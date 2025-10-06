Masters 1000 Shanghai: che spettacolo il derby Musetti – Darderi! Vince Lorenzo, più freddo nei momenti decisivi, vola agli ottavi (contro Auger-Aliassime)
Si sta parlando tanto e soprattutto in negativo del Masters 1000 di Shanghai per le condizioni terribili che affrontano i tennisti, un calmo umido opprimente che sfianca, prosciuga energie fisiche e mentali e porta gli atleti al limite, persino oltre tanto che i ritiri, anche eccellenti, fioccano. Visto questo contesto, è davvero bello e inatteso trovare e raccontare un gioiello di partita come il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, bravissimi a lottare su ogni palla per 2 ore e 11 minuti producendo un tennis fantastico per intensità ma soprattutto qualità generale. Un grandissimo confronto, fisico e tecnico, tra due che più diversi non potrebbero essere e che hanno regalato al pubblico scambi serrati, tantissimi colpi vincenti (ben 64 alla fine, 44 per Lorenzo e 20 per Luciano per i dati di tennistv) e divertimento purissimo, tra la potenza devastante di Darderi e la manualità, tocco e magia di Musetti. È Lorenzo alla fine a spuntarla per 7-5 7-6(1), score che ben rappresenta il grande equilibrio e battaglia tra i due azzurri, davvero bravi a sfidarsi a tutto campo e costringere l’un altro a dare tutto per superarsi, a stringere i denti nella fatica e affidarsi ai pezzi forti del proprio repertorio per andare sopra all’alta qualità del connazionale.
Musetti ha vinto perché stato più “giocatore”, più lucido nel reggere i momenti difficili (in particolare un delicatissimo 0-40 sul 5 pari del secondo set) e giocare meglio i punti importanti, mettendo pressione a Darderi che l’ha retta male in due passaggi alla fine decisivi, il turno di servizio sotto 6-5 nel primo parziale (dove si è fatto prendere dalla frenesia e ha fatto scelte tattiche errate) e il tiebreak, dove dopo un diritto tirato fuori di due metri ha totalmente perso focus, e il match. Negli ottavi di finale c’è un interessantissimo Musetti vs. Auger-Aliassime, due contendenti diretti per un posto alle Finals e quindi partita davvero molto importante a livello di stagione e non solo torneo.
Si parlava di colpi vincenti: Musetti ha chiuso con un favoloso 44-16, appena sotto Darderi con 20-24, un dato questo forse in difetto visto che Luciano ha tirato dei veri e propri missili col diritto andando a soverchiare più e più volte le ottime difese e contrattacchi del carrarino. La partita è stata avvincente perché i due hanno avuto il coraggio e forza fisica per giocarla a viso aperto. Rari i momenti in cui, anche Musetti, si è affidato al contenimento e difesa per far sbagliare l’altro, entrambi sono scesi in campo con l’idea e la voglia di superarsi cercando il vincente ed esaltare le proprie qualità, non far venir fuori i problemi dell’altro. Così Musetti, molto efficace col servizio al 72% di prime in gioco ma soprattutto bravissimo a trovare l’Ace o la prima palla efficace in tutti i passaggi delicati. Nel match ci sono state delle fasi dove, probabilmente per lo sforzo profuso in una giornata difficile ma più gestibile rispetto a ieri, entrambi hanno necessariamente tirato il fiato; lì Musetti è stato perfetto nell’affidarsi alla battuta, ed è davvero singolare dirlo di Lorenzo che per tantissimo tempo proprio alla battuta ha pagato dazio contro tanti avversari. Luciano invece quando ha dovuto rifiatare l’ha fatto non perdendo campo e sparacchiando via ma attaccando la rete e provando smorzate, non sempre con risultati eccezionali ma segnali evidenti di qualità e di come abbia ormai raggiunto la consapevolezza di uno status da top player. È piaciuto moltissimo il rovescio di Darderi, come abbia rischiato con buoni risultati anche l’accelerazione lungo linea e pure abbia retto discretamente l’urto con con la diagonale vs. Musetti, uno dei migliori rovesci del tour. Un miglioramento che sostiene la prestazione di Darderi, di grande qualità.
