Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta
Campo Centrale – ore 12:00
Stefano Napolitano vs Gianluca Cadenasso
Kilian Feldbausch vs Luka Mikrut
Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano
CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Semifinali, cemento
CENTER COURT – ore 10:00
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman vs Kaito Uesugi / Seita Watanabe
Christopher O’Connell vs Alejandro Tabilo
Billy Harris vs Juan Manuel Cerundolo
CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Semifinali, cemento (indoor)
Le Liberte – ore 12:30
Patrik Niklas-Salminen / Matej Vocel vs Michael Geerts / Thijmen Loof
Hugo Gaston vs Clement Chidekh (Non prima 14:30)
Patrick Zahraj vs Stan Wawrinka (Non prima 16:30)
CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Semifinali, terra battuta
COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 14:00
Geoffrey Blancaneaux vs Thiago Agustin Tirante
Pablo Llamas Ruiz vs Facundo Diaz Acosta
Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro vs Denys Molchanov / David Pichler (Non prima 19:00)
CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Semifinali, terra battuta
Court 1 – ore 12:00
Mili Poljicak vs Jay Clarke
Marco Trungelliti vs Filip Cristian Jianu
Neil Oberleitner / Mili Poljicak vs Alexandru Cristian Dumitru / Dan Alexandru Tomescu (Non prima 16:00)
CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Semifinali, cemento
Court 5 – ore 17:00
Juan Jose Bianchi / Daniel Milavsky vs Andrew Fenty / Noah Schachter
Christian Langmo vs Jack Pinnington Jones (Non prima 18:00)
Rafael Jodar vs Trevor Svajda
