WTA 500 Seoul: Il Tabellone Principale. Iga Swiatek guida il seeding (con i risultati del primo turno di qualificazione)
WTA 500 Seoul – Tabellone Principale – hard
(1) Iga Swiatek vs Bye
Lin Zhu vs Sorana Cirstea
Barbora Krejcikova vs Qualifier
Jaqueline Cristian vs (8/WC) Emma Raducanu
(3) Clara Tauson vs Bye
Ashlyn Krueger vs Eva Lys
Maya Joint vs Qualifier
Laura Siegemund vs (7) Sofia Kenin
(5) Diana Shnaider vs Qualifier
Suzan Lamens vs Tatjana Maria
Qualifier vs (WC) Sohyun Park
Bye vs (4) Daria Kasatkina
(6) Beatriz Haddad Maia vs (WC) Dayeon Back
Qualifier vs Qualifier
Lois Boisson vs (WC) Yeonwoo Ku
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova
WTA 500 Seoul 🇰🇷 – 1° Turno Qualificazione, cemento
04:10 🇺🇸 Chang H. – 🇺🇸 Volynets K. 3-6 1-6
04:15 🇫🇷 Gracheva V. – 🌍 Prozorova T. 3-6 3-6
04:15 🇨🇳 Wang Y. – 🇺🇸 McNally C. 4-6 1-6
05:50 🇰🇷 Jang S. J. – 🇦🇺 Gibson T. 3-6 6-4 2-6
06:05 🇨🇿 Siniakova K. – 🇦🇺 Sharma A. 6-4 6-4
06:10 🇹🇼 Liang E. S. – 🇰🇷 Lee E. 7-6 (4) 6-3
Set 2 🇫🇷 Ponchet J. – 🇦🇷 Carle M. L. 6-2 7-5
Set 2 🇺🇸 Parks A. – 🇫🇷 Paquet C. 4-6 6-7
Set 2 🇰🇷 Jeong B. – 🇨🇿 Fruhvirtova L. 4-6 2-6
09:15 🌍 Zakharova A. – 🇰🇷 Jang G. 6-3 7-5
09:20 🌍 Blinkova A. – 🇯🇵 Okamura K. -:-
09:25 🇯🇵 Hontama M. – 🇩🇪 Seidel E. -:-
TAG: WTA 500 Seoul, WTA 500 Seoul 2025
Era una buona occasione per fare punti facili per Paolini ma niente!