Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi del Day 7. Rune supera Mpetshi-Perricard in tre set e vola ai quarti. In campo anche Novak Djokovic (LIVE)

07/10/2025 12:30 21 commenti
Holger Rune nella foto - Foto Getty Images
Holger Rune nella foto - Foto Getty Images

Continua la corsa di Holger Rune al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il danese, in piena lotta per un posto alle ATP Finals di Torino, ha conquistato un’importante vittoria negli ottavi di finale, superando il francese Giovanni Mpetshi-Perricard con il punteggio di 6-4, 6-7(7), 6-3 dopo oltre due ore di gioco.
Rune ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a gestire un avversario insidioso come Mpetshi-Perricard, capace di alternare potenza e varietà di colpi. Dopo aver conquistato il primo set grazie a un break decisivo, il danese ha sprecato alcune occasioni ad inizio del secondo parziale, perso poi al tie-break.
Nel terzo e decisivo set, però, Rune ha ritrovato continuità e lucidità: ha piazzato il break nel secondo game e da quel momento non ha più concesso alcuna occasione al servizio, chiudendo il match con autorità sul 6-3.
Con questo successo, il numero 11 del mondo compie un passo importante nella corsa alle Finals e si qualifica per i quarti di finale, dove affronterà il vincente della sfida tra Tallon Griekspoor e Valentin Vacherot.

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Gabriel Diallo CAN vs Zizou Bergs BEL
ATP Shanghai
Gabriel Diallo [31]
6
5
6
Zizou Bergs
3
7
7
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Holger Rune DEN

ATP Shanghai
Giovanni Mpetshi Perricard [32]
4
7
3
Holger Rune [10]
6
6
6
Vincitore: Rune
Mostra dettagli

Jaume Munar ESP vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Jaume Munar
0
0
Novak Djokovic [4]
0
0
Mostra dettagli

Valentin Vacherot MON vs Tallon Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Shanghai
Robert Cash / JJ Tracy
1
2
Kevin Krawietz / Tim Puetz [3]
6
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA

ATP Shanghai
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
6
10
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
7
3
4
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

TAG: ,

21 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Il GUEst 07-10-2025 12:56

Scritto da Givaldo Barbosa
Faccio notare come, su un altro articolo o topic o come si chiama, che tra Barbosa e il forumista Antoniov è stata raggiunta la pace. Se, qualcun’altro volesse aggregarsi, male non fa.
In virtù di questo, invito gentilmente la Redazione a non pubblicare il mio commento in attesa, il numero 10 delle 09:35
Saluti

Bravo Givaldo, avevo già notato che avevi iniziato a smorzare un po’ i toni, mi fa piacere vederti rinsavito

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 07-10-2025 12:20

Faccio notare come, su un altro articolo o topic o come si chiama, che tra Barbosa e il forumista Antoniov è stata raggiunta la pace. Se, qualcun’altro volesse aggregarsi, male non fa.
In virtù di questo, invito gentilmente la Redazione a non pubblicare il mio commento in attesa, il numero 10 delle 09:35
Saluti

 20
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst
Alberto Rossi 07-10-2025 12:14

Scritto da Ging89
Ho paura che Sinner salterà la Davis perché vorrà essere tirato a lucido come una Lamborghini per il 2026 specialmente gli Australian Open

purtroppo temo la stessa cosa, ma lo aspetto in grande spolvero a Torino… vedrete che gioca a Vienna e salta Parigi, obiettivamente un mille che peggio non poteva essere programmato… se fossi un capo dell’ATP lo metterei prima di Vienna e Basilea, così sembra piazzato apposta per scoraggiare Sinner ed Alcaraz

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 07-10-2025 12:04

Scritto da IlCera
Chi critica il gioco di Mpetschi proprio non ci capisce nulla di tennis. Eccezionale sotto tutti i punti di vista. Guardare il tie break del secondo set, e riguardarlo se si hanno dubbi.

se lo fai giocare da fermo il francese è implacabile, se lo fai muovere è solo un giocatore da top-100 con un gran servizio… se non sbaglio Lorenzo lo ha sempre battuto

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 07-10-2025 12:01

mi sbilancio e prevedo una finale Musetti – Rune… poi magari Lorenzo il Magnifico domani mi smentisce

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 07-10-2025 11:49

Scritto da MansourBahrami
Gran bel match tra Rune e Perricard lo vogliamo dire?

1 set ciascuno con Rune che praticamente non ha fatto alcun errore non forzato. Un numero di vincenti da parte di Mpetschi incredibile. Gran fisicità con giocatori che danno assolutamente tutto, e di più.

 16
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
IlCera (Guest) 07-10-2025 11:47

Chi critica il gioco di Mpetschi proprio non ci capisce nulla di tennis. Eccezionale sotto tutti i punti di vista. Guardare il tie break del secondo set, e riguardarlo se si hanno dubbi.

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
-1: Giampi
MansourBahrami (Guest) 07-10-2025 11:45

Gran bel match tra Rune e Perricard lo vogliamo dire?

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Cogi53
Arnarderi 07-10-2025 11:21

Stavo vedendo giocare Perricard in risposta e mi son venuti in mente i gollonzi e le banane della Gialappas. Sicuramente era casuale.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
sergioat 07-10-2025 09:59

@ Ging89 (#4494766)

Problemi di insonnia?

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
mattia saracino 07-10-2025 09:37

Scritto da Carota Senior
Tie Break complesso, entrambi avevano paura di perdere.
Bergs comunque merita questi quarti.

È vero.

