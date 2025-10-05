Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sinner si ritira per crampi dopo essere stato a due punti dalla vittoria (con tutti i risultati di giornata)

05/10/2025 18:21 330 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 3° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Holger Rune DEN vs Ugo Humbert FRA
ATP Shanghai
Ugo Humbert [21]
4
4
Holger Rune [10]
6
6
Vincitore: Rune
Taylor Fritz USA vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA

ATP Shanghai
Taylor Fritz [5]
4
5
Giovanni Mpetshi Perricard [32]
6
7
Vincitore: Mpetshi Perricard
Yannick Hanfmann GER vs Novak Djokovic SRB (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Yannick Hanfmann
6
5
3
Novak Djokovic [4]
4
7
6
Vincitore: Djokovic
Tallon Griekspoor NED vs Jannik Sinner ITA

ATP Shanghai
Tallon Griekspoor [27]
0
6
7
3
Jannik Sinner [2]
0
7
5
2
Vincitore: Griekspoor
Grandstand 2 – ore 06:30
Gabriel Diallo CAN vs David Goffin BEL

ATP Shanghai
David Goffin
0
0
Gabriel Diallo [31]
0
3
Vincitore: Diallo
Francisco Cerundolo ARG vs Zizou Bergs BEL (Non prima 08:00)

ATP Shanghai
Francisco Cerundolo [19]
6
3
Zizou Bergs
7
6
Vincitore: Bergs
Yoshihito Nishioka JPN vs Jaume Munar ESP

ATP Shanghai
Yoshihito Nishioka
4
7
1
Jaume Munar
6
5
6
Vincitore: Munar
Valentin Vacherot MON vs Tomas Machac CZE

ATP Shanghai
Valentin Vacherot
30
6
3
Tomas Machac [20]
0
0
1
Vincitore: Vacherot
Show Court 3 – ore 06:30
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Rohan Bopanna IND / Jean-Julien Rojer NED

ATP Shanghai
Robert Cash / JJ Tracy
7
6
Rohan Bopanna / Jean-Julien Rojer
6
2
Vincitore: Cash / Tracy
Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Corentin Moutet FRA / Alexandre Muller FRA

ATP Shanghai
Santiago Gonzalez / David Pel
7
6
Corentin Moutet / Alexandre Muller
6
4
Vincitore: Gonzalez / Pel
Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS

ATP Shanghai
Karen Khachanov / Andrey Rublev
Andre Goransson / Alex Michelsen
Vincitore: Goransson / Michelsen
Court 4 – ore 06:30
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Shanghai
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [5]
2
6
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
6
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Shanghai
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
4
3
Kevin Krawietz / Tim Puetz [3]
6
6
Vincitore: Krawietz / Puetz
Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA vs Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA

ATP Shanghai
Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
6
7
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman
3
6
Vincitore: Cerundolo / Darderi
Inox 05-10-2025 19:50

Ma rispondete ancora a quello che scrivono certi elementi?? Sono il Nulla e vanno ignorati

 330
renzopii 05-10-2025 19:43

Scritto da Detuqueridapresencia
Dico solo una cosa
Alla prima goccia di sangue escono squali e coccodrilli
Al primo odore di carni andate a male ecco gipeti e condor
Ha perso una partita lottata in un clima infame che ha fatto altre vittime. Può capitare ed è capitato
Fine
Non è una tragedia
Ma aurei e ridens… Escono subito allo scoperto

Incredibile cosa scrivono taluni elementi..

 329
Luce nella notte 05-10-2025 19:37

Scritto da sander

Scritto da Spider 99

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Fi
Adesso è importante ritirarsi dall’inutile esibizione araba.
A Vienna deve andare solo se se la sente, altrimenti che faccia solo torino e bologna, i veri appuntamenti importanti del finale di stagione.

Andare a Bologna e togliere il minimo di recupero fisiologico a fine stagione significa arrivare impreparato, e a pezzi, allo Slam australiano.
Logorarsi fuori misura a fine novembre per una PAGLIACCIATA “pseudo davis” è da idioti.

ma quale pagliacciata, basta dire cazzate. e’ la finale di davis a casa nostra e sinner ci sarà. da due anni la gioca la vince e poi vince anche in australia. ma rifletti prima di scrivere o non ci riesci ?

