Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 1° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
David Goffin BEL vs Alexandre Muller FRA
Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Matteo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare

Zhizhen Zhang CHN vs Sebastian Baez ARG (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:30
Jaume Munar ESP vs Marton Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Zizou Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Sebastian Ofner AUT vs Luca Nardi ITA

Il match deve ancora iniziare

Tristan Schoolkate AUS vs Daniel Altmaier GER (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Yoshihito Nishioka JPN vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 06:30
Adam Walton AUS vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Jordan Thompson AUS vs August Holmgren DEN (Non prima 08:00)

Il match deve ancora iniziare

Laslo Djere SRB vs Valentin Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare

