Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 1° Turno (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
David Goffin vs Alexandre Muller
Adrian Mannarino vs Matteo Berrettini
Zhizhen Zhang vs Sebastian Baez (Non prima 12:30)
Fabian Marozsan vs Stan Wawrinka
Grandstand 2 – ore 06:30
Jaume Munar vs Marton Fucsovics
Marin Cilic vs Nikoloz Basilashvili
Sebastian Korda vs Zizou Bergs
Lorenzo Sonego vs Yannick Hanfmann
Show Court 3 – ore 06:30
Sebastian Ofner vs Luca Nardi
Tristan Schoolkate vs Daniel Altmaier (Non prima 08:00)
Yoshihito Nishioka vs Alexander Shevchenko
Court 4 – ore 06:30
Adam Walton vs Mattia Bellucci
Jordan Thompson vs August Holmgren (Non prima 08:00)
Laslo Djere vs Valentin Vacherot
