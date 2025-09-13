WTA 500 Seoul Copertina, WTA

WTA 500 Seoul: Il Tabellone Principale. Iga Swiatek guida il seeding (con i risultati del primo turno di qualificazione)

13/09/2025 09:29 8 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
KOR WTA 500 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) Iga Swiatek POL vs Bye
Lin Zhu CHN vs Sorana Cirstea ROU
Barbora Krejcikova CZE vs Qualifier
Jaqueline Cristian ROU vs (8/WC) Emma Raducanu GBR

(3) Clara Tauson DEN vs Bye
Ashlyn Krueger USA vs Eva Lys GER
Maya Joint AUS vs Qualifier
Laura Siegemund GER vs (7) Sofia Kenin USA

(5) Diana Shnaider RUS vs Qualifier
Suzan Lamens NED vs Tatjana Maria GER
Qualifier vs (WC) Sohyun Park KOR
Bye vs (4) Daria Kasatkina AUS

(6) Beatriz Haddad Maia BRA vs (WC) Dayeon Back KOR
Qualifier vs Qualifier
Lois Boisson FRA vs (WC) Yeonwoo Ku KOR
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento
04:10 🇺🇸 Chang H. – 🇺🇸 Volynets K. 3-6 1-6
04:15 🇫🇷 Gracheva V. – 🌍 Prozorova T. 3-6 3-6
04:15 🇨🇳 Wang Y. – 🇺🇸 McNally C. 4-6 1-6
05:50 🇰🇷 Jang S. J. – 🇦🇺 Gibson T. 3-6 6-4 2-6
06:05 🇨🇿 Siniakova K. – 🇦🇺 Sharma A. 6-4 6-4
06:10 🇹🇼 Liang E. S. – 🇰🇷 Lee E. 7-6 (4) 6-3
Set 2 🇫🇷 Ponchet J. – 🇦🇷 Carle M. L. 6-2 7-5
Set 2 🇺🇸 Parks A. – 🇫🇷 Paquet C. 4-6 6-7
Set 2 🇰🇷 Jeong B. – 🇨🇿 Fruhvirtova L. 4-6 2-6
09:15 🌍 Zakharova A. – 🇰🇷 Jang G. 6-3 7-5
09:20 🌍 Blinkova A. – 🇯🇵 Okamura K. -:-
09:25 🇯🇵 Hontama M. – 🇩🇪 Seidel E. -:-

8 commenti

sponghi 13-09-2025 14:13

SWIATEK

ALEXANDROVA

TAUSON
SHNAIDER

RADUCANU
KENIN
KASATKINA
HADDAD

 8
Luod 13-09-2025 13:32

Swiatek

Alexandrova

Tauson
Shnaider

Raducanu
Kenin
Kasatkina
Haddad

 7
Lollo99 13-09-2025 13:04

Swiatek

Shnaider

Kenin
Alexandrova

Krejcikova
Lys
Kasatkina
Q

 6
brizz 13-09-2025 11:31

swiatek

alexandrova

siegemund
shnaider

krejcikova
krueger
kasatkina
haddad

 5
l Occhio di Sauron 13-09-2025 11:25

SWIATEK

ALEXANDROVA

TAUSON
KASATKINA

RADUCANU
KENIN
SHNAIDER
HADDAD

 4
miky85 13-09-2025 10:02

Swiatek

Kasatkina

Krueger
Alexandrova

Raducanu
Joint
Maria
Q

 3
patrick 13-09-2025 09:47

SWIATEK

ALEXANDROVA

TAUSON
SHNAIDER

RADUCANU
KENIN
KASATKINA
HADDAD

 2
Betafasan 13-09-2025 09:41

Era una buona occasione per fare punti facili per Paolini ma niente!

 1
+1: giallu