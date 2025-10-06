WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Bronzetti lotta ma cede all’esordio a Wuhan. Niente secondo turno con Jasmine Paolini. A Maiorca out la Spiteri

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Fuori all’esordio Lucia Bronzetti nel tabellone principale del “Dongfeng-Voyah Wuhan Open”, ultimo WTA 1000 della stagione, in corso sui campi in cemento di Wuhan. La 26enne riminese, n.74 WTA e promossa dalle qualificazioni, è stata sconfitta dalla padrona di casa Yue Yuan (n.109 WTA, in tabellone grazie a una wild card) con il punteggio di 7-6(1) 7-6(1) dopo due ore e 21 minuti di battaglia.
Bronzetti, che aveva dominato l’unico precedente nel 2021 a Grado, ha giocato una partita solida ma non è riuscita a concretizzare le occasioni nei momenti chiave, cedendo due tie-break quasi identici. L’azzurra ha chiuso con 18 vincenti e 17 errori gratuiti, mentre la cinese, più aggressiva, ha totalizzato 32 vincenti ma anche 43 errori.
Nel secondo set Lucia aveva tentato la rimonta dopo essere andata avanti 2-0, ma Yuan ha reagito con decisione, imponendosi nuovamente al tie-break.
Per la cinese si tratta di una vittoria importante, che le vale l’accesso al secondo turno, dove affronterà Jasmine Paolini, già vincitrice di tutti e tre i precedenti contro di lei, incluso quello dello scorso anno proprio a Wuhan.
La Mboko , dopo aver trionfato a Montreal , non ha più vinto un match, neanche un set.
‘e non venitemi ‘…..
Pur non condividendo la chiosa finale di gaz, mi domando sempre anch’io come sia possibile che le ns. Vincano 2 bjk consecutive e nei tornei wta , a parte la jas, non passino un turno che è uno! E non ventiemo a raccontare dello spirito di squadra, patriottico, ecc…. Solo la formula 3 partite? Abbiamo il doppio nazionale più forte del mondo? Boh!
Camila Osorio WC in Cina?! :-0
Bronzetti è assurdamente nulla nella costruzione del punto! Allenatore da denuncia
@ demorpurgo (#4494381)
Ci si può girare la minestrina,ma Errani tennisticame è una pensionata,il fatto che possa essere così determinante per una competizione che dovrebbe essere vinta dal migliore movimento tennistico dimostra quanto questa competizione va rivista,e allo stesso tempo come si possa maschere i problemi,ma purtroppo per Binaghi ci sono anche i Gaz in giro,per sua fortuna siamo in pochi,forse 3.
I campi coperti sono climatizzati?
@ Gaz (#4494273)
Se mi posso permettere, il finale del tuo pezzullo mostra il perchè spesso vai di traverso a molti, qui dentro: il tuo ragionamento è interessante e merita attenzione, però sbagli – credo io – a concluderlo parlando di “coppetta di squadra che si vince con tenniste pensionate”, perchè nè Svitolina, nè Navarro, nè Pegula lo sono, e perchè il mondo è abbastanza complesso e contradditorio da permettere che esistano nello stesso momento un grande successo e un presente/futuro complicati a dir poco.
Lo specchio della allodole del tennis italiano è sempre questa BJK.
Anche il 2025 è stato in realtà un disastro completo, è lo è stato su tutti i fronti,tolta la leader Paolini.
Dalla WTA con queste ragazze,agli ITF con le aspettative della stagione su Pedone e Company e dal nulla juniores con le delusioni dalle grandicelle
Giambelli e Pistola fino alla Sara.
A livello juniores dissi un paio di mesi fa l’unica segnalazione di stagione andava fatta per Sofia Ferraris,dopo Paolini bisogna scendere, scendere, scendere nei bassifondi per trovare una 2010,questa ragazza di madre russa (fisicamente ha preso probabilmente da lei) ieri andata a segno in un J60 in Croazia.
Cera a Pescara un pari grado di torneo rispetto a quello Croato,su 32 partecipanti 24 erano italiane, quindi il 75%,pensate che una sia arrivata in finale?
Scusate la parentesi off topic,ma ogni tanto cerco una pagina dove si possa fare il punto sul movimento del tennis italiano femminile, visto che con livetennis non c’è nessuno che faccia un articolo per poter approfittare questo argomento,per fare il punto sul tennis italiano femminile, meglio pensare alla coppetta di squadra che si vince con tenniste pensionate.