Infatti c’è voluto un Musetti di alto livello per reggerne la potenza e batterlo, mettendolo sotto pressione nelle strette finali dei due parziali. C’è la cronaca per rileggere i tanti bei momenti del match, ma è importante sottolineare come Lorenzo sia stato davvero tosto, alternando con buona lucidità i momenti di costruzione via tagli e smorzate, a tanti passaggi che ha affrontato di petto, con diritto potente e attacco dello spazio nel campo. Un Musetti davvero offensivo, che ha accettato il braccio ferro giocandosela con potenza e tante variazioni. Ha anche confermato di essere in grande forma fisica il toscano, ha corso tantissimo e l’ha fatto bene, dando in pochi passaggi la sensazione di fatica. Straordinario come in diversi “tergicristalli” imposti da Luciano, Lorenzo sia scappato via come un lepre pronto a rientrare nel campo. Una bellissima partita, tattica e ricca di agonismo. Darderi è migliorato tanto, non è più solo quel “toro” che picchia a tutta col diritto. Anche in risposta aggredisce appena può, col rovescio regge molto meglio ed è più pronto a venire avanti, dove ancora ci sono diversi problemi di posizione e tocco, ma l’attitudine è quella giusta. Peccato per come si sia smarrito proprio nei due momenti chiave, lì Musetti ha fatto valere la sua maggior esperienza al massimo livello, portando a casa un successo meritato. Davvero un piacere assistere ad una partita così intensa, ben giocata e di qualità, prodotta da due azzurri. Ora sotto contro Felix, c’è un torneo ormai apertissimo dove tutti i giocatori in gara, vista l’assenza di Sinner e Alcaraz, possono davvero ambire a vincere. Incluso questo Musetti davvero bravo, e resistente.
Musetti inizia il derby al servizio ed è pronto a prendere l’iniziativa, anche venendo avanti alla prima palla più corta di Darderi. Non sempre però l’attacco è preciso, come sul 40-30 quando Luciano lo fulmina con un passante di diritto preciso. Con una splendida risposta di diritto cross Darderi fulmina Musetti e si prende una palla break immediata. Lorenzo cancella la chance con una smorzata per niente facile, indietreggiando col diritto, ma ottimamente eseguita. Già 6 minuti per il primo game e lotta intensa, 1-0 Musetti. Assai più agevole il primo turno di battuta di Darderi, chiuso a 15 con un Ace. Totale la differenza nella condotta di gara tra i due, con Musetti che taglia, cambia ritmo, cerca la smorzata per non entrare nella spinta di ritmo dove Darderi è un bel “martello”. Meraviglioso lo scambio sul 40-30 nel terzo game: comanda Lorenzo, sposta da tutte le parti Luciano che è bravissimo ad arrivare sulla palla corta (ben eseguita) e rimetterla talmente corta da risultare imprendibile. Gran tennis. Il servizio sostiene a dovere il toscano, che si prende il game con un’altra ottima smorzata (2-1). Darderi va sotto nel quarto game: un’ottima palla corta di Musetti e due errori, povero il tocco sul tentativo di palla corta sul 15-30. Due palle break per Musetti, che però non regge il forcing di Luciano sul 15-40. Fantastico invece lo schema di Lorenzo sul 30-40: palla carica nell’angolo cross di rovescio, Darderi rimette una palla non così veloce e il toscano entra a tutta col suo meraviglioso rovescio lungo linea, impatto regale e BREAK, 3-1 e poi 4-1, con un turno controllato con servizio e ancora una smorzata, oggi usata tantissimo per spostare il nativo di Villa Gesell dalla riga di fondo. Ride Luciano dopo aver vinto un altro punto spettacolare sullo 0-15, con attacchi, difese, smorzate, lob… di tutto e di più. E già si boccheggia per caldo e umidità, seppur meno opprimente rispetto a ieri su Shanghai. Sul 3o pari Darderi rischia l’attacco alla rete col diritto lungo linea ma la palla non gli esce abbastanza profonda, perfetto il passante di rovescio di Musetti, che strappa la chance del doppio allungo. Luciano se la gioca con bel piglio, attacca di nuovo e stavolta è più profondo, comoda la volée di chiusura. Pericolo scampato e 4-2. All’improvviso il dominio di Musetti si inceppa nel settimo game. Un errore di volo e poi si fa sorprendere dalla risposta, con una smorzata pessima. 