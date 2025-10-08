WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Sabalenka avanza agli ottavi a Wuhan. Vincono anche Pegula e Gauff

Aryna Sabalenka ha superato con fatica il suo esordio al WTA 1000 di Wuhan 2025, torneo che potrebbe consentirle di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. La bielorussa ha dovuto rimontare contro la slovacca Rebeka Sramkova, imponendosi con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un inizio complicato. Nel prossimo turno affronterà Liudmila Samsonova negli ottavi di finale.

Giornata di debutti anche per altre protagoniste del circuito. Jessica Pegula e Coco Gauff hanno entrambe ottenuto la qualificazione alla terzo turno, ma in modo molto diverso. Pegula ha dovuto lottare oltre due ore per battere Hailey Baptiste al tie-break del terzo set (6-4 4-6 7-6), mentre Gauff ha avuto vita facile contro la giapponese Moyuka Uchijima, travolta in appena 53 minuti con il punteggio di 6-1 6-0.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento

Hailey Baptistevs (6) Jessica Pegula

Moyuka Uchijima vs (3) Coco Gauff



(1) Aryna Sabalenka vs Rebecca Sramkova



(7) Jasmine Paolini vs Yue Yuan Non prima 13:00



Jaqueline Cristian vs (8) Elena Rybakina



COURT 1 – ore 05:00

(9) Ekaterina Alexandrova vs Ann Li



(13) Belinda Bencic vs Elise Mertens Non prima 07:00



Shuai Zhang vs Sorana Cirstea Non prima 08:30



(11) Naomi Osaka vs Linda Noskova



Maya Jointvs Katerina Siniakova

Magdalena Frech vs (12) Karolina Muchova



Antonia Ruzic vs (10) Clara Tauson



(6) Hanyu Guo / (6) Alexandra Panova vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang



Iva Jovicvs Jessica Bouzas Maneiro

Sofia Kenin vs (16) Liudmila Samsonova



Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



Storm Hunter / Katerina Siniakova vs (2) Veronika Kudermetova / (2) Elise Mertens



Shuko Aoyama/ Cristina Bucsavs (8) Anna Danilina/ (8) Aleksandra Krunic

Leylah Fernandez / Erin Routliffe vs Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi



Iva Jovic / Giuliana Olmos vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani



Laura Siegemund / Fanny Stollar vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova



WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

(3) Darja Semenistajavs Andrea Lazaro Garcia

Ekaterine Gorgodze vs (6) Oksana Selekhmeteva



Teodora Kostovic vs (2) Mayar Sherif



(1) Solana Sierra vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales



(1) Jesika Maleckova/ (1) Miriam Skochvs Maria Lourdes Carle/ Despina Papamichail

Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Noma Noha Akugue / Mariella Thamm



Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic

