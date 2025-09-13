Challenger Biella, Szcsecin, Rennes, Guangzhou, Winston Salem e Târgu Mureș 1: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Biella 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Stefano Napolitanovs Gianluca Cadenasso

Kilian Feldbausch vs Luka Mikrut



Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Guangzhou 2 🇨🇳 – Semifinali, cemento

Matthew Christopher Romios/ Ryan Seggermanvs Kaito Uesugi/ Seita Watanabe

Christopher O’Connell vs Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

Billy Harris vs Juan Manuel Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Rennes 🇫🇷 – Semifinali, cemento (indoor)

Il match deve ancora iniziare

Patrik Niklas-Salminen/ Matej Vocelvs Michael Geerts/ Thijmen Loof

Hugo Gaston vs Clement Chidekh (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj vs Stan Wawrinka (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Szczecin 🇵🇱 – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneauxvs Thiago Agustin Tirante

Pablo Llamas Ruiz vs Facundo Diaz Acosta



Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro vs Denys Molchanov / David Pichler (Non prima 19:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Târgu Mureș 🇷🇴 – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Mili Poljicakvs Jay Clarke

Marco Trungelliti vs Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

Neil Oberleitner / Mili Poljicak vs Alexandru Cristian Dumitru / Dan Alexandru Tomescu (Non prima 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Juan Jose Bianchi/ Daniel Milavskyvs Andrew Fenty/ Noah Schachter

Christian Langmo vs Jack Pinnington Jones (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar vs Trevor Svajda



Il match deve ancora iniziare