0-30 e poi 30-40 con un errore di diritto in rete. Passaggio a vuoto che gli costa una chance del contro break. Poche prime nel game, anche sulla PB, e doppio fallo! BREAK Darderi, pessimo turno del top10, si torna in equilibrio sul 4-3. Darderi si porta velocemente 40-0 ma non chiude il game e Musetti, più difensivo, risale, anche con un pizzico di buona sorte sul 40-30. Perde troppo campo Luciano ai vantaggi, sbaglia col diritto e concede una chance di allungo a Lorenzo. Darderi la cancella col suo martellamento col diritto. 4 pari. Qualche errore in più rispetto all’avvio scoppiettante ma ancora arrivano perle, come il diritto lungo linea vincente, bellissimo, che porta Musetti 40-15. Ne segue un altro, stavolta cross, per il 5-4. La sfida torna ad essere molto fisica, con scambi intensi e poi qualche punto diretto col servizio, come una necessità per tirare il fiato. Sul 6-5, Musetti è bravo a prendersi il primo punto in risposta con un eccellente rovescio cross, quindi Darderi commette doppio fallo, 0-30. Non va la prima di Luciano, che frustrato sbaglia malamente un diritto e scaraventa con discreta violenza la racchetta a terra per la rabbia. 0-40, Tre Set Point Musetti. Non bene Musetti in risposta, ne sbaglia due di fila su seconde palle. Sulla terza si scambia e cattiva è la scelta tattica di Darderi, una smorzata che Musetti rimette con successiva chiusura con la volée alta di rovescio. 7-5 Musetti. Un set complessivamente meritato, ha fatto più corse e mosso di più il gioco.
Musetti riparte al servizio nel secondo parziale, risale da 15-30 e chiude il game ai vantaggi con il servizio. Può fare corsa di testa con gli ultimi tre giochi vinti. Darderi a sua volta riparte picchiando a tutto braccio col diritto, impressionanti le tre spallate impossibili da difendere che gli valgono l’1 pari, ma che magia col rovescio cross di Lorenzo, uno strettino da cineteca. Il toscano spinge di meno nel terzo game e “Luli” ne approffita, entra a tutto braccio nella palla a si prende di prepotenza due palle break. Il BREAK arriva subito, ottima risposta, davvero profonda e quindi accelerazione lungo linea di rovescio precisa, non è il suo colpo più sicuro ma funziona alla grande. 2-1 e servizio Darderi. Forse paga la fatica dello sforzo Luciano, ora il diritto lo tradisce, e sbaglia tre di fila nel quarto game e si ritrova sotto 30-40. Come nel primo set, sotto pressione Darderi cerca la smorzata ma è bravissimo a leggerla, correre e toccare la palla con uno stretto vincente. Contro BREAK, 2 pari. Fase convulsa, forse per la fatica accumulata in un durissimo primo set ora gli errori fioccano. Musetti salva una palla break con un Ace e poi sceglie di buttarsi a rete, quasi per sottrarsi al palleggio. Con ben tre Ace nel game, Lorenzo si porta 3-2 quando scocca l’ora e mezza di gioco. Darderi spinge un po’ di più, del resto è il suo gioco, mentre Musetti continua ad attaccare gli spazi in avanti e servire molto bene, 4-3. Il momento si fa critico e Lorenzo cerca l’allungo decisivo. Prima un bel diritto vincente in avanzamento in apertura dell’ottavo game, quindi tocca un lob delicato dopo una palla corta precisa. 15-30. Suona l’allarme in casa Darderi, che decide di spingere a tutta col diritto e attaccare, è premiato. Eccezionale la volée di Luciano, ancora a rete, tocco favoloso su di un passante altrettanto interessante. Che momento per Luciano, altro super punto coprendo tutto il campo sulle variazioni di Lorenzo e via col diritto vincente in allungo. 