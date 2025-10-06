Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti lotta ma cede all’esordio a Wuhan. Niente secondo turno con Jasmine Paolini. A Maiorca out la Spiteri

06/10/2025 15:26 9 commenti
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

Fuori all’esordio Lucia Bronzetti nel tabellone principale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Wuhan. La 26enne riminese, n.74 WTA e promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta dalla padrona di casa Yue Yuan (n.109 WTA, in tabellone grazie a una wild card) con il punteggio di 7-6(1) 7-6(1) dopo due ore e 21 minuti di battaglia.
Bronzetti, che aveva dominato l’unico precedente nel 2021 a Grado, ha giocato una partita solida ma non è riuscita a concretizzare le occasioni nei momenti chiave, cedendo due tie-break quasi identici. L’azzurra ha chiuso con 18 vincenti e 17 errori gratuiti, mentre la cinese, più aggressiva, ha totalizzato 32 vincenti ma anche 43 errori.
Nel secondo set Lucia aveva tentato la rimonta dopo essere andata avanti 2-0, ma Yuan ha reagito con decisione, imponendosi nuovamente al tie-break.
Per la cinese si tratta di una vittoria importante, che le vale l’accesso al secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini, già vincitrice di tutti e tre i precedenti contro di lei, incluso quello dello scorso anno proprio a Wuhan.

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
Ashlyn Krueger USA vs Hailey Baptiste USA
WTA Wuhan
Ashlyn Krueger
6
4
2
Hailey Baptiste
2
6
6
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

Katerina Siniakova CZE vs (15) Diana Shnaider RUS

WTA Wuhan
Katerina Siniakova
0
6
6
0
Diana Shnaider [15]
0
4
4
0
Vincitore: Siniakova
Mostra dettagli

Lin Zhu CHN vs Maya Joint AUS

WTA Wuhan
Lin Zhu
0
5
6
0
Maya Joint
0
7
7
0
Vincitore: Joint
Mostra dettagli

Moyuka Uchijima JPN vs Xinyu Wang CHN Non prima 12:30

WTA Wuhan
Moyuka Uchijima
0
6
7
0
Xinyu Wang
0
4
6
0
Vincitore: Uchijima
Mostra dettagli

(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs Victoria Mboko CAN

WTA Wuhan
Ekaterina Alexandrova [9]
0
6
6
0
Victoria Mboko
0
3
2
0
Vincitore: Alexandrova
Mostra dettagli



COURT 1 – ore 05:00
Camila Osorio COL vs Marie Bouzkova CZE
WTA Wuhan
Camila Osorio
0
3
4
0
Marie Bouzkova
0
6
6
0
Vincitore: Bouzkova
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL vs Polina Kudermetova RUS

WTA Wuhan
Elise Mertens
0
7
6
0
Polina Kudermetova
0
6
3
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Olga Danilovic SRB vs (10) Clara Tauson DEN

WTA Wuhan
Olga Danilovic
0
3
5
0
Clara Tauson [10]
0
6
7
0
Vincitore: Tauson
Mostra dettagli

Lucia Bronzetti ITA vs Yue Yuan CHN Non prima 10:00

WTA Wuhan
Lucia Bronzetti
0
6
6
0
Yue Yuan
0
7
7
0
Vincitore: Yuan
Mostra dettagli



COURT 2 – ore 05:00
Dayana Yastremska UKR vs Laura Siegemund GER

WTA Wuhan
Dayana Yastremska
0
5
6
1
Laura Siegemund
0
7
4
4
Vincitore: Siegemund
Mostra dettagli

Varvara Gracheva FRA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Wuhan
Varvara Gracheva
0
6
2
0
Jessica Bouzas Maneiro
0
7
6
0
Vincitore: Bouzas Maneiro
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Magda Linette POL

WTA Wuhan
Antonia Ruzic
0
6
6
0
Magda Linette
0
2
3
0
Vincitore: Ruzic
Mostra dettagli

Maria Sakkari GRE / Donna Vekic CRO vs Ulrikke Eikeri NOR / Yifan Xu CHN Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB

WTA Wuhan
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk
0
4
5
0
Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8]
0
6
7
0
Vincitore: Danilina / Krunic
Mostra dettagli

Kristina Mladenovic FRA / Shuai Zhang CHN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

WTA Wuhan
Kristina Mladenovic / Shuai Zhang
0
4
0
0
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
0
6
6
0
Vincitore: Aoyama / Bucsa
Mostra dettagli

(5) Asia Muhammad USA / (5) Demi Schuurs NED vs Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS

WTA Wuhan
Asia Muhammad / Demi Schuurs [5]
0
4
3
0
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
0
6
6
0
Vincitore: Kichenok / Perez
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

WTA Wuhan
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
0
6
6
0
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
3
3
0
Vincitore: Chan / Jiang
Mostra dettagli





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Mariella Thamm GER vs (2) Mayar Sherif EGY
WTA Mallorca 125
Mariella Thamm
0
0
0
0
Mayar Sherif [2]
0
6
6
0
Vincitore: Sherif
Mostra dettagli

Noma Noha Akugue GER vs (4) Panna Udvardy HUN Non prima 11:00

WTA Mallorca 125
Noma Noha Akugue
0
6
6
0
Panna Udvardy [4]
0
4
1
0
Vincitore: Noha Akugue
Mostra dettagli

