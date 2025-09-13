Challenger 125 Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Gigante e Cinà al via nel Md. Luca Potenza nelle quali

Challenger 125 Saint-Tropez – Tabellone Principale – hard

(1) Martin Landaluce vs Federico Cina

(Alt) Norbert Gombos vs (Alt) Marek Gengel

Valentin Vacherot vs (WC) Robin Bertrand

Justin Engel vs (5) Stan Wawrinka

(3) Pierre-Hugues Herbert vs Mikhail Kukushkin

Qualifier vs (WC) Gregoire Barrere

(Alt) Dan Added vs Kyrian Jacquet

Qualifier vs (6) Harold Mayot

(8) Titouan Droguet vs Qualifier

(WC) Mae Malige vs (PR) Michael Mmoh

Qualifier vs Qualifier

Moez Echargui vs (4) Ugo Blanchet

(7) Mark Lajal vs Sascha Gueymard Wayenburg

(Alt) Alex Molcan vs Kimmer Coppejans

Qualifier vs Hugo Grenier

(Alt) Edas Butvilas vs (2) Matteo Gigante

(Alt) (1) Rodrigo Pacheco Mendezvs Aidan McHughFelix Corwinvs (12) Nikolay Vylegzhanin

(2) Eliakim Coulibaly vs Alternate

(WC) Leo Raquillet vs (7) Aryan Shah

(3) Tom Paris vs Robin Catry

Maxime Janvier vs (9) Stuart Parker

(4) Florent Bax vs (WC) Adrien Gobat

Egor Gerasimov vs (11) Etienne Donnet

(Alt) (5) Alexey Vatutin vs Arthur Reymond

(WC) Louis Tessa vs (Alt) (8) Karan Singh

(6) Michael Geerts vs (WC) Mikail Alimli

Vadym Ursu vs (10) Luca Potenza

CENTRAL TAG HEUER – Ore: 10:30

Tom Paris vs Robin Catry

Alexey Vatutin vs Arthur Reymond

Michael Geerts vs Mikail Alimli (Non prima 14:30)

Louis Tessa vs Karan Singh (Non prima 16:00)

COURT SAINT-TROPEZ – Ore: 10:30

Florent Bax vs Adrien Gobat

Maxime Janvier vs Stuart Parker (Non prima 12:00)

Eliakim Coulibaly vs Alternate

Rodrigo Pacheco Mendez vs Aidan McHugh (Non prima 16:00)

COURT CMA CGM – Ore: 10:30

Egor Gerasimov vs Etienne Donnet

Felix Corwin vs Nikolay Vylegzhanin

Vadym Ursu vs Luca Potenza (Non prima 14:00)

Leo Raquillet vs Aryan Shah (Non prima 16:00)