4 pari. Dopo un momento di stasi, lo spettacolo è tornato al top. Tutti in piedi per la schermaglia di volo nel nono game, sembra un esercizio ma è puro agonismo. Fa il pugno Darderi sul diritto difensivo in corsa che diventa un vincente clamoroso. Nonostante fatica e tensione, bel tennis con tanti vincenti. On Fire Luciano, rimette ogni variazione di Lorenzo e con un rovescio cross si prende una palla break delicatissima sul 30-40. Ace! Come l’annulla Musetti. Impreca Lorenzo ma resta focalizzato e si prende due punti importantissimi con bel piglio, 5-4. Tiene alla grande Darderi, ottimo tennis, potente ed efficace, 5 pari, e continua a provarci in risposta. Vola 0-30 con un diritti potente e poi un buon tocco. Irresistibile la spinta di Luciano in questa fase, con l’ennesimo diritto poderoso strappa tre palle break sullo 0-40. Musetti resta calmo, bel diritto vincente da sinistra e poi Ace, 30-40. Con pazienza il toscano blocca a sinistra “Luli” che alla fine sbaglia per primo. Meraviglioso il lob di Lorenzo, e poi ancora Ace. 5 punti di fila, che classe. Il secondo set si decide al tiebreak. Darderi è il primo a commettere un errore grave, un diritto di scambio sbatte sul nastro e non passa, 2 punti a 0 Musetti, quindi segue un altro errore col diritto, che furibondo scaraventa la palla che aveva in tasca fuori dallo stadio… Troppa foga in questa bordata, Darderi si ritrova sotto 3-0 e poi 4-0 altro errore di diritto (stavolta in risposta). “Andiamo Lori” urla Musetti, che arriva come un fulmine sulla smorzata mal eseguita e chiusa con un comodo tocco di rovescio. Darderi purtroppo ha perso focus nel momento più critico. Si gira 5-1 con un diritto finalmente in campo e vincente di Luciano. Chiude comodamente 7 punti a 1 Musetti, più bravo nei passaggi cruciali, le palle break e le strette finali dei due set. Una bella vittoria che porta il toscano negli ottavi, quinta volta tra i migliori 16 a livello 1000 nel 2025.
< !DOCTYPE html>
|Statistica
|Darderi 🇮🇹
|Musetti 🇮🇹
|STATISTICHE DI SERVIZIO
|Rating del servizio
|245
|283
|Ace
|2
|11
|Doppi falli
|2
|2
|Prima di servizio
|48/77 (62%)
|63/87 (72%)
|Punti vinti sulla prima
|37/48 (77%)
|43/63 (68%)
|Punti vinti sulla seconda
|9/29 (31%)
|13/24 (54%)
|Palle break salvate
|5/8 (63%)
|6/8 (75%)
|Giochi di servizio giocati
|12
|12
|VELOCITÀ DI SERVIZIO
|Velocità massima
|213km/h (132 mph)
|219km/h (136 mph)
|Velocità media prima
|197km/h (122 mph)
|201km/h (124 mph)
|Velocità media seconda
|149km/h (92 mph)
|154km/h (95 mph)
|STATISTICHE DI RISPOSTA
|Rating della risposta
|119
|154
|Punti vinti su prima di servizio
|20/63 (32%)
|11/48 (23%)
|Punti vinti su seconda di servizio
|11/24 (46%)
|20/29 (69%)
|Palle break convertite
|2/8 (25%)
|3/8 (38%)
|Giochi di risposta giocati
|12
|12
|STATISTICHE DEI PUNTI
|Punti vinti a rete
|23/33 (70%)
|18/25 (72%)
|Vincenti
|19
|40
|Errori non forzati
|14
|9
|Punti vinti al servizio
|46/77 (60%)
|56/87 (64%)
|Punti vinti in risposta
|31/87 (36%)
|31/77 (40%)
|Totale punti vinti
|77/164 (47%)
|87/164 (53%)
Dai, tirare fuori una partita del 2021 tra due diciottenni! (che btw non c’è neanche mai stata: nel 2021 Lorenzo battà Felix 75 al terzo a Lione ma perse con bagel finale a Barcellona).
E perchè taci dei due anni successivi quando più di un giocatore ha giocato al gatto col topo con un Musetti col quale bastava prendere due righe di seguito per vincere?
Io sono un super tifoso di Lorenzo e mi auguro di vederlo avvicinarsi ancora al vertice, però FAA adesso, su questa superficie, è un brutto cliente, come mi sembra credano anche i broker.
Meglio così, sarà ancora più godurioso batterlo.
Certo, sinner è fortissimo vince slam, numero uno, ma l avete vista la partita tra questi 2?! Spettacolo tennistico puro!
