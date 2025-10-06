Musetti vola agli ottavi a Shanghai: “Dopo 40 minuti sembra di aver fatto una doccia. Per le Finals non voglio mettermi pressione” (con il video della partita)
Lorenzo Musetti continua il suo ottimo percorso al Masters 1000 di Shanghai, centrando la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver superato Luciano Darderi in due set combattuti, 7-5 7-6. Un derby tutto italiano ricco di emozioni, intensità e fair play, che conferma la crescita del toscano in questa fase decisiva della stagione.
Il successo permette a Musetti di conquistare punti pesantissimi per la classifica ATP, mantenendolo pienamente in corsa per la qualificazione alle Finals di Torino, un obiettivo che ora appare sempre più concreto. Il prossimo avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, in un match che può valere tantissimo nella corsa alla Race.
Il derby con Darderi e il rispetto tra amici
Una partita dura, chiusa solo nei momenti chiave, e giocata con grande intensità da entrambi. Darderi, che sta vivendo un 2025 di altissimo livello, ha costretto Musetti a esprimersi al meglio, come lo stesso Lorenzo ha raccontato nel post partita:
“Prima di entrare in campo sapevo che giocare contro un amico non è mai facile. Luciano oggi mi ha sorpreso onestamente: io ho giocato bene fin dall’inizio ma lui ha iniziato a servire e ad essere molto aggressivo, soprattutto con il dritto. Le condizioni di sera sono molto lente, non è facile fare vincenti: sentivo di dover alzare il mio livello durante il match ed è ciò di cui sono più orgoglioso stasera.”
Il rispetto reciproco tra i due è stato evidente anche dopo la stretta di mano, con Darderi che si è simpaticamente inserito durante l’intervista del connazionale, tra le risate di pubblico e addetti ai lavori.
Le condizioni estreme di Shanghai
Il torneo cinese si sta rivelando uno dei più impegnativi dal punto di vista fisico: caldo, umidità e condizioni di gioco lentissime stanno mettendo a dura prova tutti i partecipanti. Musetti, tuttavia, ha dimostrato di sapersi adattare e anzi di apprezzare la sfida.
“Quest’anno sto riuscendo a giocare meglio su questa superficie, poi non è mai stato così umido e anche le palle diventano sempre più pesanti. Non ho mai cambiato così tante magliette in vita mia… Sembra che dopo 40 minuti di partita tu ti sia fatto una doccia. Però non posso lamentarmi di queste condizioni lente, sicuramente mi piacciono. Devi essere un vero combattente ed essere molto pronto fisicamente per vincere queste partite.”
Le parole del tennista toscano confermano la sua capacità di adattamento e la volontà di crescere proprio in quelle situazioni in cui il talento da solo non basta.
Obiettivo Finals: “Non voglio mettermi pressione”
La prossima sfida contro Felix Auger-Aliassime sarà cruciale anche in chiave Race to Torino, ma Musetti preferisce non farsi travolgere dalle aspettative:
“Non voglio mettermi pressione, ma sarà una partita importante verso l’obiettivo di qualificarmi a Torino. Lui è un giocatore da tenere d’occhio nella Race e sta avendo una grande stagione, anche se per ora io e De Minaur siamo davanti.”
Un approccio maturo e lucido, quello del numero 2 d’Italia, che sembra aver ritrovato equilibrio e fiducia. Sul cemento cinese, Lorenzo sta dimostrando non solo il suo talento, ma anche una nuova solidità mentale.
Hai ragione, ma la storia dello sport italiano è ricca di dualismi,che hanno diviso le tifoserie:
Coppi/Bartali, Mazzola/Rivera, Moser/Saronni, Benvenuti/Mazzinghi, Rossi/Biaggi e, per restare nel tennis, Pietrangeli/Panatta.
È normale che ci si divida tra guelfi e ghibellini anche per Sinner e Musetti; per quanto mi riguarda, se i nostri due si dovessero incontrare in una finale importante mi gusterei il match e sarei felice, quale ne fosse l’esito.
Bel match di Lorenzo contro un Darderi che è cresciuto tantissimo quest’anno sul cemento. Ora Lorenzo ha il primo match-point per le Finals contro Auger, quindi forza Muso.
Chiaro e forte…
sarebbe ora che vincesse un torneo. Punto.
Insomma, Musetti è molto dotato tecnicamente, ha un buon fisico, è molto migliorato e sta meritatamente in top10, dunque sarebbe ora che vincesse un 1000. E questo di Shanghai è una ghiotta occasione, forse irripetibile.
Qualcuno dei commentatori si sarebbe trovato bene nell’Italia dei “Comuni” 😥
ma perchè quando vincono ” volano ” sempre al turno successivo? per me ” volare ” al turno successivo è vincere 6-1 6-1 come minimo boh!
Bravi, bei commenti, per quel che vale e per la mia visione dello sport, io personalmente sono un grande tifoso di tutti i giocatori italiani, da Jannik a Lorenzo, da Flavio a Matteo, da Luca a Stefano, da Jasmine a Lucia ecc. Poi posso averne uno che mi è più simpatico caratterialmente e come tipologia di persona, un altro che prediligo per la classe e lo stile di gioco, un’altro che stimo e ammiro per i grandi risultati che riesce a raggiungere, e via discorrendo. Questi discorsi secondo i quali uno essendo sostenitore del proprio beniamino allora si diverte ad offendere e denigrare gli altri giocatori e i loro tifosi sono, se va bene, da scuola elementare.
