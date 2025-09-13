Challenger 125 Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Gigante e Cinà al via nel Md. Luca Potenza nelle quali
Challenger 125 Saint-Tropez – Tabellone Principale – hard
(1) Martin Landaluce vs Federico Cina
(Alt) Norbert Gombos vs (Alt) Marek Gengel
Valentin Vacherot vs (WC) Robin Bertrand
Justin Engel vs (5) Stan Wawrinka
(3) Pierre-Hugues Herbert vs Mikhail Kukushkin
Qualifier vs (WC) Gregoire Barrere
(Alt) Dan Added vs Kyrian Jacquet
Qualifier vs (6) Harold Mayot
(8) Titouan Droguet vs Qualifier
(WC) Mae Malige vs (PR) Michael Mmoh
Qualifier vs Qualifier
Moez Echargui vs (4) Ugo Blanchet
(7) Mark Lajal vs Sascha Gueymard Wayenburg
(Alt) Alex Molcan vs Kimmer Coppejans
Qualifier vs Hugo Grenier
(Alt) Edas Butvilas vs (2) Matteo Gigante
Challenger 125 Saint-Tropez – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Rodrigo Pacheco Mendez vs Aidan McHugh
Felix Corwin vs (12) Nikolay Vylegzhanin
(2) Eliakim Coulibaly vs Alternate
(WC) Leo Raquillet vs (7) Aryan Shah
(3) Tom Paris vs Robin Catry
Maxime Janvier vs (9) Stuart Parker
(4) Florent Bax vs (WC) Adrien Gobat
Egor Gerasimov vs (11) Etienne Donnet
(Alt) (5) Alexey Vatutin vs Arthur Reymond
(WC) Louis Tessa vs (Alt) (8) Karan Singh
(6) Michael Geerts vs (WC) Mikail Alimli
Vadym Ursu vs (10) Luca Potenza
CENTRAL TAG HEUER – Ore: 10:30
Tom Paris vs Robin Catry
Alexey Vatutin vs Arthur Reymond
Michael Geerts vs Mikail Alimli (Non prima 14:30)
Louis Tessa vs Karan Singh (Non prima 16:00)
COURT SAINT-TROPEZ – Ore: 10:30
Florent Bax vs Adrien Gobat
Maxime Janvier vs Stuart Parker (Non prima 12:00)
Eliakim Coulibaly vs Alternate
Rodrigo Pacheco Mendez vs Aidan McHugh (Non prima 16:00)
COURT CMA CGM – Ore: 10:30
Egor Gerasimov vs Etienne Donnet
Felix Corwin vs Nikolay Vylegzhanin
Vadym Ursu vs Luca Potenza (Non prima 14:00)
Leo Raquillet vs Aryan Shah (Non prima 16:00)
TAG: Circuito Challenger
GIGANTE
LANDALUCE
MAYOT
BLANCHET
WAWRINKA
HERBERT
MMOH
MOLCAN
BARRERE
CINA’
ENGEL
LAJAL
DROGUET
Gigante
Q
Vacherot
Mayot
Q
Coppejans