Ci sono momenti in cui Musetti sale in cattedra e spiega cosa sia il tennis
All’avversario e agli spettatori
Piaccia o non piaccia, il tennis non è il baseball, è una cosa diversa
40 e rotti vincenti è una cosa folle
OK, 22 sono sul servizio (tra aces e prime vincenti)
Ma gli altri no.
Un vero piacere quando gioca così
Se poi vince è pure meglio 🙂
Speriamo sia la volta buona che vinca un torneo. Sarebbe davvero un peccato concludere l’anno del best ranking con annessa entrata in top 10 senza vincere neanche un torneo.
Credo che andrewthefirst sia stato ironico…
penso sia una battuta ironica, ma attenti a continuare a sottovalutare Lorenzo su cemento.. già oggi è competitivo anche su quella superficie e può solo crescere .. che poi che vi costa tifare per l’ultimo italiano rimasto in gara
Addirittura! Non esageriamo. Una bella partita mi pare più corretto
Lorenzo è favorito, ma Auger Aliassime su cemento, in giornata, è una brutta gatta da pelare… se vince Musetti sono convinto che poi arriva in finale
Partita veramente molto gradevole.
Fantastico l’Apuano nell’intervista: “condizioni difficili, palle pesanti, era dura fare il vincente…”. Ne ha fatti solo 44, in doppia cifra fra diritto, rovescio e servizio. Chiisà se le condizioni fossero state più favorevoli !!!
Bella partita, scambi piacevolissimi. Darderi un pò troppo nervoso, non mai dato l’impressione di poter superare Musetti. Non ho notato nei due particolari disagi legati al clima. Alla prossima enzo
Ricordo Musetti, mi pare nel 2021, giocare al gatto col topo sulla terra di Francia, un 250, contro Aliassime. Ricordiamoci sempre, al netto di chi volgarizza i commenti parlando di foruncoli etc, che il tennis non è un’opinione.
Ora Lorenzo, tranne qualche raro passaggio a vuoto (oggi, dopo il 4-1 del primo set, deve essersi distratto e annoiato un po’, visto il gran divario tra i due), ha migliorato tutto, tenuta mentale e, soprattutto, servizio. Ed è proprio per questo che rinnovo l’invito: ultima chiamata per salire sul carro del prossimo numero 1 d’Italia.
Gran bella partita.
Un Darderi solidissimo, in condizioni atletiche eccellenti e perfettamente a suo agio su questo campo.
Un Musetti che conferma la crescita in tutti gli aspetti del gioco… Lorenzo picchia, manovra, rema e pennella e fa tutto bene forte di colpi da fondo campo sempre più penetranti, di una condizione atletica ottima e di una mano baciata dagli dèi del tennis.
Grande crescita del carrarino anche nella gestione del punto… Se c’è da fare il tergicristalli non si risparmia, se c’è da infilare qualche sassolino negli ingranaggi dell’avversario tira fuori il libro di magia e se c’è da entrare dentro al campo e spingere forte nei pressi della riga una, due o anche tre palle lo fa finalmente con decisione e convinzione e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Ottimo infine anche il rendimento complessivo con il servizio, colpo che in più di un’occasione ha tolto le castagne dal fuoco nei momenti più complicati.
Bene Musetti, ora sfida diretta con FAA per le Finals. Anche Darderi sta facendo progressi comunque!
Partita che entrerà nella storia del tennis
Puo essere.
Se il Muso batte Auger, il 90% della qualificazione alle Finals Atp è fatto.
Partita quindi importante per Lorenzo che può chiudere il discorso con largo anticipo.
Bravo Lorenzo.
Bello avere un italiano che gioca cosí. Talento cristallino e miglioratissimo dal punto di vista fisico.
Bravo anche l’ altro: se l’ è giocata bene, nonostante avesse difronte un giocatore di ben altro spessore/classifica rispetto a quelli che solitamente batte.
Buone nuove dal meteo. Da mercoledi, giorno in cui Lorenzo tornerà in campo, la minima a Shanghai scenderà di ben 7 gradi. Ciò significa che l’umidità calerà e si potrà iniziare a fare sul serio. Per quanto riguarda il match di oggi, bellissimo, mi ricredo su Darderi, capace non solo di picchiare. In ogni caso, è un piacere vedere Musetti duellare e vincere contro i maneschi, visto che mercoledì ne incontrerà un altro.
Se Lorenzo batte Auger Aliassime, in finale ci arriva con le pantofole