Errani e Paolini in semifinale a Pechino senza giocare: azzurre sempre più leader della Race WTA

Un colpo di fortuna al WTA 1000 di Pechino, la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dalla russa Kamilla Rakhimova ha annunciato il proprio ritiro dal torneo subito dopo la vittoria negli ottavi di finale di doppio. Una decisione inattesa che ha spalancato la strada a Sara Errani e Jasmine Paolini, qualificate direttamente alle semifinali senza dover affrontare i quarti di finale.

Per le due azzurre si tratta di un vantaggio significativo in un momento cruciale della stagione: senza scendere in campo, conservano energie preziose e allo stesso tempo consolidano il primo posto nella Race WTA, la classifica che determina le coppie qualificate alle Finals di fine anno.

Dal punto di vista del ranking, invece, non ci saranno miglioramenti immediati: Errani e Paolini avevano già conquistato il titolo a Pechino nel 2024, e di conseguenza il loro attuale quinto posto a pari merito resta invariato.

In semifinale, le azzurre affronteranno la vincente del confronto tra Mihalikova/Nicholls e la coppia Hsieh/Ostapenko [4], avversarie di grande esperienza e solidità.

Un segnale, però, chiaro e positivo: la coppia italiana continua a confermarsi come una delle più solide e competitive del circuito, con la possibilità concreta di chiudere la stagione tra le protagoniste assolute del doppio femminile.





Marco Rossi