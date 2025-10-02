Atmane, malore in campo e ritiro a Shanghai. “Ho sentito le mani tremare e non riuscivo a respirare. Devo prendermi del tempo prima di rientrare”

Brutto episodio stamani al Masters 1000 di Shanghai, protagonista suo malgrado Terence Atmane. Il francese nel primo set dell’incontro che lo opponeva all’argentino Camilo Ugo Carabelli, ha accusato un malore e, dopo l’intervento in campo di medico e fisioterapista, è stato costretto a ritirarsi quando lo score segnava 4 giochi pari.

Poche ore dopo il ritiro, Atmane ha spiegato in una storia su Instagram i motivi che lo hanno costretto ad abbandonare il match, fornendo anche un aggiornamento sulle proprie condizioni. Ha sofferto un malore e insieme un attacco di panico. “Oggi, già dopo il primo punto, le mie mani tremavano. Ho pensato: ‘ok, forse sono più nervoso del solito’. Ma già dopo il secondo game, avanti 2-0 in modo agevole, ho sentito tutto il corpo tremare e mancarmi il fiato dopo ogni scambio. Sono arrivato a un punto in cui non riuscivo quasi più a respirare e la testa ha iniziato a farmi molto male. Avevo la sensazione che, qualunque cosa facessi, l’aria non arrivasse”.

“Ho chiamato subito il fisioterapista, ma non riuscivo a dire una parola. Ero nel panico, tremavo. Mi era impossibile ricordare dove fossi, impossibile dire che giorno fosse. Il mio corpo mi ha mandato un segnale, il segnale di fermarmi immediatamente. Sono ancora confuso per quanto accaduto oggi e non ho ricordi molto chiari”.

Dopo una stagione già segnata da un infortunio al piede che lo aveva costretto a saltare lo US Open, Atmane deve fare nuovamente i conti con uno stop forzato. “Lo stress termico che ho affrontato avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori… È arrivato il momento di prendermi una pausa prima degli ultimi tornei della stagione”.

Davvero un peccato per il francese, una delle rivelazioni della stagione con la sua sorprendente semifinale raggiunta a Cincinnati che l’ha issato all’attuale n.61 nel ranking mondiale. Auguriamo a Terence un pronto recupero.

Mario Cecchi