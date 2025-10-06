Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Lunedì 06 Ottobre 2025

06/10/2025 08:32 Nessun commento
Stefano Travaglia nella foto
CHN Masters 1000 Shanghai – hard
R32 Darderi ITA – Musetti ITA 3° inc. ore 06:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Valencia – terra
R32 Travaglia ITA – Martin Tiffon ESP 3° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare



ESP Mallorca 125 – terra
1T Sierra ARG – Spiteri ITA 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare



CHN WTA 1000 Wuhan – hard
1T Bronzetti ITA – Yuan CHN ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

