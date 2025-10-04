WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Errani e Paolini volano in finale al WTA 1000 di Pechino! Nono titolo insieme nel mirino

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere pagine di tennis azzurro. Le due italiane hanno conquistato l’accesso alla finale del WTA 1000 di Pechino, battendo con autorità la coppia Hsieh / Ostapenko [4] con il punteggio di 6-4, 6-0, dopo una prestazione semplicemente perfetta nel secondo set.

Il match si è acceso fin dai primi scambi, con scambi serrati e colpi spettacolari. Errani e Paolini hanno saputo soffrire e poi dominare grazie a una grande solidità e a un’intesa ormai impeccabile. Dopo un primo parziale lottato, chiuso 6-4, le azzurre hanno letteralmente preso il largo nel secondo set, non concedendo alcun game alle avversarie e mettendo in campo tutto il loro repertorio fatto di tattica, coraggio e difese straordinarie.

Nel parziale decisivo, Ostapenko ha continuato a sbagliare, mentre Errani e Paolini hanno spinto sull’acceleratore fino al 6-0 che vale la nona finale insieme nel circuito WTA.

La finale: sfida contro Kato e Stollar

Errani e Paolini troveranno in finale la coppia Miyu Kato / Fanny Stollar, che ha beneficiato del forfait di Hon / Muchova nella loro semifinale. Sarà dunque un confronto tra due coppie in grande forma, con le azzurre determinate a conquistare il loro nono titolo insieme e a confermare il primato nella Race WTA di doppio.

WTA 1000 Pechino – Semifinali – hard

WTA Beijing Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4] • Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko [4] 0 4 0 0 Sara Errani / Jasmine Paolini [2] Sara Errani / Jasmine Paolini [2] 0 6 6 0 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