(1) Solana Sierra ARG vs Dalila Spiteri ITA

WTA Mallorca 125
Solana Sierra [1]
0
6
6
0
Dalila Spiteri
0
4
1
0
Vincitore: Sierra
Mostra dettagli

Cristina Diaz Adrover ESP vs Aneta Kucmova CZE

WTA Mallorca 125
Cristina Diaz Adrover
1
6
2
Aneta Kucmova
6
1
6
Vincitore: Kucmova
Mostra dettagli

Julia Stusek GER vs (6) Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Mallorca 125
Julia Stusek
30
0
Oksana Selekhmeteva [6]
40
0
Mostra dettagli



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Carole Monnet FRA vs Mona Barthel GER

WTA Mallorca 125
Carole Monnet
0
6
6
0
Mona Barthel
0
1
4
0
Vincitore: Monnet
Mostra dettagli

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Irene Burillo ESP

WTA Mallorca 125
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
0
6
6
0
Irene Burillo
0
3
4
0
Vincitore: Maristany Zuleta De Reales
Mostra dettagli

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tamara Zidansek SLO Non prima 15:00

WTA Mallorca 125
Andrea Lazaro Garcia
30
6
0
Tamara Zidansek
15
3
0
Mostra dettagli



TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00
Caroline Werner GER vs Teodora Kostovic SRB

WTA Mallorca 125
Caroline Werner
0
3
3
0
Teodora Kostovic
0
6
6
0
Vincitore: Kostovic
Mostra dettagli

(3) Darja Semenistaja LAT vs Yelyzaveta Kotliar UKR

WTA Mallorca 125
Darja Semenistaja [3]
0
6
6
0
Yelyzaveta Kotliar
0
1
1
0
Vincitore: Semenistaja
Mostra dettagli

TAG: , ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Silvio74 (Guest) 06-10-2025 17:25

La Mboko , dopo aver trionfato a Montreal , non ha più vinto un match, neanche un set.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 06-10-2025 15:34

Scritto da Az67
Pur non condividendo la chiosa finale di gaz, mi domando sempre anch’io come sia possibile che le ns. Vincano 2 bjk consecutive e nei tornei wta , a parte la jas, non passino un turno che è uno! E non ventiemo a raccontare dello spirito di squadra, patriottico, ecc…. Solo la formula 3 partite? Abbiamo il doppio nazionale più forte del mondo? Boh!

‘e non venitemi ‘…..

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 06-10-2025 15:33

Pur non condividendo la chiosa finale di gaz, mi domando sempre anch’io come sia possibile che le ns. Vincano 2 bjk consecutive e nei tornei wta , a parte la jas, non passino un turno che è uno! E non ventiemo a raccontare dello spirito di squadra, patriottico, ecc…. Solo la formula 3 partite? Abbiamo il doppio nazionale più forte del mondo? Boh!

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 06-10-2025 15:29

Camila Osorio WC in Cina?! :-0

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-10-2025 14:01

Bronzetti è assurdamente nulla nella costruzione del punto! Allenatore da denuncia

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 06-10-2025 13:53

@ demorpurgo (#4494381)

Ci si può girare la minestrina,ma Errani tennisticame è una pensionata,il fatto che possa essere così determinante per una competizione che dovrebbe essere vinta dal migliore movimento tennistico dimostra quanto questa competizione va rivista,e allo stesso tempo come si possa maschere i problemi,ma purtroppo per Binaghi ci sono anche i Gaz in giro,per sua fortuna siamo in pochi,forse 3.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-10-2025 12:29

I campi coperti sono climatizzati?

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
demorpurgo (Guest) 06-10-2025 12:16

@ Gaz (#4494273)

Se mi posso permettere, il finale del tuo pezzullo mostra il perchè spesso vai di traverso a molti, qui dentro: il tuo ragionamento è interessante e merita attenzione, però sbagli – credo io – a concluderlo parlando di “coppetta di squadra che si vince con tenniste pensionate”, perchè nè Svitolina, nè Navarro, nè Pegula lo sono, e perchè il mondo è abbastanza complesso e contradditorio da permettere che esistano nello stesso momento un grande successo e un presente/futuro complicati a dir poco.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 06-10-2025 08:09

Lo specchio della allodole del tennis italiano è sempre questa BJK.
Anche il 2025 è stato in realtà un disastro completo, è lo è stato su tutti i fronti,tolta la leader Paolini.
Dalla WTA con queste ragazze,agli ITF con le aspettative della stagione su Pedone e Company e dal nulla juniores con le delusioni dalle grandicelle
Giambelli e Pistola fino alla Sara.
A livello juniores dissi un paio di mesi fa l’unica segnalazione di stagione andava fatta per Sofia Ferraris,dopo Paolini bisogna scendere, scendere, scendere nei bassifondi per trovare una 2010,questa ragazza di madre russa (fisicamente ha preso probabilmente da lei) ieri andata a segno in un J60 in Croazia.
Cera a Pescara un pari grado di torneo rispetto a quello Croato,su 32 partecipanti 24 erano italiane, quindi il 75%,pensate che una sia arrivata in finale?
Scusate la parentesi off topic,ma ogni tanto cerco una pagina dove si possa fare il punto sul movimento del tennis italiano femminile, visto che con livetennis non c’è nessuno che faccia un articolo per poter approfittare questo argomento,per fare il punto sul tennis italiano femminile, meglio pensare alla coppetta di squadra che si vince con tenniste pensionate.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Betafasan