Masters 1000 Shanghai: I risultati completi del Day 7. Rune supera Mpetshi-Perricard in tre set e vola ai quarti. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Holger Rune nella foto - Foto Getty Images
Continua la corsa di Holger Rune al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il danese, in piena lotta per un posto alle ATP Finals di Torino, ha conquistato un’importante vittoria negli ottavi di finale, superando il francese Giovanni Mpetshi-Perricard con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-3 dopo oltre due ore di gioco.
Rune ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a gestire un avversario insidioso come Mpetshi-Perricard, capace di alternare potenza e varietà di colpi. Dopo aver conquistato il primo set grazie a un break decisivo, il danese ha sprecato alcune occasioni ad inizio del secondo parziale, perso poi al tie-break.
Nel terzo e decisivo set, però, Rune ha ritrovato continuità e lucidità: ha piazzato il break nel secondo game e da quel momento non ha più concesso alcuna occasione al servizio, chiudendo il match con autorità sul 6-3.
Con questo successo, il numero 11 del mondo compie un passo importante nella corsa alle Finals e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Valentin Vacherot.
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Gabriel Diallo
vs Zizou Bergs
ATP Shanghai
Gabriel Diallo [31]
6
5
6
Zizou Bergs
3
7
7
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
5-6 → 5-7
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
G. Diallo
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Z. Bergs
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 3-4
Z. Bergs
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-2 → 1-2
G. Diallo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Z. Bergs
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Diallo
15-15
ace
30-15
ace
40-15
5-3 → 6-3
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
G. Diallo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
G. Diallo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Giovanni Mpetshi Perricard vs Holger Rune
ATP Shanghai
Giovanni Mpetshi Perricard [32]
4
7
3
Holger Rune [10]
6
6
6
Vincitore: Rune
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Rune
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Mpetshi Perricard
2-5 → 3-5
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
1-4 → 2-4
H. Rune
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
G. Mpetshi Perricard
0-3 → 1-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
ace
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
H. Rune
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
6-5 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
5-5 → 6-5
H. Rune
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
4-4 → 5-4
H. Rune
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 4-3
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
1-1 → 2-1
H. Rune
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rune
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
3-5 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
2-4 → 3-4
H. Rune
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
0-2 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
Jaume Munar vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)
ATP Shanghai
Jaume Munar
0
0
Novak Djokovic [4]
0
0
Valentin Vacherot vs Tallon Griekspoor
Il match deve ancora iniziare
Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash / JJ Tracy vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
ATP Shanghai
Robert Cash / JJ Tracy
1
2
Kevin Krawietz / Tim Puetz [3]
6
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Puetz
2-5 → 2-6
K. Krawietz / Puetz
2-3 → 2-4
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Puetz
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
R. Cash / Tracy
0-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-5 → 1-6
R. Cash / Tracy
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
1-4 → 1-5
K. Krawietz / Puetz
1-3 → 1-4
K. Krawietz / Puetz
0-2 → 0-3
K. Krawietz / Puetz
0-0 → 0-1
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
ATP Shanghai
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
7
3
4
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
1-0
2-0
3-0
4-0
4-1
ace
5-1
5-2
6-2
6-3
7-3
8-3
8-4
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / Guinard
5-3 → 6-3
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
4-3 → 5-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
F. Cerundolo / Darderi
2-1 → 2-2
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
F. Cerundolo / Darderi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2*-4
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Cerundolo / Darderi
5-5 → 5-6
G. Andreozzi / Guinard
4-5 → 5-5
F. Cerundolo / Darderi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 3-5
F. Cerundolo / Darderi
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
2-3 → 3-3
F. Cerundolo / Darderi
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
F. Cerundolo / Darderi
2-0 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
1-0 → 2-0
F. Cerundolo / Darderi
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Bravo Givaldo, avevo già notato che avevi iniziato a smorzare un po’ i toni, mi fa piacere vederti rinsavito
Faccio notare come, su un altro articolo o topic o come si chiama, che tra Barbosa e il forumista Antoniov è stata raggiunta la pace. Se, qualcun’altro volesse aggregarsi, male non fa.
