Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Stefano Napolitano nella foto
Stefano Napolitano nella foto

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta

Campo Centrale – ore 12:00
Stefano Napolitano ITA vs Gianluca Cadenasso ITA
Il match deve ancora iniziare

Kilian Feldbausch SUI vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Jelle Sels NED vs Gianluca Cadenasso ITA / Filippo Romano ITA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Semifinali, cemento

CENTER COURT – ore 10:00
Matthew Christopher Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN
ATP Guangzhou
Matthew Christopher Romios / Ryan Seggerman [1]
0
5
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
0
1
Mostra dettagli

Christopher O’Connell AUS vs Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Billy Harris GBR vs Juan Manuel Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Semifinali, cemento (indoor)

Le Liberte – ore 12:30
Patrik Niklas-Salminen FIN / Matej Vocel CZE vs Michael Geerts BEL / Thijmen Loof NED
Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Clement Chidekh FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Semifinali, terra battuta

COURT BOHDAN TOMASZEWSKI – ore 14:00
Geoffrey Blancaneaux FRA vs Thiago Agustin Tirante ARG
Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP vs Denys Molchanov UKR / David Pichler AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Semifinali, terra battuta

Court 1 – ore 12:00
Mili Poljicak CRO vs Jay Clarke GBR
Il match deve ancora iniziare

Marco Trungelliti ARG vs Filip Cristian Jianu ROU

Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner AUT / Mili Poljicak CRO vs Alexandru Cristian Dumitru ROU / Dan Alexandru Tomescu ROU (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Winston-Salem 🇺🇸 – Semifinali, cemento

Court 5 – ore 17:00
Juan Jose Bianchi VEN / Daniel Milavsky USA vs Andrew Fenty USA / Noah Schachter USA
Il match deve ancora iniziare

Christian Langmo USA vs Jack Pinnington Jones GBR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Trevor Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

