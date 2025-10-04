Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zverev vince ma preoccupa – fastidio al servizio dopo il debutto a Shanghai. Rublev subito a casa

04/10/2025 13:55 110 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev ha destato qualche preoccupazione dopo il suo debutto all’ATP di Shanghai 2025. Nonostante una buona vittoria all’esordio, il tedesco è stato trattato dal fisioterapista al termine del match, lasciando intendere di avere accusato qualche fastidio fisico, in particolare durante il servizio.
Negli ultimi giochi dell’incontro Zverev è apparso visibilmente a disagio ogni volta che serviva, e al termine del match ha confidato al fisioterapista: “Lo sentivo a ogni servizio”. Non è stata ancora chiarita la natura esatta del problema, ma il numero 3 del mondo avrà ora 48 a disposizione per recuperare in vista del prossimo impegno nel Masters 1000 cinese.

Sorpresa all’inizio della giornata al Masters 1000 di Shanghai. Andrey Rublev, partito forte con un set di vantaggio, è stato eliminato al debutto dal giapponese Yoshihito Nishioka, numero 173 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-4 in 1 ora e 49 minuti. Per il russo è la terza sconfitta consecutiva nella tournée asiatica. Riuscirà a invertire la rotta in questo finale di stagione?

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 2° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Alex de Minaur AUS
ATP Shanghai
Camilo Ugo Carabelli
4
2
Alex de Minaur [7]
6
6
Vincitore: de Minaur
Alexander Zverev GER vs Valentin Royer FRA

ATP Shanghai
Alexander Zverev [3]
6
6
Valentin Royer
4
4
Vincitore: Zverev
Daniel Altmaier GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Daniel Altmaier
3
3
Jannik Sinner [2]
6
6
Vincitore: Sinner
Karen Khachanov RUS vs Juncheng Shang CHN

ATP Shanghai
Karen Khachanov [9]
6
3
Juncheng Shang
7
6
Vincitore: Shang
Grandstand 2 – ore 06:30
Andrey Rublev RUS vs Yoshihito Nishioka JPN

ATP Shanghai
Andrey Rublev [13]
6
1
4
Yoshihito Nishioka
2
6
6
Vincitore: Nishioka
Francisco Comesana ARG vs Lorenzo Musetti ITA

ATP Shanghai
Francisco Comesana
4
0
Lorenzo Musetti [8]
6
6
Vincitore: Musetti
Luciano Darderi ITA vs Yunchaokete Bu CHN

ATP Shanghai
Luciano Darderi [26]
6
6
Yunchaokete Bu
4
4
Vincitore: Darderi
Dalibor Svrcina CZE vs Daniil Medvedev RUS

ATP Shanghai
Dalibor Svrcina
1
1
Daniil Medvedev [16]
6
6
Vincitore: Medvedev
Show Court 3 – ore 06:30
Felix Auger-Aliassime CAN vs Alejandro Tabilo CHI

ATP Shanghai
Felix Auger-Aliassime [12]
6
6
Alejandro Tabilo
3
3
Vincitore: Auger-Aliassime
Jesper de Jong NED vs Jakub Mensik CZE

ATP Shanghai
Jesper de Jong
4
7
6
Jakub Mensik [17]
6
6
4
Vincitore: de Jong
Arthur Cazaux FRA vs Cameron Norrie GBR

ATP Shanghai
Arthur Cazaux
3
6
6
Cameron Norrie [30]
6
0
7
Vincitore: Norrie
Nuno Borges POR vs Stefanos Tsitsipas GRE

ATP Shanghai
Nuno Borges
7
6
Aleksandar Vukic
6
4
Vincitore: Borges
Court 4 – ore 06:30
Quentin Halys FRA vs Jiri Lehecka CZE

ATP Shanghai
Quentin Halys
4
5
Jiri Lehecka [15]
6
7
Vincitore: Lehecka
Denis Shapovalov CAN vs Christopher O’Connell AUS

