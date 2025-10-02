Masters 1000 Parigi Bercy ATP, Copertina, Entry List

Masters 1000 Parigi Bercy: Entry list Md. Arriva già un forfait. 4 azzurri al via. Sonego fuori di un solo posto

02/10/2025 20:21 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Paris 🇫🇷 M1000 IH 56 28

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Parigi Bercy (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 20:19

Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. C. Alcaraz
  • 2. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 4. T. Fritz
  • 5. N. Djokovic
  • 6. B. Shelton
  • 7. A. de Minaur
  • 8. J. Draper
  • 9. L. Musetti
  • 10. K. Khachanov
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. F. Auger-Aliassime
  • 14. A. Rublev
  • 15. T. Paul
  • 16. J. Mensik
  • 17. A. Bublik
  • 18. D. Medvedev
  • 19. J. Lehecka
  • 20. A. Davidovich Fokina
  • 21. F. Cerundolo
  • 22. F. Cobolli
  • 23. T. Machac
  • 24. D. Shapovalov
  • 25. S. Tsitsipas
  • 26. U. Humbert
  • 27. G. Dimitrov
  • 28. F. Tiafoe
  • 29. L. Darderi
  • 30. A. Fils
  • 31. T. Griekspoor
  • 32. B. Nakashima
  • 33. C. Norrie
  • 34. A. Michelsen
  • 35. G. Diallo
  • 36. L. Tien
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. C. Moutet
  • 39. A. Muller
  • 40. A. Popyrin
  • 41. J. Munar
  • 42. S. Baez
  • 43. J. Fonseca
  • 44. Z. Bergs
  •  

Alternates

  • 1. C. Ugo Carabe (45)
  • 2. L. Sonego (46)
  • 3. M. Kecmanovic (47)
  • 4. B. Bonzi (48)
  • 5. D. Altmaier (49)
  • 6. M. Giron (50)
  • 7. N. Borges (51)
  • 8. F. Marozsan (52)
  • 9. J. Brooksby (52)*pr
  • 10. M. Fucsovics (53)
  • 11. A. Rinderknec (54)
  • 12. G. Monfils (55)
  • 13. R. Bautista A (56)
  • 14. J. Brooksby (57)
  • 15. T. Martin Etc (58)
  • 16. M. Berrettini (59)
  • 17. A. Mannarino (60)
  • 18. T. Atmane (61)
  • 19. F. Comesana (62)
  • 20. S. Korda (63)
  • 21. R. Opelka (64)

(Clicca per vedere l'entry list)
Masters 1000 Parigi Bercy (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 02/10/2025 20:19

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/10/25 - Special Exempts: 0/0)

    Alternates

      TAG: ,

      6 commenti

      JannikUberAlles 02-10-2025 21:34

      Scritto da chase

      Scritto da JannikUberAlles
      Non credo che Dimitrov Ve la faccia…
      …poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale.
      Infine Fils… è recuperabile?

      e poi Djokovici non ha detto che salta?

      Molto probabilmente, ma se “la donna è mobile qual piuma al vento”… forse Nole lo è anche di più!

       6
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      chase (Guest) 02-10-2025 21:32

      Scritto da JannikUberAlles
      Non credo che Dimitrov Ve la faccia…
      …poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale.
      Infine Fils… è recuperabile?

      e poi Djokovici non ha detto che salta?

       5
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      JannikUberAlles 02-10-2025 21:25

      Non credo che Dimitrov Ve la faccia…
      …poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale.

      Infine Fils… è recuperabile?

       4
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      piper 02-10-2025 21:10

      @ Fi (#4492298)

      Infatti viene denominato Parigi indoor per differenziarlo dal RG.

       3
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      Fi (Guest) 02-10-2025 20:28

      Ma se quest’anno il torneo non è più a bercy, in teoria non dovrebbe chiamarsi parigi e basta? Lo dico perché sento tanta gente che lo chiama ancora parigi bercy.

       2
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!
      MAURO (Guest) 02-10-2025 20:28

      Purtroppo, dopo la presenza in tanti 1000, non abbiamo nel main draw l’ Arnaldo Napoleonico.
      Peccato. Magari si qualificherà.

       1
      Replica | Quota | 0
      Bisogna essere registrati per votare un commento!