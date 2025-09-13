“Io e te per sempre”: Matteo Arnaldi e Mia Savio ufficializzano il fidanzamento

Un momento speciale, dentro e fuori dal campo, per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, attualmente numero 73 del ranking ATP, ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale con la compagna Mia Savio. La notizia è stata condivisa venerdì attraverso i social, con un post su Instagram che ha subito fatto il giro del web.

“Io e te per sempre ”, ha scritto Mia a corredo di tre foto che ritraggono la coppia sorridente e in festa. Una frase semplice, ma significativa, che racchiude la felicità di entrambi.

Una storia che dura dal 2022

Arnaldi e Savio stanno insieme dal 2022 e, passo dopo passo, hanno costruito una relazione solida che ora si arricchisce di un nuovo capitolo. I due hanno spesso condiviso momenti della loro vita privata sui social, mostrando grande complicità.

La stagione di Matteo

Dal punto di vista sportivo, Arnaldi sta vivendo un’annata fatta di alti e bassi. Il 24enne vanta un bilancio stagionale di 18 vittorie e 20 sconfitte. L’ultimo impegno è stato agli US Open, dove si è arreso al primo turno in una dura battaglia di cinque set contro Francisco Cerúndolo.

Nonostante ciò, il tennista azzurro ha saputo regalarsi soddisfazioni importanti in questo 2025: spiccano i successi contro Andrey Rublev a Indian Wells e Novak Djokovic a Madrid, entrambi tornei Masters 1000. Vittorie che hanno dimostrato il suo potenziale e la sua capacità di sorprendere i big del circuito.