Esibizione Copertina, Generica

Nasce il “Million Dollar 1 Point Slam”: un solo punto per vincere un milione di euro

07/10/2025 10:25 28 commenti
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

Una nuova e originale iniziativa animerà la settimana che precede l’Australian Open 2026. Si chiama Million Dollar 1 Point Slam, un torneo-esibizione che promette spettacolo e tensione in formato ultracompatto: ogni partita si deciderà giocando un solo punto.
L’evento riunirà 22 tennisti professionisti, guidati dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz, insieme a 10 giocatori amatoriali che avranno la possibilità di sfidare i campioni del circuito. Prima di ogni match verrà sorteggiato se il punto decisivo si giocherà al servizio o alla risposta, in modo da rendere l’incontro il più equo possibile.
Il premio in palio è da capogiro: un milione di euro per chi riuscirà a vincere la finale. In pratica, per conquistare il titolo e la cifra record, basterà vincere cinque punti in totale.

L’evento, definito dagli organizzatori come “una nuova e avvincente iniziativa in cui un solo punto può cambiarti la vita”, aprirà ufficialmente la “Opening Week” dell’Australian Open 2026, coinvolgendo anche i circoli locali, dove presto saranno aperte le iscrizioni per gli appassionati che vorranno tentare l’impresa.
Mai così tanto denaro è stato messo in palio per così poco tennis: cinque punti per un milione di euro.



Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

28 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

NonsoloSinner (Guest) 07-10-2025 12:06

Ma é proibito dire che é una caxxxx? Un professionista serio dovrebbe rinunciare a questa esibizione da circo, a meno che non fosseperbeneficienza

 28
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 07-10-2025 11:54

Scritto da Givaldo Barbosa
@ antoniov (#4494861)
Hai ragione. Approfitto dell’occasione per proporre una pace tra i forumisti. Che ultimamente, da una parte e dall’altra, abbiamo esagerato un po’.

suvvia, si discute più o meno animosamente, ma sono davvero pochi quelli che manifestano astio .. sai che palle se tutti dicessimo la stessa cosa

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
compagno di cella di Becker (Guest) 07-10-2025 11:54

fonti ben informate dicono che dal 2027 la classifica ATP verrà sostituita da una classifica basata solo sui guadagni e pubblicata in esclusiva sul magazine FORTUNE

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 07-10-2025 11:49

Scritto da Givaldo Barbosa
@ antoniov (#4494861)
Hai ragione. Approfitto dell’occasione per proporre una pace tra i forumisti. Che ultimamente, da una parte e dall’altra, abbiamo esagerato un po’.

Da parte mia c’è assolutamente la volontà di evitare qualunque forma di screzio se vi è corrispondenza di intenti dall’altra parte.

Certamente, leggere che Sinner è antipatico e gufato (non mi riferisco sicuramente a te perché chi lo ha scritto in altri topic è poverissimo di mente) in quanto fortunato al gioco del tennis a me fa girare e non poco gli zebebei, soprattutto se tanto si afferma con serietà e non per ironia o sarcasmo.

25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 07-10-2025 11:48

Già meglio il torneo esibizione che si gioca a tempo (l’anno scorso dei nostri partecipava Musetti che ci arrivò vicino a vincerlo)… comunque siete un po’ troppo moralisti, salvo quando c’è di mezzo Sinner

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
compagno di cella di Becker (Guest) 07-10-2025 11:45

Pare che Meda e Vanzini facciano la telecronaca giusto per chiudere il cerchio della buffonata del secolo..

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ospite1 (Guest) 07-10-2025 11:44

Quanto dura ? Due settimane ? Ahaha ah ah purtroppo c’è poco da ridere , si sta andando alla deriva morale , dove la maggior parte di chi gioca a tennis anche di ottimo livello fatica a far quadrare l’anno ..e qui con 5 punti … sempre e solo per pochi eletti . VERGOGNOSO .

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giumart (Guest) 07-10-2025 11:37

Domanda: ma per iscriversi deve versare 1 milione anche il tennista amatoriale? Se è così allora mia mia nonna rinuncia.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 07-10-2025 11:31

@ antoniov (#4494861)

Hai ragione. Approfitto dell’occasione per proporre una pace tra i forumisti. Che ultimamente, da una parte e dall’altra, abbiamo esagerato un po’.

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Alberto Rossi
Andreas Seppi 07-10-2025 11:31

Ma sono seri?

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 07-10-2025 11:24

Scritto da Givaldo Barbosa
@ antoniov (#4494849)
No, i buffoni siamo noi che ancora sosteniamo questo mondo.

Su questo non ti contraddico, però smettiamola di puntare il dito, più o meno velatamente, contro il tennista che ci sta più scomodo e/o antipatico per motivazioni più soggettive che oggettive.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 07-10-2025 11:22

Ci starebbe bene quella frase che scatenò 92 minuti di applausi

 17
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Arnarderi 07-10-2025 11:17

Sono curioso di sentire le interviste a bordo campo alla fine dei match: ‘It was a very tough match” “I Kept focused” “He’s an incredible player” etc etc

 16
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Irlandero
Pippolivetennis 07-10-2025 11:16

Scritto da IlBradipone
@ Pippolivetennis (#4494838)
L’iscrizione costa 1 milione

Ora che ci penso in quel periodo ho un impegno…. 😀

 15
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, antoniov
Givaldo Barbosa (Guest) 07-10-2025 11:14

@ antoniov (#4494849)

No, i buffoni siamo noi che ancora sosteniamo questo mondo.

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
antoniov 07-10-2025 11:12

Scritto da Barabba
Se c’è buffonata, Alcaraz c’è.

La stessa Redazione di Livetennis scrive che “L’evento riunirà 22 tennisti professionisti, guidati dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz …”.

I buffoni sono quelli che rimproverano Sinner per essere attaccato al denaro 🙂

 13
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, Marco M.
OspiteSgradito (Guest) 07-10-2025 11:08

Scritto da Barabba
Se c’è buffonata, Alcaraz c’è.

Se c’è livore, invidia, le truppe Sinneriane ci sono.

 12
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
IlBradipone (Guest) 07-10-2025 11:01

@ Pippolivetennis (#4494838)

L’iscrizione costa 1 milione

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnarderi
Alex77 (Guest) 07-10-2025 10:51

Figurati se non c’è Carlitos

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Arnarderi
-1: beta
Pippolivetennis 07-10-2025 10:50

Cosa devo fare per iscrivermi?
Sarà aperto anche per i tennisti di 4rta? ahahahahaha 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 07-10-2025 10:45

La deriva è in atto.

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Kb24 07-10-2025 10:34

M sa che karlovic ed isner tornano a giocare

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Barabba (Guest) 07-10-2025 10:33

Se c’è buffonata, Alcaraz c’è.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
GM (Guest) 07-10-2025 10:32

Perché un amatore possa vincere, deve sperare in 5 doppi falli

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 07-10-2025 10:32

Un giorno arriveranno a giocare gli slam così. Già i doppi si giocano coi punteggi da tornei di quarta categoria.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lupen 07-10-2025 10:30

Ma che è sta buffonata !!!!!!

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP, mattia saracino
Pier no guest 07-10-2025 10:29

A Mager non piace questo articolo.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Fra (Guest) 07-10-2025 10:29

Non è l’1 aprile vero…che peccato.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP