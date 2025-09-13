Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Bad Waltersdorf: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Esordio difficile per Passaro. Due azzurri nelle quali

13/09/2025 21:11 5 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

🇦🇹 Challenger 125 Bad Waltersdorf – Tabellone Principale – terra
(1) Pedro Martinez ESP vs Qualifier
Jan Choinski GBR vs Vitaliy Sachko UKR
Luka Pavlovic FRA vs Qualifier
Francesco Passaro ITA vs (6) Dusan Lajovic SRB

(4) Thiago Agustin Tirante ARG vs Qualifier
(Alt) Matej Dodig CRO vs (PR) Pablo Llamas Ruiz ESP
Thiago Monteiro BRA vs Daniel Merida ESP
Vilius Gaubas LTU vs (8) Roman Andres Burruchaga ARG

(7) Daniel Elahi Galan COL vs (Alt) Facundo Diaz Acosta ARG
(SE) Kilian Feldbausch SUI vs Qualifier
(Alt) Elias Ymer SWE vs (WC) Sandro Kopp AUT
Qualifier vs (3) Roberto Carballes Baena ESP

(5) Pablo Carreno Busta ESP vs Lukas Neumayer AUT
(WC) Sebastian Sorger AUT vs Jerome Kym SUI
Qualifier vs (WC) Joel Schwaerzler AUT
Thiago Seyboth Wild BRA vs (2) Vit Kopriva CZE

🇦🇹 Challenger 125 Bad Waltersdorf – Tabellone Qualificazione – terra
[1] 🇨🇿 Kolar vs 🇺🇦 Mashtakov [ALT]
🇦🇹 Huszar [WC] vs 🇦🇹 Oberleitner [11]

[2] 🇮🇹 Cecchinato vs 🇸🇰 Kovalik
🇦🇹 Hipfl [WC] vs 🇩🇪 Moeller [9] [ALT]

[3] 🇩🇪 Topo vs 🇦🇹 Graski [WC]
🇨🇿 Cerny [ALT] vs 🇩🇪 Stebe [10]

[4] 🇨🇿 Barton vs 🇳🇱 Slump
🇦🇺 Donald [ALT] vs 🇸🇰 Pokorny [8]

[5] 🇩🇪 Strombachs vs 🇨🇿 Vrbensky
🇧🇷 Luz [ALT] vs 🇨🇿 Paroulek [12]

[6] 🇮🇹 Piraino vs 🇦🇹 Ramskogler [ALT]
🇨🇭 Gaxherri [WC] vs 🇦🇹 Novak [7]

Center Court – Ore: 10:00
Marko Topo GER vs Janis Graski AUT
Marco Cecchinato ITA vs Jozef Kovalik SVK
Syl Gaxherri AUT vs Dennis Novak AUT
Alex Huszar AUT vs Neil Oberleitner AUT (Non prima 15:00)

Court 1 – Ore: 10:00
Robert Strombachs LAT vs Michael Vrbensky CZE
Gabriele Piraino ITA vs Gregor Ramskogler AUT
Nico Hipfl AUT vs Marvin Moeller GER
Hynek Barton CZE vs Stijn Slump NED

Court 2 – Ore: 10:00
Orlando Luz BRA vs Tadeas Paroulek CZE
Matyas Cerny CZE vs Cedrik-Marcel Stebe GER (Non prima 11:30)
Zdenek Kolar CZE vs Nikita Mashtakov UKR
Matthew William Donald CZE vs Lukas Pokorny SVK

TAG:

5 commenti

Dany 13-09-2025 22:09

MARTINEZ

CARBALLES

DODIG
SCHWAERZLER

LAJOVIC
BURRUCHAGA
GALAN
CARRENO

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 13-09-2025 22:04

CARBALLES

MARTINEZ

TIRANTE
KOPRIVA

PASSARO
MONTEIRO
GALAN
CARRENO

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 13-09-2025 22:02

lajovic

carreno

tirante
carballes

martinez
monteiro
diaz
seyboth

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 13-09-2025 21:36

Kopriva

Lajovic

Merida
Carballes

Martinez
Llamas
Galan
Carreno

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
patrick 13-09-2025 21:33

MARTINEZ

SCHWAERZLER

GAUBAS
CARBALLES

PAVLOVIC
DODIG
GALAN
CARRENO

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!