In virtù di questo, invito gentilmente la Redazione a non pubblicare il mio commento in attesa, il numero 10 delle 09:35
Saluti
purtroppo temo la stessa cosa, ma lo aspetto in grande spolvero a Torino… vedrete che gioca a Vienna e salta Parigi, obiettivamente un mille che peggio non poteva essere programmato… se fossi un capo dell’ATP lo metterei prima di Vienna e Basilea, così sembra piazzato apposta per scoraggiare Sinner ed Alcaraz
se lo fai giocare da fermo il francese è implacabile, se lo fai muovere è solo un giocatore da top-100 con un gran servizio… se non sbaglio Lorenzo lo ha sempre battuto
mi sbilancio e prevedo una finale Musetti – Rune… poi magari Lorenzo il Magnifico domani mi smentisce
1 set ciascuno con Rune che praticamente non ha fatto alcun errore non forzato. Un numero di vincenti da parte di Mpetschi incredibile. Gran fisicità con giocatori che danno assolutamente tutto, e di più.
Chi critica il gioco di Mpetschi proprio non ci capisce nulla di tennis. Eccezionale sotto tutti i punti di vista. Guardare il tie break del secondo set, e riguardarlo se si hanno dubbi.
Gran bel match tra Rune e Perricard lo vogliamo dire?
Stavo vedendo giocare Perricard in risposta e mi son venuti in mente i gollonzi e le banane della Gialappas. Sicuramente era casuale.
@ Ging89 (#4494766)
Problemi di insonnia?
È vero.
Quotavo Ging89
Anche a me piaceva – avrebbe vinto a mani basse, ne sono convinto. Adesso lui e il team devono capire cosa e’ successo per evitare simili situazioni in altri tornei torridi e/o umidi, tipo us open, Australian open, Miami. Forse un problema dovuto a poca idratazione pre partita? O durante il match? Sinner fortissimo se sta bene, non ci sono dubbi.
Tie Break complesso, entrambi avevano paura di perdere.
Bergs comunque merita questi quarti.
Chi fermerà Lollo a Shangai? Auger neanche ci prova, mi sa.
Munar in queste condizioni è uno dei peggiori che possano capitare, prevedo un bel match con djokovic, se uno dei 2 non collassa prima in campo. Stessa cosa per il match tra perricard e rune. Diallo in questo momento sta controllando il match con bergs, anche lui è fisicamente resistente e adatto alle superfici lente (quest’anno ha fatto quarti a madrid). Infine per griekspoor dovrebbe essere una formalità, ma anche lui l’altro giorno non stava tanto bene, chissà che il sogno di vacherot non continui.
Sinner farà sempre fatica col caldo ma questo è il suo DNA purtroppo
Negli Australian Open vinti fece una fatica incredibile con un australiano e Rune
Purtroppo è così ma me lo prendo così
Peccato che comunque Sinner sia stato eliminato perché di Tennis lo vedevo benissimo
Il servi però era oltre il 70% ed è fantastico, ed in generale anche a Pechino sempre sopra il 60
Non bisogna assolutamente cambiare movimento, per favore bisogna far capire a Sinner di non dover essere nevrotico col servizio
Ho paura che Sinner salterà la Davis perché vorrà essere tirato a lucido come una Lamborghini per il 2026 specialmente gli Australian Open
*Gaudenzi ma tanto si possono scambiare i nomi
Ora è il momento di un torneo tutto italiano
Nuovo braccio destro di Binaghi è Eno Polo, nato in Kenya ma italianissimo di genitori e cultura dato che è stato tutta la vita alla Juve(non sto scherzando)
ATP FINALS in Italia
Davis in Italia
Dirigenti italiani
Ptpa che non ha smosso nulla tanto è vero che Djokovic è apparso arreso
Massimo non avevi detto che la vendetta sarebbe arrivata presto? Ahahahaha