ATP Shanghai
Denis Shapovalov [23]
6
6
Christopher O'Connell
3
2
Vincitore: Shapovalov
Corentin Moutet FRA vs Learner Tien USA

ATP Shanghai
Corentin Moutet
6
4
4
Learner Tien
4
6
6
Vincitore: Tien
Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs John Peers AUS / Jan Zielinski POL

ATP Shanghai
Simone Bolelli / Andrea Vavassori [4]
3
5
John Peers / Jan Zielinski
6
7
Vincitore: Peers / Zielinski
Court 7 – ore 06:30
Brandon Nakashima USA vs Kamil Majchrzak POL

ATP Shanghai
Brandon Nakashima [29]
4
0
Kamil Majchrzak
6
6
Vincitore: Majchrzak
Arthur Rinderknech FRA vs Alex Michelsen USA

ATP Shanghai
Arthur Rinderknech
6
6
Alex Michelsen [28]
3
4
Vincitore: Rinderknech
Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Matteo Arnaldi ITA

ATP Shanghai
Alejandro Davidovich Fokina [18]
6
6
Matteo Arnaldi
4
4
Vincitore: Davidovich Fokina
Court 6 – ore 06:30
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA

ATP Shanghai
Austin Krajicek / Nikola Mektic
7
6
Alexander Erler / Robert Galloway
5
4
Vincitore: Krajicek / Mektic
Sander Arends NED / Luke Johnson GBR vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

ATP Shanghai
Sander Arends / Luke Johnson
7
4
4
Harri Heliovaara / Henry Patten [2]
6
6
10
Vincitore: Heliovaara / Patten
Romain Arneodo MON / Zizou Bergs BEL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Shanghai
Romain Arneodo / Zizou Bergs
6
3
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
6
Vincitore: Schnaitter / Wallner
« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Alberto Rossi 04-10-2025 17:03

Qui c’è ancora qualcuno che suggerisce a Jasmine di dedicarsi solo al singolare e tralasciare il doppio, ma è un dato di fatto che con Sara vinca di più… ennesima finale per la più bella coppia nostrana, numeri 1 indiscusse nella race

 110
Spider 99 (Guest) 04-10-2025 16:27

Ragazzi mi sa che sta tornando Shang, il 2005
che è stato fermo diversi mesi per infortunio.
se sta bene io lo preferisco pure a Mensik che al momento e’ lunder 20 più avanti in classifica.
oggi con il sempre ostico khachanov vittoria di grande autorità in 2 set. per
me entro fine anno rientra nei 50 e se non si fa male arriva facile nei 20.

 109
Tony_65 (Guest) 04-10-2025 16:20

Oggi “strage” di francesi a Shanghai: 4/5 fuori.

 108
Givaldo Barbosa (Guest) 04-10-2025 15:25

@ Murakami (#4493056)

Sembrava di sì, visto che, gratuitamente, brutalmente, hai detto che di tennis non ci capisco una…

 107
Murakami 04-10-2025 15:14

Scritto da Givaldo Barbosa
@ Murakami (#4492980)
Commento interessante e profondo, il tuo. La profondità di una pozzanghera.
(Per quanto riguarda la competenza, se può interessarti facevo, da C4, i tornei C, con qualche buon risultato contro i C1).

Non mi interessa

Mauro N (Guest) 04-10-2025 15:09

Scritto da Andy.Fi
@ Mauro N (#4492972)
Niente a che vedere con l’unica democrazia del medioriente

Ma a parte il fatto che quello lì è anche un dittatore, per quanto riguarda Israele tutto il mondo o quasi giustamente li critica e da addosso! Invece quelli lì sono intoccabili, ne combinano di cotte e di crude da almeno 80 anni. Un milione di assassinati in Tibet non esistono più perché sono così importanti per l‘economia nostrana, mica come il piccolo e misero Israele che si può contestare senza alcun problema! Campi dì concentramento in cui hanno internato un popolo intero ma Temu, Tik tok e caxxi vari sono troppo importanti eh!
Lasciami il loro tipico benaltrismo e fammi dire che a molta gente piace piangere solo per le cose che passano bene nel loro Weltanschauung

 105
michele_62 04-10-2025 14:58

Scritto da giumart

Scritto da brunodalla

Scritto da michele_62

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.

È vero: Musetti è gioia per gli occhi. Eppure, non comprendo i suoi continui post denigranti Sinner. L’ho ammirata in passato per i suoi interventi intelligenti, ironici e arguti, che adesso sono invece scaduti nell’invettiva gratuita. La prego di considerare che la logica della contrapposizione forzata degenera non in dialettiche costruttive, ma provoca risposte contrarie negli altri utenti. Non si lamenti se poi le risponderanno con argomentazioni del tipo che Musetti gioca bene ma non ha vinto nulla. Sì guardi allo specchio e cerchi di riflettere un attimo sul fatto che è lei il primo a trasformare appassionati di tennis in “sinneriani”.

tutto giustissimo, parola per parola, e non potevi esprimere meglio di così i tuoi concetti.
la cosa peggiore di quello che sta facendo givaldo barbosa è che ciò che scrive lo fa col solo intento di provocare qualche soggetto, col solo gusto di provocare, perchè queste provocazioni non portano nessun beneficio a qualsiasi discussione, portano solo al disprezzo di chi lo fa.

L’unica arma efficace contro i commenti provocatori (e non solo di Givaldo Barbosa) è ignorarli totalmente, come io ho deciso di fare.

Ma certamente. Gli ho risposto perché ho stima e mi rifiuto di credere alla metamorfosi in hater.

 104
brunodalla 04-10-2025 14:50

@ giumart (#4493028)

hai ragionissima, quello sotto è la mia ultima interlocuzione col soggetto.

 103
brunodalla 04-10-2025 14:49

Scritto da Givaldo Barbosa
@ brunodalla (#4492995)
Sì, ma almeno succede qualcosa, dai.
(In più, tiro fuori dall’utente medio ciò che realmente cova).

è sempre meglio che non succeda niente piuttosto che quello che fai tu.

 102
giumart (Guest) 04-10-2025 14:48

Scritto da brunodalla

Scritto da michele_62

Scritto da Givaldo Barbosa
Il buon Comesana, a suo modo spettacolare, è perfetto per il gioco del sontuoso Musetti. Non capisco come, dopo questo match, uno debba subirsi un Sinner-Altmaier.

È vero: Musetti è gioia per gli occhi. Eppure, non comprendo i suoi continui post denigranti Sinner. L’ho ammirata in passato per i suoi interventi intelligenti, ironici e arguti, che adesso sono invece scaduti nell’invettiva gratuita. La prego di considerare che la logica della contrapposizione forzata degenera non in dialettiche costruttive, ma provoca risposte contrarie negli altri utenti. Non si lamenti se poi le risponderanno con argomentazioni del tipo che Musetti gioca bene ma non ha vinto nulla. Sì guardi allo specchio e cerchi di riflettere un attimo sul fatto che è lei il primo a trasformare appassionati di tennis in “sinneriani”.

tutto giustissimo, parola per parola, e non potevi esprimere meglio di così i tuoi concetti.
la cosa peggiore di quello che sta facendo givaldo barbosa è che ciò che scrive lo fa col solo intento di provocare qualche soggetto, col solo gusto di provocare, perchè queste provocazioni non portano nessun beneficio a qualsiasi discussione, portano solo al disprezzo di chi lo fa.

L’unica arma efficace contro i commenti provocatori (e non solo di Givaldo Barbosa) è ignorarli totalmente, come io ho deciso di fare.

 101
« Commenti più vecchi (100 precedenti)