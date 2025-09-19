Tsitsipas, nessuna operazione: il legale smentisce le indiscrezioni

Dopo le voci circolate nella mattinata di venerdì 19 settembre su una presunta operazione alla schiena, arriva la smentita ufficiale dal team di Stefanos Tsitsipas.

La smentita del legale

L’avvocato del tennista greco, Thanasis Papathanasiou, ha contattato il sito greco Tennis24 sempre bene informato sulla situazione dei tennisti ellenici per chiarire la situazione:

“Stefanos sta bene. Non ha fatto alcuna operazione. Si è recato al Metropolitan soltanto per esami di routine.”

Con queste parole, il legale ha voluto chiudere ogni dubbio sullo stato fisico del numero uno greco.

La verità sui problemi fisici

Il 27enne ateniese aveva effettuato lunedì 15 settembre una risonanza magnetica, che aveva evidenziato una infiammazione nella parte bassa della schiena. Due giorni dopo, mercoledì 17 settembre, gli è stata somministrata un’iniezione di cortisone per alleviare i dolori e permettergli di proseguire il percorso di recupero.

Rientro in campo

A causa di questi problemi, Tsitsipas ha deciso di ritirarsi dall’ATP 500 di Pechino. Tuttavia, il suo staff resta ottimista: se la risposta alle cure sarà positiva, il greco dovrebbe essere regolarmente in campo al prossimo Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 1° al 12 ottobre.