Tsitsipas operato alla schiena: tempi di recupero tra 2 e 6 settimane (arriva però la smentita dal suo legale)
Stefanos Tsitsipas è stato sottoposto nel pomeriggio di giovedì a un’operazione alla parte bassa della schiena per risolvere i problemi che lo tormentavano da diverse settimane.
Il numero uno del tennis greco ha subito la rimozione di un’ernia che gli causava dolori intensi e difficoltà sia in partita che durante gli allenamenti. L’intervento, effettuato presso il Metropolitan Hospital di Atene, è stato giudicato riuscito e lo staff medico si è detto ottimista riguardo al percorso di recupero.
La smentita del legale – Clicca Qui
Tempi di rientro incerti
Nonostante l’operazione sia andata a buon fine, resta l’incognita sui tempi di ritorno in campo. La fase di convalescenza dipenderà dalla risposta fisica dell’atleta: la prognosi attuale parla di un periodo di stop compreso tra 2 e 6 settimane.
Tsitsipas ha già annunciato il ritiro dal prossimo China Open, ma solo due giorni fa era stata confermata la sua partecipazione al prestigioso evento-esibizione Six Kings Slam, in programma dal 15 al 18 ottobre in Arabia Saudita.
Al momento la sua presenza resta in dubbio: molto dipenderà dalla rapidità della riabilitazione, anche se non è da escludere un ritorno proprio in quell’occasione, qualora il decorso post-operatorio procedesse senza intoppi.
Farà atto di presenza…
…e poi ci sono sempre le WC!!!
Shelton è mezzo rotto pure lui, vedrai che chiameranno Musetti o De Minaur e mi viene il sospetto che Jannik e Carlos stiano maledicendo il momento in cui hanno accettato…
Dovrebbe toccare a Medvedev
Muso è già iscritto al 250 di Bruxelles, poi se lo chiamano non penso che si rifiuterà
Ma allora anche questo salta il Six Kings Slam, sono tutti rotti, non se ne salva uno
Ai Six. De Minaur o Musetti
fai top 20
.
Shelton sta peggio di lui.. ci vogliono almeno 3 settimane minimo di RIPOSO, poi devi riprenderti in modo graduale ad allenarti e siamo a novembre. Direi stagione finita..
@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484991)
Massimo, e come fa a saltare l’appuntamento della stagione
L’assegno del six kings?
Ciao ciao
In arabia gioca anche sui gomiti
Spero chiamino Medvedev al secondo tentativo allora, oppure Musetti
@ Massimo.bianco29@yahoo.it (#4484991)
faresti meglio a scrivere correttamente: o togli la virgola o togli la “a”; correte sta per correre?
Anche tu sbagli, trollone….
Il tennista più rabberciato del circuito. Se la gioca con Berrettini. Ormai due ex campioni.
Cavolo lo annunciano a fare al Six Kings se doveva operarsi?? Davvero crede di poter forzare i tempi di rientro?
Han già venduto i diritti televisivi e fanno pubblicità da mesi.
Tsitsipas era già una riserva. Chiederanno a Shelton o giù di lì…
Oppure Tsitsipas si presenta rotto come alle finals 2023, ma in quel caso gli organizzatori non lo fanno uscire dritto dal palazzetto.
Farebbe bene,a fermarsi fino a fine stagione,davvero inutile correte qualsiasi rischio di ricaduta o nuovi infortuni.
Mia personale opinione, quest’anno i Six Kings saltano…
lo rivedremo a livello atp nel 2026.
anche se, con quel rovescio, non credo possa più tornare nei top 10