WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Maiorca: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio

04/10/2025 14:02 1 commento
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
ESP WTA 125 Maiorca – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra ARG vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Irene Burillo ESP
Ekaterine Gorgodze GEO vs Despina Papamichail GRE
(WC) Julia Stusek GER vs (6) Oksana Selekhmeteva RUS

(3) Darja Semenistaja LAT vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tamara Zidansek SLO
(WC) Cristina Diaz Adrover ESP vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (5) Sara Bejlek CZE

(7) Arantxa Rus NED vs Oleksandra Oliynykova UKR
Lola Radivojevic SRB vs Miriam Bulgaru ROU
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Mona Barthel GER
(WC) Noma Noha Akugue GER vs (4) Panna Udvardy HUN

(8) Maria Lourdes Carle ARG vs Barbora Palicova CZE
Nuria Brancaccio ITA vs Carson Branstine CAN
Caroline Werner GER vs Maja Chwalinska POL
(WC) Mariella Thamm GER vs (2) Mayar Sherif EGY

1 commento

miky85 04-10-2025 14:11

Sierra

Sherif

Zidansek
Udvardy

Selekhmeteva
Bejlek
Radivojevic
Carle