Gli italiani che scelgono di tifare contro Musetti (perchè tifano Sinner) o contro Sinner (perchè tifano Musetti) mi ricordano quel mitologico marito che, per fare dispetto alla moglie, si tagliò l’ammennicolo
Ma godetevi tutti e due e non rompete i kabbasisi
Siamo in tanti a tifare entrambi e, magari non solo io, anche Flavio, Luciano, i due Matteo, l’altro Lorenzo e Mattia, aspettando l’avvento (se mai sarà) di Luchino.
Come a te a me danno fastidio le comparazioni tra loro: non abbiamo MAI avuto una tale abbondanza di ottimi giocatori capitanati da un fuoriclasse assoluto e ci dobbiamo dividere tra uno o gli altri? Siamo così piccini?
Se non avessimo Sinner (e meno male che l’abbiamo) avremmo lo stesso un gruppo di giovanotti fantastici che qua più volte qualcuno ha fatto passare per pippe o mezze pippe.
Io me li godo, mi godo il momento e mi girano le scatole quando, come ieri con Jannik, le cose non vanno per il giusto verso. C’è qualcuno che si diverte appena uno va in difficoltà? Problemi suoi, un tempo neanche lontano rispondevo, ora pollice rosso o neanche quello e ciao… Lascio che parlino da soli, tanto chi legge capisce.
P.S. la più bella degli ultimi mesi è che Jasmine deve mollare Sara e il doppio, proviamo a chiederle quanti trofei e soldini in meno avrebbe… Ma secondo i luminari del trollaggio lei sbaglia, LEI, non loro…
Metto anche qua la mia risposta:
La penso esattamente come te, ma a quanto pare no, è impossibile tifare entrambi e goderci due campioni del genere. Abbiamo atteso decenni e decenni per trovare degli italiani così forti, ora che li abbiamo a quanto pare non basta, magari quando finirà questo ciclo d’oro del tennis italiano, ci ripenseranno
Su questo concordo tutta la vita, così come sta pippa degli hater. Sul tuo messaggio precedente: la prima metà ci stava, la seconda mah…
io purtroppo sì e costantemente su questo gruppo… poi, per chi non lo avesse capito, io sono il primo tifoso di Sinner, come di Musetti, semplicemente mi sono permesso di dubitare sulla sua scelta di tornare con Ferrara, inopportuna non solo a livello etico, ma anche e soprattutto a livello tecnico stando ai risultati degli ultimi mesi
Da appassionato di tennis ( e non tifoso, ci tengo a sottolinearlo) preferisco di gran lunga Musetti a Sinner.
Il carrarino per talento è il naturale candidato al numero 3, ma più sinceramente non ce lo vedo, né ora né in futuro.
A proposito di posizione 3 del ranking… ennesima imbarazzante prestazione di Zverev, che in fatto di talento nn allaccia le scarpe al carrarino.
dopo gli Australian open 2026 tornerà in una posizione più consona a ciò che merita…
Partita bellissima. Han tirato 64 vincenti in due set. Se hai tempo e possibilità ti consiglio di dare un occhio alle repliche del match. Un gran Musetti, ma ormai è quasi una sicurezza vista la continuità di prestazioni, ma la sorpresa è stato il livello di Darderi. Nei momenti decisivi la maggior caratura ed esperienza di Musetti han fatto la differenza. Darderi ha sentito la pressione nel tie break si è irrigidito sbagliando due dritti ed è crollato, dopo un set giocato in modo spaziale.
Con Aliassime si prospetta un bel match
Bene Musetti! Certo battere Auger-Aliassime significherebbe mettere una seria ipoteca sulle Finals. Se Lorenzo arriva ai quarti direi che si toglie da Bruxelles
Bravo
Non l’ho vista ma pare sia stato un buon match con una certa personalità di Musetti.
Match tra italiani in cui sarebbe potuta valere la massima “vinca il migliore…sperem de sì” con buona pace del Paron Rocco.
Muso non ama le pressioni, Jannik le affronta decisamente meglio anzi lo esaltano,ma pian piano sta prendendo fiducia nel servizio e soprattutto nel dritto che ,accelerando l’apertura (non la può cambiare quindi dev’essere più rapida), può fare male perché la palla pesa,prende spin e se l’avversario va più lontano Lorenzo si avvicina a comandare il gioco.
Dai, continuiamo così.
L’ho postato sull’altro articolo ma sta bene anche qui.
Ma non si può essere tifosi di tutti e due e anche degli altri italiani senza punzecchiature, battutine eccetera? E soprattutto senza usare i successi dell’uno per parlare male dell’altro, cosa odiosa? Io sono tifoso di Musetti perché è il giocatore che mi diverte di più e di Sinner perché uno così non ce lo abbiamo mai avuto.
Non sopporto i post in cui si esalta Sinner ma si mette la battutina contro Musetti anche se non c’entra niente. E non sopporto nemmeno i post con i quali si trova il modo di dire qualcosa contro Sinner mentre parla bene di Musetti.
Io credo che musetti prenderà una rullata semi-epocale…poi tutto può succedere..
P.S. mai visto un commento da parte di un “malato ” di Sinner che dopo una sua vittoria fa battute su Musetti
Se batte Auger Aliassime agli ottavi a Shanghai direi che è fatta… poi a Torino dipenderà molto da come stanno Alcaraz e Sinner, oggi sicuramente superiori ma che non mi sembrano in gran forma… io ho pochi dubbi: tifo Lorenzo, mal che vada ci resta l’austroungarico, che non dice bestemmie, semplicemente perché non le conosce in lingua italiana… ci sarebbe ora l’occhiello ironico, ma tanto voi siete talmente permalosi che non capireste comunque
Corre voce che vista l’amicizia tra i due, negli spogliatoi Musetti e Darderi si sono messi a cantare a squarciagola ” Shangai, per brindare a un incontro”