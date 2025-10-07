Nasce il “Million Dollar 1 Point Slam”: un solo punto per vincere un milione di euro
Una nuova e originale iniziativa animerà la settimana che precede l’Australian Open 2026. Si chiama Million Dollar 1 Point Slam, un torneo-esibizione che promette spettacolo e tensione in formato ultracompatto: ogni partita si deciderà giocando un solo punto.
L’evento riunirà 22 tennisti professionisti, guidati dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz, insieme a 10 giocatori amatoriali che avranno la possibilità di sfidare i campioni del circuito. Prima di ogni match verrà sorteggiato se il punto decisivo si giocherà al servizio o alla risposta, in modo da rendere l’incontro il più equo possibile.
Il premio in palio è da capogiro: un milione di euro per chi riuscirà a vincere la finale. In pratica, per conquistare il titolo e la cifra record, basterà vincere cinque punti in totale.
L’evento, definito dagli organizzatori come “una nuova e avvincente iniziativa in cui un solo punto può cambiarti la vita”, aprirà ufficialmente la “Opening Week” dell’Australian Open 2026, coinvolgendo anche i circoli locali, dove presto saranno aperte le iscrizioni per gli appassionati che vorranno tentare l’impresa.
Mai così tanto denaro è stato messo in palio per così poco tennis: cinque punti per un milione di euro.
Francesco Paolo Villarico
Ma é proibito dire che é una caxxxx? Un professionista serio dovrebbe rinunciare a questa esibizione da circo, a meno che non fosseperbeneficienza
suvvia, si discute più o meno animosamente, ma sono davvero pochi quelli che manifestano astio .. sai che palle se tutti dicessimo la stessa cosa
fonti ben informate dicono che dal 2027 la classifica ATP verrà sostituita da una classifica basata solo sui guadagni e pubblicata in esclusiva sul magazine FORTUNE
Da parte mia c’è assolutamente la volontà di evitare qualunque forma di screzio se vi è corrispondenza di intenti dall’altra parte.
Certamente, leggere che Sinner è antipatico e gufato (non mi riferisco sicuramente a te perché chi lo ha scritto in altri topic è poverissimo di mente) in quanto fortunato al gioco del tennis a me fa girare e non poco gli zebebei, soprattutto se tanto si afferma con serietà e non per ironia o sarcasmo.
Già meglio il torneo esibizione che si gioca a tempo (l’anno scorso dei nostri partecipava Musetti che ci arrivò vicino a vincerlo)… comunque siete un po’ troppo moralisti, salvo quando c’è di mezzo Sinner
Pare che Meda e Vanzini facciano la telecronaca giusto per chiudere il cerchio della buffonata del secolo..
Quanto dura ? Due settimane ? Ahaha ah ah purtroppo c’è poco da ridere , si sta andando alla deriva morale , dove la maggior parte di chi gioca a tennis anche di ottimo livello fatica a far quadrare l’anno ..e qui con 5 punti … sempre e solo per pochi eletti . VERGOGNOSO .
Domanda: ma per iscriversi deve versare 1 milione anche il tennista amatoriale? Se è così allora mia mia nonna rinuncia.
@ antoniov (#4494861)
Hai ragione. Approfitto dell’occasione per proporre una pace tra i forumisti. Che ultimamente, da una parte e dall’altra, abbiamo esagerato un po’.
Ma sono seri?
Su questo non ti contraddico, però smettiamola di puntare il dito, più o meno velatamente, contro il tennista che ci sta più scomodo e/o antipatico per motivazioni più soggettive che oggettive.
Ci starebbe bene quella frase che scatenò 92 minuti di applausi
Sono curioso di sentire le interviste a bordo campo alla fine dei match: ‘It was a very tough match” “I Kept focused” “He’s an incredible player” etc etc
Ora che ci penso in quel periodo ho un impegno…. 😀
@ antoniov (#4494849)
No, i buffoni siamo noi che ancora sosteniamo questo mondo.
La stessa Redazione di Livetennis scrive che “L’evento riunirà 22 tennisti professionisti, guidati dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz …”.
I buffoni sono quelli che rimproverano Sinner per essere attaccato al denaro 🙂
Se c’è livore, invidia, le truppe Sinneriane ci sono.
@ Pippolivetennis (#4494838)
L’iscrizione costa 1 milione
Figurati se non c’è Carlitos
Cosa devo fare per iscrivermi?
Sarà aperto anche per i tennisti di 4rta? ahahahahaha 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆 😆
La deriva è in atto.
M sa che karlovic ed isner tornano a giocare
Se c’è buffonata, Alcaraz c’è.
Perché un amatore possa vincere, deve sperare in 5 doppi falli
Un giorno arriveranno a giocare gli slam così. Già i doppi si giocano coi punteggi da tornei di quarta categoria.
Ma che è sta buffonata !!!!!!
A Mager non piace questo articolo.
Non è l’1 aprile vero…che peccato.