Challenger 125 Bad Waltersdorf: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Esordio difficile per Passaro. Due azzurri nelle quali
🇦🇹 Challenger 125 Bad Waltersdorf – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Martinez vs Qualifier
Jan Choinski vs Vitaliy Sachko
Luka Pavlovic vs Qualifier
Francesco Passaro vs (6) Dusan Lajovic
(4) Thiago Agustin Tirante vs Qualifier
(Alt) Matej Dodig vs (PR) Pablo Llamas Ruiz
Thiago Monteiro vs Daniel Merida
Vilius Gaubas vs (8) Roman Andres Burruchaga
(7) Daniel Elahi Galan vs (Alt) Facundo Diaz Acosta
(SE) Kilian Feldbausch vs Qualifier
(Alt) Elias Ymer vs (WC) Sandro Kopp
Qualifier vs (3) Roberto Carballes Baena
(5) Pablo Carreno Busta vs Lukas Neumayer
(WC) Sebastian Sorger vs Jerome Kym
Qualifier vs (WC) Joel Schwaerzler
Thiago Seyboth Wild vs (2) Vit Kopriva
🇦🇹 Challenger 125 Bad Waltersdorf – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Kolar vs 🇺🇦 Mashtakov [ALT]
🇦🇹 Huszar [WC] vs 🇦🇹 Oberleitner [11]
[2] 🇮🇹 Cecchinato vs 🇸🇰 Kovalik
🇦🇹 Hipfl [WC] vs 🇩🇪 Moeller [9] [ALT]
[3] 🇩🇪 Topo vs 🇦🇹 Graski [WC]
🇨🇿 Cerny [ALT] vs 🇩🇪 Stebe [10]
[4] 🇨🇿 Barton vs 🇳🇱 Slump
🇦🇺 Donald [ALT] vs 🇸🇰 Pokorny [8]
[5] 🇩🇪 Strombachs vs 🇨🇿 Vrbensky
🇧🇷 Luz [ALT] vs 🇨🇿 Paroulek [12]
[6] 🇮🇹 Piraino vs 🇦🇹 Ramskogler [ALT]
🇨🇭 Gaxherri [WC] vs 🇦🇹 Novak [7]
Center Court – Ore: 10:00
Marko Topo vs Janis Graski
Marco Cecchinato vs Jozef Kovalik
Syl Gaxherri vs Dennis Novak
Alex Huszar vs Neil Oberleitner (Non prima 15:00)
Court 1 – Ore: 10:00
Robert Strombachs vs Michael Vrbensky
Gabriele Piraino vs Gregor Ramskogler
Nico Hipfl vs Marvin Moeller
Hynek Barton vs Stijn Slump
Court 2 – Ore: 10:00
Orlando Luz vs Tadeas Paroulek
Matyas Cerny vs Cedrik-Marcel Stebe (Non prima 11:30)
Zdenek Kolar vs Nikita Mashtakov
Matthew William Donald vs Lukas Pokorny
TAG: Circuito Challenger
