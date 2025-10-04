WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Errani e Paolini volano in finale al WTA 1000 di Pechino! Nono titolo insieme nel mirino

04/10/2025 08:06 6 commenti
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Sara Errani e Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere pagine di tennis azzurro. Le due italiane hanno conquistato l’accesso alla finale del WTA 1000 di Pechino, battendo con autorità la coppia Hsieh / Ostapenko [4] con il punteggio di 6-4, 6-0, dopo una prestazione semplicemente perfetta nel secondo set.
Il match si è acceso fin dai primi scambi, con scambi serrati e colpi spettacolari. Errani e Paolini hanno saputo soffrire e poi dominare grazie a una grande solidità e a un’intesa ormai impeccabile. Dopo un primo parziale lottato, chiuso 6-4, le azzurre hanno letteralmente preso il largo nel secondo set, non concedendo alcun game alle avversarie e mettendo in campo tutto il loro repertorio fatto di tattica, coraggio e difese straordinarie.
Nel parziale decisivo, Ostapenko ha continuato a sbagliare, mentre Errani e Paolini hanno spinto sull’acceleratore fino al 6-0 che vale la nona finale insieme nel circuito WTA.

La finale: sfida contro Kato e Stollar
Errani e Paolini troveranno in finale la coppia Miyu Kato / Fanny Stollar, che ha beneficiato del forfait di Hon / Muchova nella loro semifinale. Sarà dunque un confronto tra due coppie in grande forma, con le azzurre determinate a conquistare il loro nono titolo insieme e a confermare il primato nella Race WTA di doppio.

CHN WTA 1000 Pechino – Semifinali – hard

07:00 Hsieh S-W. 🇹🇼 / Ostapenko J. 🇱🇻 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
WTA Beijing
Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4]
0
4
0
0
Sara Errani / Jasmine Paolini [2]
0
6
6
0
Vincitore: Errani / Paolini
09:00 Anisimova A. 🇺🇸 – Gauff C. 🇺🇸

WTA Beijing
Amanda Anisimova [3]
0
1
Coco Gauff [2]
0
0
12:00 Pegula J. 🇺🇸 – Noskova L. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

Ottolo (Guest) 04-10-2025 09:04

Come non si può andare pazzi per quelle due!!!

 6
LUIGI (Guest) 04-10-2025 08:50

Brave azzurre!

 5
JOA20 (Guest) 04-10-2025 08:39

Brave nanetterribili!

 4
Avide 04-10-2025 08:37

Mostruosa lezione di doppio a due brave specialiste.

 3
Cogi53 04-10-2025 08:30

Brave ragazze. Ostapenko un disastro dall’altra parte, ma loro veramente brave 🙂

 2
Taxi Driver 04-10-2025 07:44

Come mai la Ostapenko, fa da anni quella smorfia “strana”, in battuta, con la bocca? Ora le telecamere tagliano appena sta x colpire la palla mi pare di notare….

 1