 11
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Carota Senior
Pikario Furioso 07-10-2025 09:35

Scritto da Pikario Furioso

Scritto da Fi
Munar in queste condizioni è uno dei peggiori che possano capitare, prevedo un bel match con djokovic, se uno dei 2 non collassa prima in campo. Stessa cosa per il match tra perricard e rune. Diallo in questo momento sta controllando il match con bergs, anche lui è fisicamente resistente e adatto alle superfici lente (quest’anno ha fatto quarti a madrid). Infine per griekspoor dovrebbe essere una formalità, ma anche lui l’altro giorno non stava tanto bene, chissà che il sogno di vacherot non continui.

Scritto da Ging89
Peccato che comunque Sinner sia stato eliminato perché di Tennis lo vedevo benissimo
Il servi però era oltre il 70% ed è fantastico, ed in generale anche a Pechino sempre sopra il 60
Non bisogna assolutamente cambiare movimento, per favore bisogna far capire a Sinner di non dover essere nevrotico col servizio

Anche a me piaceva – avrebbe vinto a mani basse, ne sono convinto. Adesso lui e il team devono capire cosa e’ successo per evitare simili situazioni in altri tornei torridi e/o umidi, tipo us open, Australian open, Miami. Forse un problema dovuto a poca idratazione pre partita? O durante il match? Sinner fortissimo se sta bene, non ci sono dubbi.

Quotavo Ging89

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pikario Furioso 07-10-2025 09:34

Scritto da Fi
Munar in queste condizioni è uno dei peggiori che possano capitare, prevedo un bel match con djokovic, se uno dei 2 non collassa prima in campo. Stessa cosa per il match tra perricard e rune. Diallo in questo momento sta controllando il match con bergs, anche lui è fisicamente resistente e adatto alle superfici lente (quest’anno ha fatto quarti a madrid). Infine per griekspoor dovrebbe essere una formalità, ma anche lui l’altro giorno non stava tanto bene, chissà che il sogno di vacherot non continui.

Scritto da Ging89
Peccato che comunque Sinner sia stato eliminato perché di Tennis lo vedevo benissimo
Il servi però era oltre il 70% ed è fantastico, ed in generale anche a Pechino sempre sopra il 60
Non bisogna assolutamente cambiare movimento, per favore bisogna far capire a Sinner di non dover essere nevrotico col servizio

Anche a me piaceva – avrebbe vinto a mani basse, ne sono convinto. Adesso lui e il team devono capire cosa e’ successo per evitare simili situazioni in altri tornei torridi e/o umidi, tipo us open, Australian open, Miami. Forse un problema dovuto a poca idratazione pre partita? O durante il match? Sinner fortissimo se sta bene, non ci sono dubbi.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Carota Senior 07-10-2025 09:33

Tie Break complesso, entrambi avevano paura di perdere.
Bergs comunque merita questi quarti.

 8
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: mattia saracino, Marco M.
Markux (Guest) 07-10-2025 09:30

Chi fermerà Lollo a Shangai? Auger neanche ci prova, mi sa.

 7
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Fi (Guest) 07-10-2025 07:51

Munar in queste condizioni è uno dei peggiori che possano capitare, prevedo un bel match con djokovic, se uno dei 2 non collassa prima in campo. Stessa cosa per il match tra perricard e rune. Diallo in questo momento sta controllando il match con bergs, anche lui è fisicamente resistente e adatto alle superfici lente (quest’anno ha fatto quarti a madrid). Infine per griekspoor dovrebbe essere una formalità, ma anche lui l’altro giorno non stava tanto bene, chissà che il sogno di vacherot non continui.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 07-10-2025 04:07

Sinner farà sempre fatica col caldo ma questo è il suo DNA purtroppo

Negli Australian Open vinti fece una fatica incredibile con un australiano e Rune

Purtroppo è così ma me lo prendo così

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 07-10-2025 04:00

Peccato che comunque Sinner sia stato eliminato perché di Tennis lo vedevo benissimo

Il servi però era oltre il 70% ed è fantastico, ed in generale anche a Pechino sempre sopra il 60

Non bisogna assolutamente cambiare movimento, per favore bisogna far capire a Sinner di non dover essere nevrotico col servizio

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Pikario Furioso
Ging89 (Guest) 07-10-2025 03:58

Ho paura che Sinner salterà la Davis perché vorrà essere tirato a lucido come una Lamborghini per il 2026 specialmente gli Australian Open

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 07-10-2025 03:53

Scritto da Ging89
Nuovo braccio destro di Binaghi è Eno Polo, nato in Kenya ma italianissimo di genitori e cultura dato che è stato tutta la vita alla Juve(non sto scherzando)
ATP FINALS in Italia
Davis in Italia
Dirigenti italiani
Ptpa che non ha smosso nulla tanto è vero che Djokovic è apparso arreso
Massimo non avevi detto che la vendetta sarebbe arrivata presto? Ahahahaha

*Gaudenzi ma tanto si possono scambiare i nomi

Ora è il momento di un torneo tutto italiano

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ging89 (Guest) 07-10-2025 03:51

Nuovo braccio destro di Binaghi è Eno Polo, nato in Kenya ma italianissimo di genitori e cultura dato che è stato tutta la vita alla Juve(non sto scherzando)

ATP FINALS in Italia
Davis in Italia

Dirigenti italiani

Ptpa che non ha smosso nulla tanto è vero che Djokovic è apparso arreso

Massimo non avevi detto che la vendetta sarebbe arrivata presto? Ahahahaha

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!