La Davis finisce il 23 novembre, gli Australian open iniziano il 12 gennaio ovvero 50 giorni di distanza in una stagione dove Sinner ha giocato 3 mesi in meno del dovuto. In 50 giorni Sinner ha stratempo di riposare e di allenarsi al meglio.

Significa prendere l’aereo attorno al 26 dicembre e poi lavorare (non troppo, fa caldissimo, sei giá sotto torneo…) con il jet-lag da smaltire.
La pseudo-davis di Bologna finisce il 23 novembre.
Anche se facesse poco-niente, cioé solo riposo, 5 settimane di sosta a fine stagione sono troppo poche; è impossibile allenarsi , si resta indietro con tutto e CI SI SPACCA.
Ci si spacca anche perché manca il tempo per un minimo di preparazione atletica.
Se va a Bologna per quella pagliacciata di pseudo torneo di fine novembre, fa solo una stupidata, niente altro.

 328
Alberto Rossi 05-10-2025 19:35

Scritto da Detuqueridapresencia
Dico solo una cosa
Alla prima goccia di sangue escono squali e coccodrilli
Al primo odore di carni andate a male ecco gipeti e condor
Ha perso una partita lottata in un clima infame che ha fatto altre vittime. Può capitare ed è capitato
Fine
Non è una tragedia
Ma aurei e ridens… Escono subito allo scoperto

veramente si era ritirato anche a Cincinnati e a Flushing Meadows in finale con Alcaraz ci aveva fatto una figuraccia… giardate che non parliamo mica di Cicciobello Fonseca ma di uno che fino a Wimbledon era il numero uno indiscusso

 327
Detuqueridapresencia 05-10-2025 19:13

Dico solo una cosa

Alla prima goccia di sangue escono squali e coccodrilli

Al primo odore di carni andate a male ecco gipeti e condor

Ha perso una partita lottata in un clima infame che ha fatto altre vittime. Può capitare ed è capitato

Fine

Non è una tragedia

Ma aurei e ridens… Escono subito allo scoperto

 326
Adriano (Guest) 05-10-2025 19:11

Teniamo conto che Sinner arriva sempre in fondo a tutti i tornei a differenza della maggior parte dei tennisti che o saltano diversi tornei oppure c’è chi esce ai sedicesimi, agli ottavi e via dicendo. Sinner: finale Roma, finale Roland Garros (partita estenuante per durata e intensità), finale Wimbledon, finale Cincinnati, finale Pechino. Cosa voglio dire!? Che ha una marea di partite nelle gambe ed ecco che poi si arriva sfiniti , senza forze e con i crampi.

 325
sander (Guest) 05-10-2025 19:00

Scritto da Spider 99

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Fi
Adesso è importante ritirarsi dall’inutile esibizione araba.
A Vienna deve andare solo se se la sente, altrimenti che faccia solo torino e bologna, i veri appuntamenti importanti del finale di stagione.

Andare a Bologna e togliere il minimo di recupero fisiologico a fine stagione significa arrivare impreparato, e a pezzi, allo Slam australiano.
Logorarsi fuori misura a fine novembre per una PAGLIACCIATA “pseudo davis” è da idioti.

ma quale pagliacciata, basta dire cazzate. e’ la finale di davis a casa nostra e sinner ci sarà. da due anni la gioca la vince e poi vince anche in australia. ma rifletti prima di scrivere o non ci riesci ?

La Davis finisce il 23 novembre, gli Australian open iniziano il 12 gennaio ovvero 50 giorni di distanza in una stagione dove Sinner ha giocato 3 mesi in meno del dovuto. In 50 giorni Sinner ha stratempo di riposare e di allenarsi al meglio.

 324
YannickNoah (Guest) 05-10-2025 18:55

Mi sa che in mancanza di Sinner, Nole proverà a portare a casa il trofeo…

 323
velenopuro 05-10-2025 18:54

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Spider 99

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Fi
Adesso è importante ritirarsi dall’inutile esibizione araba.
A Vienna deve andare solo se se la sente, altrimenti che faccia solo torino e bologna, i veri appuntamenti importanti del finale di stagione.

Andare a Bologna e togliere il minimo di recupero fisiologico a fine stagione significa arrivare impreparato, e a pezzi, allo Slam australiano.
Logorarsi fuori misura a fine novembre per una PAGLIACCIATA “pseudo davis” è da idioti.

ma quale pagliacciata, basta dire cazzate. e’ la finale di davis a casa nostra e sinner ci sarà. da due anni la gioca la vince e poi vince anche in australia. ma rifletti prima di scrivere o non ci riesci ?

