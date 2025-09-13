Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Gigante e Cinà al via nel Md. Luca Potenza nelle quali

13/09/2025 21:04 4 commenti
FRA Challenger 125 Saint-Tropez – Tabellone Principale – hard
(1) Martin Landaluce ESP vs Federico Cina ITA
(Alt) Norbert Gombos SVK vs (Alt) Marek Gengel CZE
Valentin Vacherot MON vs (WC) Robin Bertrand FRA
Justin Engel GER vs (5) Stan Wawrinka SUI

(3) Pierre-Hugues Herbert FRA vs Mikhail Kukushkin KAZ
Qualifier vs (WC) Gregoire Barrere FRA
(Alt) Dan Added FRA vs Kyrian Jacquet FRA
Qualifier vs (6) Harold Mayot FRA

(8) Titouan Droguet FRA vs Qualifier
(WC) Mae Malige FRA vs (PR) Michael Mmoh USA
Qualifier vs Qualifier
Moez Echargui TUN vs (4) Ugo Blanchet FRA

(7) Mark Lajal EST vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
(Alt) Alex Molcan SVK vs Kimmer Coppejans BEL
Qualifier vs Hugo Grenier FRA
(Alt) Edas Butvilas LTU vs (2) Matteo Gigante ITA

FRA Challenger 125 Saint-Tropez – Tabellone Qualificazione – hard
(Alt) (1) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Aidan McHugh GBR
Felix Corwin USA vs (12) Nikolay Vylegzhanin RUS

(2) Eliakim Coulibaly CIV vs Alternate it
(WC) Leo Raquillet FRA vs (7) Aryan Shah IND

(3) Tom Paris FRA vs Robin Catry FRA
Maxime Janvier FRA vs (9) Stuart Parker GBR

(4) Florent Bax FRA vs (WC) Adrien Gobat FRA
Egor Gerasimov BLR vs (11) Etienne Donnet FRA

(Alt) (5) Alexey Vatutin RUS vs Arthur Reymond FRA
(WC) Louis Tessa FRA vs (Alt) (8) Karan Singh IND

(6) Michael Geerts BEL vs (WC) Mikail Alimli FRA
Vadym Ursu UKR vs (10) Luca Potenza ITA

CENTRAL TAG HEUER – Ore: 10:30
Tom Paris FRA vs Robin Catry FRA
Alexey Vatutin RUS vs Arthur Reymond FRA
Michael Geerts BEL vs Mikail Alimli FRA (Non prima 14:30)
Louis Tessa FRA vs Karan Singh IND (Non prima 16:00)

COURT SAINT-TROPEZ – Ore: 10:30
Florent Bax FRA vs Adrien Gobat FRA
Maxime Janvier FRA vs Stuart Parker GBR (Non prima 12:00)
Eliakim Coulibaly CIV vs Alternate it
Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Aidan McHugh GBR (Non prima 16:00)

COURT CMA CGM – Ore: 10:30
Egor Gerasimov BLR vs Etienne Donnet FRA
Felix Corwin USA vs Nikolay Vylegzhanin RUS
Vadym Ursu UKR vs Luca Potenza ITA (Non prima 14:00)
Leo Raquillet FRA vs Aryan Shah IND (Non prima 16:00)

Dany 13-09-2025 22:11

GIGANTE

LANDALUCE

MAYOT
BLANCHET

WAWRINKA
HERBERT
MMOH
MOLCAN

 4
brunodalla 13-09-2025 21:58

BLANCHET

BARRERE

CINA’
GIGANTE

ENGEL
MAYOT
MMOH
LAJAL

 3
patrick 13-09-2025 21:36

LANDALUCE

GIGANTE

MAYOT
DROGUET

ENGEL
HERBERT
BLANCHET
LAJAL

 2
miky85 13-09-2025 21:32

Gigante

Herbert

Cina
Q

Vacherot
Mayot
Q
Coppejans

 1
