Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 07 Ottobre 2025
07/10/2025 06:13 Nessun commento
Masters 1000 Shanghai – hard
R16 Andreozzi /Guinard – Cerundolo /Darderi 2° inc. ore 06:30
ATP Shanghai
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
15
3
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
3-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
F. Cerundolo / Darderi
0-15
15-15
30-15
40-15
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
F. Cerundolo / Darderi
15-0
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Cerundolo / Darderi
15-0
30-0
30-15
40-15
2-0 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
df
40-15
1-0 → 2-0
F. Cerundolo / Darderi
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
CH Hersonissos – hard
R32 Cina – Montes-De La Torre 4° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
CH Roanne – indoor hard
R32 Gueymard Wayenburg – Passaro Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
Mallorca 125
2T Carle – Brancaccio ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
QF Sherif /Zidansek – Cavalle-Reimers /Moratelli ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
