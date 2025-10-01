Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina

Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Lorenzo Sonego (LIVE)

01/10/2025 09:30 6 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – 1° Turno (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
David Goffin BEL vs Alexandre Muller FRA
ATP Shanghai
David Goffin
6
6
6
Alexandre Muller
7
1
1
Vincitore: Goffin
Adrian Mannarino FRA vs Matteo Berrettini ITA

ATP Shanghai
Adrian Mannarino
7
7
Matteo Berrettini
5
6
Vincitore: Mannarino
Zhizhen Zhang CHN vs Sebastian Baez ARG (Non prima 12:30)

ATP Shanghai
Zhizhen Zhang
0
1
Sebastian Baez
0
2
Fabian Marozsan HUN vs Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 2 – ore 06:30
Jaume Munar ESP vs Marton Fucsovics HUN

ATP Shanghai
Jaume Munar
4
7
6
Marton Fucsovics
6
5
1
Vincitore: Munar
Marin Cilic CRO vs Nikoloz Basilashvili GEO

ATP Shanghai
Marin Cilic
6
7
Nikoloz Basilashvili
3
6
Vincitore: Cilic
Sebastian Korda USA vs Zizou Bergs BEL

ATP Shanghai
Sebastian Korda
0
4
4
Zizou Bergs
0
6
1
Lorenzo Sonego ITA vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 06:30
Sebastian Ofner AUT vs Luca Nardi ITA

ATP Shanghai
Sebastian Ofner
6
3
2
Luca Nardi
3
6
6
Vincitore: Nardi
Tristan Schoolkate AUS vs Daniel Altmaier GER (Non prima 08:00)

ATP Shanghai
Tristan Schoolkate
3
4
Daniel Altmaier
6
6
Vincitore: Altmaier
Yoshihito Nishioka JPN vs Alexander Shevchenko KAZ

ATP Shanghai
Yoshihito Nishioka
6
6
Alexander Shevchenko
1
2
Vincitore: Nishioka
Court 4 – ore 06:30
Adam Walton AUS vs Mattia Bellucci ITA

ATP Shanghai
Adam Walton
6
1
Mattia Bellucci
7
6
Vincitore: Bellucci
Jordan Thompson AUS vs August Holmgren DEN (Non prima 08:00)

ATP Shanghai
Jordan Thompson
4
6
6
August Holmgren
6
3
4
Vincitore: Thompson
Laslo Djere SRB vs Valentin Vacherot MON

ATP Shanghai
Laslo Djere
3
4
Valentin Vacherot
6
6
Vincitore: Vacherot
6 commenti

Marco M. 01-10-2025 11:59

Goffin-Mannarino-Cilic: la rivincita dei vecchietti 😎
Manca Wawrinka 😛

Svegliato da poco, oltre alla “scontata” notizia del trionfo di Sinner leggo la meno scontata sconfitta di Berrettini e la, per me, inaspettata vittoria di Nardi, sperando che sia un segnale di ripresa, troppe volte deluso.
Bene anche Bellucci.

 6
Intenditore (Guest) 01-10-2025 10:12

Matteo attualmente sembra un ex tennista purtroppo, pare un ultra 40enne, solo qualche prima di servizio lo tiene un pochino in partita.

 5
+1: Maurantonio
Krik Kroc 01-10-2025 10:08

Purtroppo M. Berettini oltre al servizio e qualche palla corta non possiede nessun colpo che possa veramente impensierire il suo avversario.

 4
piper 01-10-2025 09:22

Buongiorno, ci sono più pagine dove commentare.

 3
+1: Marco M.
Irlandero 01-10-2025 08:46

Scritto da Ozzastru
Buongiorno, stamattina tutti a lavoro?
Mattia ha iniziato bene, Luca è a metà dell’ opera….

Buongiorno… io sto lavorando “duro” …non è facile seguire 2 o 3 partire in contemporanea! :mrgreen:

 2
Ozzastru (Guest) 01-10-2025 08:06

Buongiorno, stamattina tutti a lavoro?
Mattia ha iniziato bene, Luca è a metà dell’ opera….

 1
