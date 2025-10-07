Masters 1000 Shanghai: I risultati completi del Day 7. Rune supera Mpetshi-Perricard in tre set e vola ai quarti. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Continua la corsa di Holger Rune al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il danese, in piena lotta per un posto alle ATP Finals di Torino, ha conquistato un’importante vittoria negli ottavi di finale, superando il francese Giovanni Mpetshi-Perricard con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-3 dopo oltre due ore di gioco.

Rune ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a gestire un avversario insidioso come Mpetshi-Perricard, capace di alternare potenza e varietà di colpi. Dopo aver conquistato il primo set grazie a un break decisivo, il danese ha sprecato alcune occasioni ad inizio del secondo parziale, perso poi al tie-break.

Nel terzo e decisivo set, però, Rune ha ritrovato continuità e lucidità: ha piazzato il break nel secondo game e da quel momento non ha più concesso alcuna occasione al servizio, chiudendo il match con autorità sul 6-3.

Con questo successo, il numero 11 del mondo compie un passo importante nella corsa alle Finals e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Valentin Vacherot.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

Gabriel Diallovs Zizou Bergs

Giovanni Mpetshi Perricard vs Holger Rune



Jaume Munar vs Novak Djokovic (Non prima 12:30)



Valentin Vacherot vs Tallon Griekspoor



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – ore 06:30

Robert Cash / JJ Tracy vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi

