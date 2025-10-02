Shanghai 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Parigi Bercy: Entry list Md. Arriva già un forfait. 4 azzurri al via. Sonego fuori di un solo posto
02/10/2025 20:21 6 commenti
Paris 🇫🇷 M1000 IH 56 28
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Parigi Bercy (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 20:19
Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. C. Alcaraz
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. N. Djokovic
- 6. B. Shelton
- 7. A. de Minaur
- 8. J. Draper
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. J. Mensik
- 17. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 19. J. Lehecka
- 20. A. Davidovich Fokina
- 21. F. Cerundolo
- 22. F. Cobolli
- 23. T. Machac
- 24. D. Shapovalov
- 25. S. Tsitsipas
- 26. U. Humbert
- 27. G. Dimitrov
- 28. F. Tiafoe
- 29. L. Darderi
- 30. A. Fils
- 31. T. Griekspoor
- 32. B. Nakashima
- 33. C. Norrie
- 34. A. Michelsen
- 35. G. Diallo
- 36. L. Tien
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. C. Moutet
- 39. A. Muller
- 40. A. Popyrin
- 41. J. Munar
- 42. S. Baez
- 43. J. Fonseca
- 44. Z. Bergs
-
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (45)
- 2. L. Sonego (46)
- 3. M. Kecmanovic (47)
- 4. B. Bonzi (48)
- 5. D. Altmaier (49)
- 6. M. Giron (50)
- 7. N. Borges (51)
- 8. F. Marozsan (52)
- 9. J. Brooksby (52)*pr
- 10. M. Fucsovics (53)
- 11. A. Rinderknec (54)
- 12. G. Monfils (55)
- 13. R. Bautista A (56)
- 14. J. Brooksby (57)
- 15. T. Martin Etc (58)
- 16. M. Berrettini (59)
- 17. A. Mannarino (60)
- 18. T. Atmane (61)
- 19. F. Comesana (62)
- 20. S. Korda (63)
- 21. R. Opelka (64)
TAG: Masters 1000 Parigi Bercy, Masters 1000 Parigi Bercy 2025
6 commenti
Molto probabilmente, ma se “la donna è mobile qual piuma al vento”… forse Nole lo è anche di più!
e poi Djokovici non ha detto che salta?
Non credo che Dimitrov Ve la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale.
Infine Fils… è recuperabile?
@ Fi (#4492298)
Infatti viene denominato Parigi indoor per differenziarlo dal RG.
Ma se quest’anno il torneo non è più a bercy, in teoria non dovrebbe chiamarsi parigi e basta? Lo dico perché sento tanta gente che lo chiama ancora parigi bercy.
Purtroppo, dopo la presenza in tanti 1000, non abbiamo nel main draw l’ Arnaldo Napoleonico.
Peccato. Magari si qualificherà.