100% di probabilitā di rovinare l’ avvicinamento allo Slam australiano per un torneo-cazzata a fine novembre, che TI SPACCA.
Ma prima di scrivere prova a pensare… ammesso che ci sia qualche neurone a disposizione.

Domanda.
Le ha giocate le 2 finali di Davis negli ultimi 2 anni?
E cosa è successo DOPO negli Australian?

Ecco, fatti le 2 domande, datti le 2 risposte e poi commenta quello che hai scritto

Che è una cazzata sesquipedale, IMHO

P.S. Non credo che la conta di neuroni sia una grande idea da parte tua

 322
sasuzzo 05-10-2025 18:48

Da Cincinnati che dico che è regredito tecnicamente. No guai a dirlo. Espertoni bendati da curva calcistica

 321
sasuzzo 05-10-2025 18:46

Il Simner che conosciamo non sarebbe mai arrivato a un momento di un incontro da dominare in una condizione tecnica e fisica ridicola.

 320
Massimo S (Guest) 05-10-2025 18:45

Scritto da Spider 99
Incredibile, abbiamo un mille che non verrà vinto ne da sinner ne da alcaraz. mi verrebbe da dire finalmente al netto del dispiacere per il ritiro di jannik. vediamo chi ne approfitterà,
non ci sono i due cannibali, è una occasione unica per portare a casa un mille.

In realtà sarà il quinto 1000 su otto che non verrà vinto da Sinner o Alcaraz. Anzi il nostro quest’anno non ne ha vinto nemmeno uno.

 319
Az67 (Guest) 05-10-2025 18:44

Scritto da David
E con questa sconfitta puo’ dire addio al n.1 per quest anno. Da qui agli AO deve difendere 3500 contro i manco 600 di alcaraz e il divario tra i 2 sara’ sempre piu netto. Povero jannik

Ora…..povero jannik… anche no.

 318
piper 05-10-2025 18:44

Ora Nole può vincere il 41°.

 317
Adriano (Guest) 05-10-2025 18:43

E anche basta con questa ossessione del primo posto atp. Ci vuole una sana e intelligente gestione delle energie.

 316
De vlaeminck (Guest) 05-10-2025 18:43

Scritto da De vlaeminck

Scritto da Silvy__89
Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

Sinner deve sempre giocare in condizioni climatiche migliori degli avversari? A me sembra incredibile @ De vlaeminck (#4493897)

Sinner deve sempre giocare in. Condizioni migliori del proprio avversario.

 315
De vlaeminck (Guest) 05-10-2025 18:40

Scritto da De vlaeminck

Scritto da Silvy__89
Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

Sinner deve sempre giocare in condizioni climatiche migliori degli avversari? A me sembra incredibile

 314
De vlaeminck (Guest) 05-10-2025 18:40

Scritto da De vlaeminck

Scritto da Silvy__89
Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

Sinner deve sempre giocare in condizioni climatiche migliori degli avversari? A me sembra incredibile

 313
Luce nella notte 05-10-2025 18:40

Scritto da Spider 99

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Fi
Adesso è importante ritirarsi dall’inutile esibizione araba.
A Vienna deve andare solo se se la sente, altrimenti che faccia solo torino e bologna, i veri appuntamenti importanti del finale di stagione.

Andare a Bologna e togliere il minimo di recupero fisiologico a fine stagione significa arrivare impreparato, e a pezzi, allo Slam australiano.
Logorarsi fuori misura a fine novembre per una PAGLIACCIATA “pseudo davis” è da idioti.

ma quale pagliacciata, basta dire cazzate. e’ la finale di davis a casa nostra e sinner ci sarà. da due anni la gioca la vince e poi vince anche in australia. ma rifletti prima di scrivere o non ci riesci ?

100% di probabilitā di rovinare l’ avvicinamento allo Slam australiano per un torneo-cazzata a fine novembre, che TI SPACCA.
Ma prima di scrivere prova a pensare… ammesso che ci sia qualche neurone a disposizione.

 312
Betafasan 05-10-2025 18:40

Spero che abbia ancora un po’ di sale in zucca è dica No alla stupidcup davis!

