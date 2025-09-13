Avanesyan rompe il silenzio: il crollo dovuto alla mononucleosi

Molti appassionati di tennis si sono chiesti nelle ultime settimane che cosa stia succedendo a Elina Avanesyan, scivolata fuori dalla top 100 dopo aver chiuso il 2023 vicino al top 40 e con la sensazione di essere pronta a fare il salto definitivo. La stagione 2025, invece, si è trasformata in un calvario: appena 12 vittorie e 15 sconfitte in nove mesi, un rendimento ben lontano da quello che la giovane armena di 22 anni aveva mostrato lo scorso anno.

Oggi, attraverso un lungo messaggio sui social, Avanesyan ha finalmente spiegato il motivo del suo calo: da marzo combatte con la mononucleosi, una malattia che ha inciso pesantemente sul suo corpo e sulle sue prestazioni.

“Mi sentivo sempre stanca, senza energie, e persino gli allenamenti più semplici diventavano difficili da affrontare – ha raccontato –. È stato frustrante perché avevo iniziato bene la stagione, mi sentivo in forma e stavo giocando ad alto livello. Poi, da un momento all’altro, tutto è cambiato”.

Come se non bastasse, alla malattia si sono aggiunti altri infortuni: prima i problemi al polso emersi a Miami, poi un fastidio alla spalla. “Appena pensavo di stare meglio arrivava una nuova battuta d’arresto. È come se il mio corpo, indebolito dalla mononucleosi, facesse fatica a recuperare dai piccoli acciacchi. Ho dovuto imparare a essere paziente e a resistere”.

Nonostante le difficoltà, Elina non ha mai smesso di lottare. “Ogni giorno lavoro con il mio team per tornare in salute e in condizione. Ci sono stati momenti di frustrazione e di dubbio, ma ho capito quanto amo questo sport. Mi manca poter combattere al massimo e divertirmi in campo, ed è quello che mi motiva a non arrendermi”.

Infine, la tennista ha voluto ringraziare i suoi tifosi: “I vostri messaggi mi danno forza nei giorni difficili e mi ricordano perché continuo a lottare. Credo che questa sia solo una parentesi. Non vedo l’ora di tornare a competere, sana e più forte di prima”.