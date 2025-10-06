Musetti vola agli ottavi a Shanghai: “Dopo 40 minuti sembra di aver fatto una doccia. Per le Finals non voglio mettermi pressione” (con il video della partita)

Lorenzo Musetti continua il suo ottimo percorso al Masters 1000 di Shanghai, centrando la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver superato Luciano Darderi in due set combattuti, 7-5 7-6. Un derby tutto italiano ricco di emozioni, intensità e fair play, che conferma la crescita del toscano in questa fase decisiva della stagione.

Il successo permette a Musetti di conquistare punti pesantissimi per la classifica ATP, mantenendolo pienamente in corsa per la qualificazione alle Finals di Torino, un obiettivo che ora appare sempre più concreto. Il prossimo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, in un match che può valere tantissimo nella corsa alla Race.

Il derby con Darderi e il rispetto tra amici

Una partita dura, chiusa solo nei momenti chiave, e giocata con grande intensità da entrambi. Darderi, che sta vivendo un 2025 di altissimo livello, ha costretto Musetti a esprimersi al meglio, come lo stesso Lorenzo ha raccontato nel post partita:

“Prima di entrare in campo sapevo che giocare contro un amico non è mai facile. Luciano oggi mi ha sorpreso onestamente: io ho giocato bene fin dall’inizio ma lui ha iniziato a servire e ad essere molto aggressivo, soprattutto con il dritto. Le condizioni di sera sono molto lente, non è facile fare vincenti: sentivo di dover alzare il mio livello durante il match ed è ciò di cui sono più orgoglioso stasera.”

Il rispetto reciproco tra i due è stato evidente anche dopo la stretta di mano, con Darderi che si è simpaticamente inserito durante l’intervista del connazionale, tra le risate di pubblico e addetti ai lavori.

Luciano Darderi manda un bacio alla telecamere durante l'intervista di Lorenzo Musettipic.twitter.com/rxa0XaFVuI — LiveTennis.it (@livetennisit) October 6, 2025

Le condizioni estreme di Shanghai

Il torneo cinese si sta rivelando uno dei più impegnativi dal punto di vista fisico: caldo, umidità e condizioni di gioco lentissime stanno mettendo a dura prova tutti i partecipanti. Musetti, tuttavia, ha dimostrato di sapersi adattare e anzi di apprezzare la sfida.

“Quest’anno sto riuscendo a giocare meglio su questa superficie, poi non è mai stato così umido e anche le palle diventano sempre più pesanti. Non ho mai cambiato così tante magliette in vita mia… Sembra che dopo 40 minuti di partita tu ti sia fatto una doccia. Però non posso lamentarmi di queste condizioni lente, sicuramente mi piacciono. Devi essere un vero combattente ed essere molto pronto fisicamente per vincere queste partite.”

Le parole del tennista toscano confermano la sua capacità di adattamento e la volontà di crescere proprio in quelle situazioni in cui il talento da solo non basta.

Obiettivo Finals: “Non voglio mettermi pressione”

La prossima sfida contro Felix Auger-Aliassime sarà cruciale anche in chiave Race to Torino, ma Musetti preferisce non farsi travolgere dalle aspettative:

“Non voglio mettermi pressione, ma sarà una partita importante verso l’obiettivo di qualificarmi a Torino. Lui è un giocatore da tenere d’occhio nella Race e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti.”

Un approccio maturo e lucido, quello del numero 2 d’Italia, che sembra aver ritrovato equilibrio e fiducia. Sul cemento cinese, Lorenzo sta dimostrando non solo il suo talento, ma anche una nuova solidità mentale.





Francesco Paolo Villarico