Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo anche Jannik Sinner e Novak Djokovic (LIVE)

04/10/2025 23:13 1 commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 3° Turno (cemento)

🏟️ STADIUM COURT
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ [21] Ugo Humbert 🇫🇷 vs [10] Holger Rune 🇩🇰
Il match deve ancora iniziare

2️⃣ [5] Taylor Fritz 🇺🇸 vs [32] Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

⏰ Non prima delle 18:30 (Shanghai) | 12:30 (Roma)
3️⃣ [Q] Yannick Hanfmann 🇩🇪 vs [4] Novak Djokovic 🇷🇸

Il match deve ancora iniziare

4️⃣ [27] Tallon Griekspoor 🇳🇱 vs [2] Jannik Sinner 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare



🏟️ GRANDSTAND 2
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ David Goffin 🇧🇪 vs [31] Gabriel Diallo 🇨🇦
Il match deve ancora iniziare

2️⃣ [19] Francisco Cerundolo 🇦🇷 vs Zizou Bergs 🇧🇪

Il match deve ancora iniziare

3️⃣ [Q] Yoshihito Nishioka 🇯🇵 vs Jaume Munar 🇪🇸

Il match deve ancora iniziare

4️⃣ [Q] Valentin Vacherot 🇲🇨 vs [20] Tomas Machac 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare



🏟️ SHOW COURT 3
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs [WC] Rohan Bopanna 🇮🇳 / Jean-Julien Rojer 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare

2️⃣ Santiago Gonzalez 🇲🇽 / David Pel 🇳🇱 vs Corentin Moutet 🇫🇷 / Alexandre Muller 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

3️⃣ Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺 vs Andre Goransson 🇸🇪 / Alex Michelsen 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare



🏟️ COURT 4
🕛 Inizio: 12:30 (Shanghai) | 06:30 (Roma)
1️⃣ [5] Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs [Alt] Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷
Il match deve ancora iniziare

2️⃣ Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷 vs [3] Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

3️⃣ Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Alternate/Alternate

Il match deve ancora iniziare

1 commento

RBA (Guest) 05-10-2025 00:45

Riguardo ora con più attenzione gli highlights e… ma Jannik ha cambiato il dritto! Prepara con la testa della racchetta più lontana dal corpo sembra, simile agli inizi

 1
