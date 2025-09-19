Notizie dal mondo ATP, Copertina, Generica

Tsitsipas operato alla schiena: tempi di recupero tra 2 e 6 settimane

19/09/2025 12:08 20 commenti
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images
Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-199 - Foto Getty Images

Stefanos Tsitsipas è stato sottoposto nel pomeriggio di giovedì a un’operazione alla parte bassa della schiena per risolvere i problemi che lo tormentavano da diverse settimane.
Il numero uno del tennis greco ha subito la rimozione di un’ernia che gli causava dolori intensi e difficoltà sia in partita che durante gli allenamenti. L’intervento, effettuato presso il Metropolitan Hospital di Atene, è stato giudicato riuscito e lo staff medico si è detto ottimista riguardo al percorso di recupero.

Tempi di rientro incerti
Nonostante l’operazione sia andata a buon fine, resta l’incognita sui tempi di ritorno in campo. La fase di convalescenza dipenderà dalla risposta fisica dell’atleta: la prognosi attuale parla di un periodo di stop compreso tra 2 e 6 settimane.
Tsitsipas ha già annunciato il ritiro dal prossimo China Open, ma solo due giorni fa era stata confermata la sua partecipazione al prestigioso evento-esibizione Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre in Arabia Saudita.

Al momento la sua presenza resta in dubbio: molto dipenderà dalla rapidità della riabilitazione, anche se non è da escludere un ritorno proprio in quell’occasione, qualora il decorso post-operatorio procedesse senza intoppi.

20 commenti. Lasciane uno!

Vincenzo (Guest) 19-09-2025 14:56

Scritto da JOA20

Scritto da PeteBondurant
Ai Six. De Minaur o Musetti

Muso è già iscritto al 250 di Bruxelles, poi se lo chiamano non penso che si rifiuterà

Dovrebbe toccare a Medvedev

 
JOA20 (Guest) 19-09-2025 14:49

Scritto da PeteBondurant
Ai Six. De Minaur o Musetti

Muso è già iscritto al 250 di Bruxelles, poi se lo chiamano non penso che si rifiuterà

 
Silvy__89 (Guest) 19-09-2025 14:17

Ma allora anche questo salta il Six Kings Slam, sono tutti rotti, non se ne salva uno

 
PeteBondurant 19-09-2025 14:17

Ai Six. De Minaur o Musetti

 
chase (Guest) 19-09-2025 14:13

Scritto da italo
lo rivedremo a livello atp nel 2026.
anche se, con quel rovescio, non credo possa più tornare nei top 10

fai top 20

 
chase (Guest) 19-09-2025 14:12

Scritto da Ago
In arabia gioca anche sui gomiti

.

 
Giampi 19-09-2025 12:55

Scritto da zedarioz

Scritto da walden
Mia personale opinione, quest’anno i Six Kings saltano…

Han già venduto i diritti televisivi e fanno pubblicità da mesi.
Tsitsipas era già una riserva. Chiederanno a Shelton o giù di lì…
Oppure Tsitsipas si presenta rotto come alle finals 2023, ma in quel caso gli organizzatori non lo fanno uscire dritto dal palazzetto.

Shelton sta peggio di lui.. ci vogliono almeno 3 settimane minimo di RIPOSO, poi devi riprenderti in modo graduale ad allenarti e siamo a novembre. Direi stagione finita..

 
italtennis (Guest) 19-09-2025 12:54

@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484991)

Massimo, e come fa a saltare l’appuntamento della stagione
L’assegno del six kings?

 
Betafasan 19-09-2025 12:53

Ciao ciao

 
Ago (Guest) 19-09-2025 12:50

In arabia gioca anche sui gomiti

 
Ago (Guest) 19-09-2025 12:50

In arabia gioca anche sui gomiti

 
Losvizzero 19-09-2025 12:49

Spero chiamino Medvedev al secondo tentativo allora, oppure Musetti

 
amen 19-09-2025 12:45

@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484991)

faresti meglio a scrivere correttamente: o togli la virgola o togli la “a”; correte sta per correre?
Anche tu sbagli, trollone….

 
Sudtyrol (Guest) 19-09-2025 12:37

Il tennista più rabberciato del circuito. Se la gioca con Berrettini. Ormai due ex campioni.

 
JOA20 (Guest) 19-09-2025 12:21

Cavolo lo annunciano a fare al Six Kings se doveva operarsi?? Davvero crede di poter forzare i tempi di rientro?

 
zedarioz 19-09-2025 12:20

Scritto da walden
Mia personale opinione, quest’anno i Six Kings saltano…

Han già venduto i diritti televisivi e fanno pubblicità da mesi.
Tsitsipas era già una riserva. Chiederanno a Shelton o giù di lì…
Oppure Tsitsipas si presenta rotto come alle finals 2023, ma in quel caso gli organizzatori non lo fanno uscire dritto dal palazzetto.

 
zedarioz 19-09-2025 12:20

Scritto da walden
Mia personale opinione, quest’anno i Six Kings saltano…

Han già venduto i diritti televisivi e fanno pubblicità da mesi.
Tsitsipas era già una riserva. Chiederanno a Shelton o giù di lì…
Oppure Tsitsipas si presenta rotto come alle finals 2023, ma in quel caso gli organizzatori non lo fanno uscire dritto dal palazzetto.

 
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 19-09-2025 12:19

Farebbe bene,a fermarsi fino a fine stagione,davvero inutile correte qualsiasi rischio di ricaduta o nuovi infortuni.

 
walden 19-09-2025 12:14

Mia personale opinione, quest’anno i Six Kings saltano…

 
italo (Guest) 19-09-2025 12:12

lo rivedremo a livello atp nel 2026.
anche se, con quel rovescio, non credo possa più tornare nei top 10

 
