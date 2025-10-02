Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Giovedì 02 Ottobre 2025

Tre italiani disputeranno le semifinali del tabellone del singolare maschile del terzo dei sei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Gianluca Cadenasso l’ha spuntata 6-0, 4-6, 6-4 lo slovacco Andrej Martin, numero 5 del seeding, e in semifinale sfiderà il numero 1 del seeding, il polacco Daniel Michalski, da sempre a suo agio su questi campi. Michalski ha battuto con un doppio 6-4 il numero 6 del seeding Jacopo Berrettini, vendicando la sconfitta in finale di domenica scorsa.

Derby tricolore nella parte bassa del tabellone, con la testa di serie numero 3 Gabriele Piraino che ha approfittato del ritiro di Alexander Weis dopo tre giochi e ora si troverà davanti Michele Ribecai, vincente 6-1, 6-4 su Tommaso Compagnucci.

Tre anche le italiane nei quarti di finale femminili. La numero 3 del seeding Samira De Stefano ha battuto 7-6(5), 6-1 la qualificata Viola Turini e domani se la vedrà con Jennifer Ruggeri, che ha sconfitto 7-6(3), 6-0 la qualificata Gaia Maduzzi. La seconda favorita del torneo, Giorgia Pedone, l’ha spuntata 7-5, 4-6, 6-3 sulla qualificata Marta Lombardini e affronterà per un posto in finale la tedesca Antonia Schmidt, numero 6 del tabellone, che ha sconfitto con un doppio 6-4 Beatrice Ricci.