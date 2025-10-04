WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Errani e Paolini volano in finale al WTA 1000 di Pechino! Nono titolo insieme nel mirino
Sara Errani e Jasmine Paolini continuano a scrivere pagine di tennis azzurro. Le due italiane hanno conquistato l’accesso alla finale del WTA 1000 di Pechino, battendo con autorità la coppia Hsieh / Ostapenko [4] con il punteggio di 6-4, 6-0, dopo una prestazione semplicemente perfetta nel secondo set.
Il match si è acceso fin dai primi scambi, con scambi serrati e colpi spettacolari. Errani e Paolini hanno saputo soffrire e poi dominare grazie a una grande solidità e a un’intesa ormai impeccabile. Dopo un primo parziale lottato, chiuso 6-4, le azzurre hanno letteralmente preso il largo nel secondo set, non concedendo alcun game alle avversarie e mettendo in campo tutto il loro repertorio fatto di tattica, coraggio e difese straordinarie.
Nel parziale decisivo, Ostapenko ha continuato a sbagliare, mentre Errani e Paolini hanno spinto sull’acceleratore fino al 6-0 che vale la nona finale insieme nel circuito WTA.
La finale: sfida contro Kato e Stollar
Errani e Paolini troveranno in finale la coppia Miyu Kato / Fanny Stollar, che ha beneficiato del forfait di Hon / Muchova nella loro semifinale. Sarà dunque un confronto tra due coppie in grande forma, con le azzurre determinate a conquistare il loro nono titolo insieme e a confermare il primato nella Race WTA di doppio.
WTA 1000 Pechino – Semifinali – hard
07:00 Hsieh S-W. 🇹🇼 / Ostapenko J. 🇱🇻 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
09:00 Anisimova A. 🇺🇸 – Gauff C. 🇺🇸
12:00 Pegula J. 🇺🇸 – Noskova L. 🇨🇿
TAG: WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
Come non si può andare pazzi per quelle due!!!
Brave azzurre!
Brave nanetterribili!
Mostruosa lezione di doppio a due brave specialiste.
Brave ragazze. Ostapenko un disastro dall’altra parte, ma loro veramente brave 🙂
Come mai la Ostapenko, fa da anni quella smorfia “strana”, in battuta, con la bocca? Ora le telecamere tagliano appena sta x colpire la palla mi pare di notare….