Ferrero smentisce un falso rumor, Andreescu si confessa, Tauson sogna la top 10 e Alcaraz raggiunge Murray

Negli ultimi giorni i social sono tornati a essere terreno fertile per la disinformazione. Una delle vittime è stata Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo e attuale allenatore di Carlos Alcaraz, al centro di un falso rumor che sosteneva stesse lottando contro un cancro.

Di fronte al clamore generato, Ferrero ha deciso di smentire pubblicamente la notizia attraverso un comunicato diffuso sui propri profili social, ribadendo di essere in perfetta salute e condannando la leggerezza con cui certe voci vengono diffuse. Un episodio che dimostra ancora una volta quanto i social possano diventare pericolosi strumenti di disinformazione.

Sul fronte sportivo, Bianca Andreescu continua a cercare la strada per tornare ai vertici. L’ex campionessa dello US Open è stata eliminata nelle qualificazioni del WTA 1000 di Wuhan 2025 e ha parlato a Tennis365 del proprio momento, paragonando la sua esperienza a quella di Emma Raducanu:

“Avrei fatto le cose in modo diverso dopo aver vinto lo US Open. Avrei avuto bisogno di più guida su come gestire tutto. Ma per Emma deve essere stato ancora più difficile: la pressione, la fama improvvisa, gli sponsor… Sono felice che stia tornando a giocare bene, e spero di riuscirci anch’io presto.”

Anche Clara Tauson sta vivendo una fase importante della sua carriera. La danese ha firmato una stagione di alto livello e vuole chiuderla al meglio proprio a Wuhan. In conferenza stampa ha espresso tutta la sua ambizione:

“Vincere contro Iga e Aryna quest’anno mi dà fiducia, perché dimostra che ho il tennis per competere con le migliori. Ma devo migliorare nella consistenza, essere capace di battere anche giocatrici con ranking inferiore durante tutto l’anno. Dopo questi mesi, il mio grande obiettivo immediato deve essere entrare nella top 10.”

Infine, un nuovo traguardo per Carlos Alcaraz, che inizia la sua 41ª settimana da numero 1 del ranking ATP, eguagliando il totale raggiunto in carriera da Andy Murray. Un risultato che consolida ulteriormente la posizione dello spagnolo tra i grandi protagonisti del tennis mondiale.