 311
De vlaeminck (Guest) 05-10-2025 18:39

Scritto da Silvy__89
Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

309
De vlaeminck (Guest) 05-10-2025 18:39

Scritto da Silvy__89
Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

309
Koko (Guest) 05-10-2025 18:39

Scritto da Massimo S
Paradossalmente meglio così.Almeno eviterà la tentazione di fare un tour de force a fine stagione per cercare di tornare numero uno.Cosa che è costata praticamente la carriera a Murray

E’ un problema di recupero al top magari rapido che però poi paghi alla lunga. Passi da 0 a 100 in poco tempo per la finale a Parigi e la vittoria Wimbledon ma poi si rompe qualcosa col team e arrivi abbastanza grippato perchè Panichi magari aveva impostato un diversa preparazione più pesante da portare a compimento a modo suo. I cambi a metà stagione di qualsiasi natura sono sempre rischiosi.

 308
Silvy__89 (Guest) 05-10-2025 18:38

Nella sfortuna meglio così, giocare in queste condizioni climatiche estreme non lo auguro neanche al peggior nemico, adios Shanghai!

 307
Adriano (Guest) 05-10-2025 18:37

Che dire!? Dispiace molto ma più di una riflessione bisogna farla. 1 si gioca troppo 2 non è normale che Sinner patisca troppo le condizioni climatiche ( umidità, caldo ecc). Comunque per come la vedo io non è un dramma. Nello sport come nella vita si vince e si perde ma l’importante è rialzarsi. E Jannik lo farà!!

 306
Ettore (Guest) 05-10-2025 18:37

@ Spider 99 (#4493866)

Secondo me lo vincerà Musetti o Alliassime.

 305
robdes12 05-10-2025 18:36

Scritto da Alberto Rossi
Non sono il tipo da sparare sulla croce rossa, ma obiettivamente Jannik dopo Wimbledon è irriconoscibile.. ora saltare Vienna e Parigi, due tornei che non si fila nessuno, per arrivare in forma a Torino e Bologna

Scusa, ma dove sarebbe questo irriconoscibile? Ha fatto la finale agli USO, ha vinto un 500 quattro giorni fa e oggi ha giocato molto bene fino al ritiro per…crampi? Alcaraz ad inizio anno allora che cos’era? Ha perso da un Nole infortunato, nello swing asiatico è uscito addirittura al suo primo turno. Se essere irriconoscibili vuol dire fare una finale slam e vincere un torneo poco dopo beh, allora davvero gli altri sono controfigure di se stessi quest’anno. Il mito degli extraterrestri è meglio resti tale, cioè una favola non comprovata dalla realtà. Sono tutti umanissimi i tennisti, anche quelli al vertice e, come tali, hanno le loro magagne fisiche. I più forti meno degli altri, pur giocando molte più partite. Vogliamo fare un elenco di infortuni quest’anno fra i top player? Non se n’è salvato nessuno.

 304
Betafasan 05-10-2025 18:36

Gravi colpe dello staff di JANNIK!!

 303
Scarso 05-10-2025 18:36

Scritto da Paolo Angelozzi
Il Sinner “Asiatico” del 23 e anche del 24 era di un’ altra categoria rispetto a quello che si e’ rivelato quest’ anno.
Come mai?

Sarebbe dovuto arrivare bello fresco a questo punto della stagione e invece… Qualcosa in quei 3 mesi e’ andato storto, forse si e’ puntato molto su un rientro “on fire” e R.G. nonostante tutto e Wimbledon ne sono la conferma. Ora azzerare, 3 mesi storti sommati ai precedenti sono più che sufficienti, forza Jannik.

 302
Spider 99 (Guest) 05-10-2025 18:36

Scritto da Luce nella notte

Scritto da Fi
Adesso è importante ritirarsi dall’inutile esibizione araba.
A Vienna deve andare solo se se la sente, altrimenti che faccia solo torino e bologna, i veri appuntamenti importanti del finale di stagione.

Andare a Bologna e togliere il minimo di recupero fisiologico a fine stagione significa arrivare impreparato, e a pezzi, allo Slam australiano.
Logorarsi fuori misura a fine novembre per una PAGLIACCIATA “pseudo davis” è da idioti.

ma quale pagliacciata, basta dire cazzate. e’ la finale di davis a casa nostra e sinner ci sarà. da due anni la gioca la vince e poi vince anche in australia. ma rifletti prima di scrivere o non ci riesci ?

 301
