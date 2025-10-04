WTA 125 Maiorca: Il Tabellone Principale. Presenza di Nuria Brancaccio
WTA 125 Maiorca – Tabellone Principale – terra
(1) Solana Sierra vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Irene Burillo
Ekaterine Gorgodze vs Despina Papamichail
(WC) Julia Stusek vs (6) Oksana Selekhmeteva
(3) Darja Semenistaja vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek
(WC) Cristina Diaz Adrover vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (5) Sara Bejlek
(7) Arantxa Rus vs Oleksandra Oliynykova
Lola Radivojevic vs Miriam Bulgaru
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Mona Barthel
(WC) Noma Noha Akugue vs (4) Panna Udvardy
(8) Maria Lourdes Carle vs Barbora Palicova
Nuria Brancaccio vs Carson Branstine
Caroline Werner vs Maja Chwalinska
(WC) Mariella Thamm vs (2) Mayar Sherif
TAG: Nuria Brancaccio, WTA 125 Maiorca
