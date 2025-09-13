“Io e te per sempre”: Matteo Arnaldi e Mia Savio ufficializzano il fidanzamento
Un momento speciale, dentro e fuori dal campo, per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, attualmente numero 73 del ranking ATP, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con la compagna Mia Savio. La notizia è stata condivisa venerdì attraverso i social, con un post su Instagram che ha subito fatto il giro del web.
“Io e te per sempre ”, ha scritto Mia a corredo di tre foto che ritraggono la coppia sorridente e in festa. Una frase semplice, ma significativa, che racchiude la felicità di entrambi.
Una storia che dura dal 2022
Arnaldi e Savio stanno insieme dal 2022 e, passo dopo passo, hanno costruito una relazione solida che ora si arricchisce di un nuovo capitolo. I due hanno spesso condiviso momenti della loro vita privata sui social, mostrando grande complicità.
La stagione di Matteo
Dal punto di vista sportivo, Arnaldi sta vivendo un’annata fatta di alti e bassi. Il 24enne vanta un bilancio stagionale di 18 vittorie e 20 sconfitte. L’ultimo impegno è stato agli US Open, dove si è arreso al primo turno in una dura battaglia di cinque set contro Francisco Cerúndolo.
Nonostante ciò, il tennista azzurro ha saputo regalarsi soddisfazioni importanti in questo 2025: spiccano i successi contro Andrey Rublev a Indian Wells e Novak Djokovic a Madrid, entrambi tornei Masters 1000. Vittorie che hanno dimostrato il suo potenziale e la sua capacità di sorprendere i big del circuito.
TAG: Matteo Arnaldi, Mia Savio
6 commenti
si vede che non sono pratico ..mai stato sposato mai dato anelli 😛
Matteo sbrigati a fare un figlio chè magari ti svegli come è capitato a Musetti
Strani rituali arcaici… ciò detto, auguro ogni bene! 🙂
@ italo (#4482111)
Il termine ufficializzare il fidanzamento è dare l’anello e indicare la data del matrimonio e lei avrà detto “si”. Un abbraccio ragazzi.
in che senso ufficializzare? una promessa di matrimonio si ufficializza.. non un fidanzamento..
Dopo 3 anni ufficializzare il fidanzamento…fra 6 anni forse vincerà un torneo.