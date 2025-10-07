Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 07 Ottobre 2025

Federico Cina ITA, 30.03.2007
CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R16 Andreozzi ARG/Guinard FRA – Cerundolo ARG/Darderi ITA 2° inc. ore 06:30

ATP Shanghai
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
15
3
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
15
5
Mostra dettagli



GRE CH Hersonissos – hard
R32 Cina ITA – Montes-De La Torre ESP 4° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare



FRA CH Roanne – indoor hard
R32 Gueymard Wayenburg FRA – Passaro ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



ESP Mallorca 125
2T Carle ARG – Brancaccio ITA ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

QF Sherif EGY/Zidansek SLO – Cavalle-Reimers ESP/Moratelli ITA ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

