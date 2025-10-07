Master 1000 Shanghai, con Sinner out l’Italia punta su Musetti: quote da successo contro Auger-Aliassime in un match cruciale anche per le Atp Finals

L’Italia tifa Lorenzo Musetti. Dopo l’uscita di scena di Jannik Sinner, fermato dai crampi contro Tallon Griekspoor, il tennista toscano rimane l’unico azzurro in gara al Master 1000 di Shanghai. Musetti, testa di serie numero 8 in Cina, se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto in 4 dei 7 precedenti tra i due, l’ultimo dei quali quest’anno a Miami. Sulla lavagna dei bookmaker, come riporta Agipronews, Musetti parte avanti: vale infatti 1,69 e 1,72 il successo del carrarino, mentre si sale a 2,05 per quello del suo avversario. Tra il set betting, comanda il 2-0 Musetti a 2,70, seguito dal 2-0 Aliassime a 3,35, dal 2-1 italiano a 3,90 e dal 2-1 canadese a 4,40. Una partita che è decisiva anche in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino: al momento, Musetti occupa l’ottavo posto nella Race, l’ultimo che garantisce la partecipazione, con Auger-Aliassime diretto inseguitore, dopo l’infortunio di Draper (attualmente nono) che lo costringerà a rientrare solo nel 2026.

Per quanto riguarda, infine, la vittoria del titolo al Master 1000 di Shanghai, con l’eliminazione di Jannik Sinner il favorito numero 1 per gli esperti diventa Novak Djokovic, il cui 25esimo titolo paga 2,60 volte la giocata. Al secondo posto si piazza, a 5, l’australiano Alex De Minaur, con Daniil Medvedev e Jiri Lehecka entrambi appaiati al terzo posto a 8. Vale invece 13 il primo Master 1000 in carriera per Lorenzo Musetti.

Ecco il programma completo di mercoledì 8 ottobre (orari italiani):

🕕 06:30 – Arthur Rinderknech vs Jiri Lehecka (15)

➜ Precedenti: 1-1

➜ Quote: Rinderknech 3.23 – Lehecka 1.34

🕗 08:00 – Nuno Borges vs Alex De Minaur (7)

➜ Precedenti: 0-0

➜ Quote: Borges 5.95 – De Minaur 1.13

🕛 12:30 – Felix Auger-Aliassime (12) vs Lorenzo Musetti (8)

➜ Precedenti: 3-4

➜ Quote: Auger-Aliassime 2.06 – Musetti 1.75

➜ Sfida importante in chiave Race to Turin

🕑 14:00 – Lerner Tien vs Daniil Medvedev (16)

➜ Precedenti: 2-0 per Tien

➜ Quote: Tien 3.28 – Medvedev 1.33

Una giornata ricca di spunti a Shanghai: De Minaur e Musetti cercano punti preziosi nella corsa alle Finals, mentre Medvedev proverà a spezzare il tabù contro il giovane americano Tien, già capace di batterlo due volte in stagione.