasferimento e gli è andata bene contro una Putintseva che si è un po disabituata a vincere e di conseguenza chiudere quei punti decisivi, quindi altra maratona per Noskova e altro match senza riposo.
Non mi sorprenderebbe un ritiro.
Se la Osaka perde è solo per far precipitare Gaz nello sconforto,non vi può essere altro motivo plausibile.
Correzione,sul 5-0 e sul 5-3.
Buono quello sul 5-4.
Te possino,ma si fanno questi scherzi?
Zhang data sfavorita a 2.45
La megalomania fatta a persona. Annuncia informazioni facilmente trovabili su google (Doha, contro Alexandrova) come se fossero scoperte sensazionali. ..
Si è insabbiata la Zhang.
Match point sul 5-0 e ora sul 5-4.
Incredibile.
La Zhang allora perderà e la Osaka vincerà.
Cosa sta combinando la Zhang?
Ce la farà a chiudere questo match da
5-0
Io sul 5-3 comincio a pensare.
Forza Linda!
Menomale.
Scriverlo porta bene.
Ricordiamo ancora una volta il record della Sabalenka nel tie break in questa stagione 22-1.
Non ci è ancora noto sapere al momento chi è stata a compiere l’impresa.
Sramkova servirà dopo il cambio di campo per il primo set che ha condotto da subito,ma tranquilli,lo vince come al solito al tie break Sabalenka.
Una Jovic ripescata che non spreca la fortuna mandando DISCIPLINATAMENTE nel suo sacchetto di competenza la Jessica spagnola.
Ennesimo stop per Muchova.
Frech lo scorso anno quarti di finale in questo torneo fu l’insospettabile presenza tra le ultime 8.
Oggi sul mio personalissimo cartellino Alexandrova-Samsonova-Bencic-Zhang e Osaka che temo mi farà cadere il
castello.
Pegula ha rischiato grosso, se perdeva contro Baptiste sprecando 7 match point si trovava nella stessa situazione della Andreeva