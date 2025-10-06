WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti lotta ma cede all’esordio a Wuhan. Niente secondo turno con Jasmine Paolini. A Maiorca out la Spiteri

Fuori all’esordio Lucia Bronzetti nel tabellone principale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Wuhan. La 26enne riminese, n.74 WTA e promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta dalla padrona di casa Yue Yuan (n.109 WTA, in tabellone grazie a una wild card) con il punteggio di 7-6(1) 7-6(1) dopo due ore e 21 minuti di battaglia.

Bronzetti, che aveva dominato l’unico precedente nel 2021 a Grado, ha giocato una partita solida ma non è riuscita a concretizzare le occasioni nei momenti chiave, cedendo due tie-break quasi identici. L’azzurra ha chiuso con 18 vincenti e 17 errori gratuiti, mentre la cinese, più aggressiva, ha totalizzato 32 vincenti ma anche 43 errori.

Nel secondo set Lucia aveva tentato la rimonta dopo essere andata avanti 2-0, ma Yuan ha reagito con decisione, imponendosi nuovamente al tie-break.

Per la cinese si tratta di una vittoria importante, che le vale l’accesso al secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini, già vincitrice di tutti e tre i precedenti contro di lei, incluso quello dello scorso anno proprio a Wuhan.

WTA Wuhan Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 6 4 2 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 2 6 6 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Ashlyn Kruegervs Hailey Baptiste

Katerina Siniakova vs (15) Diana Shnaider



WTA Wuhan Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 6 6 0 Diana Shnaider [15] Diana Shnaider [15] 0 4 4 0 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lin Zhu vs Maya Joint



WTA Wuhan Lin Zhu Lin Zhu 0 5 6 0 Maya Joint • Maya Joint 0 7 7 0 Vincitore: Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maya Joint 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 9-9* 10-9* 10*-10 10*-11 6-6 → 6-7 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lin Zhu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Lin Zhu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maya Joint 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Lin Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Lin Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Maya Joint 0-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lin Zhu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maya Joint 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Lin Zhu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Lin Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Moyuka Uchijima vs Xinyu Wang Non prima 12:30



WTA Wuhan Moyuka Uchijima Moyuka Uchijima 0 6 7 0 Xinyu Wang • Xinyu Wang 0 4 6 0 Vincitore: Uchijima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 3-3* 4-3* 5*-3 6*-3 6-6 → 7-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Moyuka Uchijima 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Moyuka Uchijima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Moyuka Uchijima 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(9) Ekaterina Alexandrova vs Victoria Mboko



WTA Wuhan Ekaterina Alexandrova [9] • Ekaterina Alexandrova [9] 0 6 6 0 Victoria Mboko Victoria Mboko 0 3 2 0 Vincitore: Alexandrova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ekaterina Alexandrova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ekaterina Alexandrova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

WTA Wuhan Camila Osorio • Camila Osorio 0 3 4 0 Marie Bouzkova Marie Bouzkova 0 6 6 0 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Camila Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Camila Osoriovs Marie Bouzkova

Elise Mertens vs Polina Kudermetova



WTA Wuhan Elise Mertens Elise Mertens 0 7 6 0 Polina Kudermetova Polina Kudermetova 0 6 3 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elise Mertens 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Polina Kudermetova 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 2*-4 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Polina Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Polina Kudermetova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Polina Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Olga Danilovic vs (10) Clara Tauson



WTA Wuhan Olga Danilovic • Olga Danilovic 0 3 5 0 Clara Tauson [10] Clara Tauson [10] 0 6 7 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Olga Danilovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 5-6 → 5-7 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Clara Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Olga Danilovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Lucia Bronzetti vs Yue Yuan Non prima 10:00



WTA Wuhan Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Yue Yuan Yue Yuan 0 7 7 0 Vincitore: Yuan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Yue Yuan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Yue Yuan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 2 – ore 05:00

Dayana Yastremska vs Laura Siegemund



WTA Wuhan Dayana Yastremska • Dayana Yastremska 0 5 6 1 Laura Siegemund Laura Siegemund 0 7 4 4 Vincitore: Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dayana Yastremska 1-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Varvara Gracheva vs Jessica Bouzas Maneiro



WTA Wuhan Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 6 2 0 Jessica Bouzas Maneiro Jessica Bouzas Maneiro 0 7 6 0 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Varvara Gracheva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jessica Bouzas Maneiro 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 6-6 → 6-7 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Varvara Gracheva 30-0 30-15 40-30 0-2 → 1-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Antonia Ruzic vs Magda Linette



WTA Wuhan Antonia Ruzic Antonia Ruzic 0 6 6 0 Magda Linette Magda Linette 0 2 3 0 Vincitore: Ruzic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Magda Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Magda Linette 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Maria Sakkari / Donna Vekic vs Ulrikke Eikeri / Yifan Xu Non prima 11:00



COURT 3 – ore 05:00

Sofia Kenin / Desirae Krawczyk vs (8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic



WTA Wuhan Sofia Kenin / Desirae Krawczyk Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0 4 5 0 Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8] • Anna Danilina / Aleksandra Krunic [8] 0 6 7 0 Vincitore: Danilina / Krunic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 5-6 → 5-7 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Anna Danilina / Aleksandra Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Sofia Kenin / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Kristina Mladenovic / Shuai Zhang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa



WTA Wuhan Kristina Mladenovic / Shuai Zhang Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0 4 0 0 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa • Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0 6 6 0 Vincitore: Aoyama / Bucsa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-5 → 0-6 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Kristina Mladenovic / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs vs Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez



WTA Wuhan Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] Asia Muhammad / Demi Schuurs [5] 0 4 3 0 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez • Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0 6 6 0 Vincitore: Kichenok / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Asia Muhammad / Demi Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Demi Schuurs 0-15 15-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu



WTA Wuhan Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0 6 6 0 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu • Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0 3 3 0 Vincitore: Chan / Jiang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-1 → 5-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

WTA Mallorca 125 Mariella Thamm Mariella Thamm 0 0 0 0 Mayar Sherif [2] • Mayar Sherif [2] 0 6 6 0 Vincitore: Sherif Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mayar Sherif 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Mayar Sherif 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Mariella Thamm 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 Mayar Sherif 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Mariella Thamm 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mariella Thamm 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Mariella Thamm 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 Mayar Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Mariella Thamm 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Mayar Sherif 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mariella Thamm 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Mariella Thammvs (2) Mayar Sherif

Noma Noha Akugue vs (4) Panna Udvardy Non prima 11:00



WTA Mallorca 125 Noma Noha Akugue • Noma Noha Akugue 0 6 6 0 Panna Udvardy [4] Panna Udvardy [4] 0 4 1 0 Vincitore: Noha Akugue Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Noma Noha Akugue 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Panna Udvardy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Noma Noha Akugue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Panna Udvardy 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Noma Noha Akugue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Panna Udvardy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Noma Noha Akugue 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Panna Udvardy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Noma Noha Akugue 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(1) Solana Sierra vs Dalila Spiteri



WTA Mallorca 125 Solana Sierra [1] Solana Sierra [1] 0 6 6 0 Dalila Spiteri • Dalila Spiteri 0 4 1 0 Vincitore: Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalila Spiteri 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Dalila Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Dalila Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 3-1 Dalila Spiteri 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Dalila Spiteri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Dalila Spiteri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Dalila Spiteri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Dalila Spiteri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Dalila Spiteri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Dalila Spiteri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Cristina Diaz Adrover vs Aneta Kucmova



WTA Mallorca 125 Cristina Diaz Adrover Cristina Diaz Adrover 1 6 2 Aneta Kucmova Aneta Kucmova 6 1 6 Vincitore: Kucmova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Cristina Diaz Adrover 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Aneta Kucmova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Cristina Diaz Adrover 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Aneta Kucmova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Cristina Diaz Adrover 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Aneta Kucmova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Cristina Diaz Adrover 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Aneta Kucmova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Cristina Diaz Adrover 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Aneta Kucmova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Cristina Diaz Adrover 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Aneta Kucmova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Cristina Diaz Adrover 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Aneta Kucmova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Cristina Diaz Adrover 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Aneta Kucmova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Cristina Diaz Adrover 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Aneta Kucmova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Cristina Diaz Adrover 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Aneta Kucmova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Cristina Diaz Adrover 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Aneta Kucmova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Julia Stusek vs (6) Oksana Selekhmeteva



WTA Mallorca 125 Julia Stusek • Julia Stusek 30 0 Oksana Selekhmeteva [6] Oksana Selekhmeteva [6] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Julia Stusek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0

TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00

Carole Monnet vs Mona Barthel



WTA Mallorca 125 Carole Monnet Carole Monnet 0 6 6 0 Mona Barthel • Mona Barthel 0 1 4 0 Vincitore: Monnet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mona Barthel 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mona Barthel 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Mona Barthel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Carole Monnet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Mona Barthel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Carole Monnet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Carole Monnet 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Mona Barthel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Mona Barthel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Carole Monnet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Mona Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Irene Burillo



WTA Mallorca 125 Guiomar Maristany Zuleta De Reales Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0 6 6 0 Irene Burillo Irene Burillo 0 3 4 0 Vincitore: Maristany Zuleta De Reales Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Irene Burillo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Irene Burillo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Irene Burillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Irene Burillo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Irene Burillo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Irene Burillo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Irene Burillo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Guiomar Maristany Zuleta De Reales 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek Non prima 15:00



WTA Mallorca 125 Andrea Lazaro Garcia Andrea Lazaro Garcia 30 6 0 Tamara Zidansek • Tamara Zidansek 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Andrea Lazaro Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Andrea Lazaro Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Andrea Lazaro Garcia 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Andrea Lazaro Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Andrea Lazaro Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00

Caroline Werner vs Teodora Kostovic



WTA Mallorca 125 Caroline Werner Caroline Werner 0 3 3 0 Teodora Kostovic Teodora Kostovic 0 6 6 0 Vincitore: Kostovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Caroline Werner 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Caroline Werner 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Teodora Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Caroline Werner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Caroline Werner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Teodora Kostovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Caroline Werner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Teodora Kostovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Caroline Werner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Teodora Kostovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Caroline Werner 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Teodora Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Caroline Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Teodora Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(3) Darja Semenistaja vs Yelyzaveta Kotliar

