WTA 1000 Pechino: I risultati completi dei Quarti di Finale. In campo Jasmine Paolini alla caccia delle Semifinali
01/10/2025 22:53 1 commento
China Open — Order of Play (Giovedì 2 ottobre 2025)
Sede: Beijing · Start: 13:00 CST (UTC+8) → 07:00 CEST Roma
07:00 CEST · 01:00 EDT WTA QF · Doppio
Miyu KATO 🇯🇵 / Fanny STOLLÁR 🇭🇺
Il match deve ancora iniziare
NB 09:00 CEST · NB 03:00 EDT WTA QF · Singolare
Eva LYS 🇩🇪
Il match deve ancora iniziare
NB 12:00 CEST · NB 06:00 EDT WTA QF · Singolare
[6] Jasmine PAOLINI 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
Followed by WTA QF · Doppio
Anna DANILINA 🇰🇿 / Aleksandra KRUNIĆ 🇷🇸
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Match davvero tosto per Jasmine, che si gioca le finals… può vincere, ma deve dare tutto, soprattutto di testa