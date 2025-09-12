Challenger Biella: derby azzurro in semifinale, sarà finale italiana garantita (con il programma di domani)
Il torneo Challenger “Città di Biella”, dotato di un montepremi di 54mila euro e in corso sulla terra rossa piemontese, entra nella sua fase decisiva con una certezza: ci sarà un italiano in finale. A garantire la presenza tricolore è la semifinale tutta azzurra in programma sabato tra Stefano Napolitano e Gianluca Cadenasso, entrambi protagonisti di un percorso sorprendente.
Napolitano, numero 847 del ranking e in tabellone grazie a una wild card, ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa dominando nei quarti di finale lo spagnolo Pol Martin Tiffon (n.280), proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1 6-2. Prestazione maiuscola anche per il ventenne genovese Cadenasso, anch’egli wild card e mai così avanti in un torneo di questo livello: il numero 511 del ranking ha regolato l’olandese Jelle Sels (n.340 ATP e ottava testa di serie) con un autoritario 6-4 6-0. Per i due italiani sarà il primo confronto diretto in carriera.
Nell’altra semifinale si sfideranno due giovani emergenti: lo svizzero Killian Feldbausch (n.386 ATP), che ha superato nei quarti il tedesco Marko Topo (n.288 e quinta testa di serie) con il punteggio di 6-2 6-3, e il croato Luka Mikrut (n.256), in gran forma dopo il titolo conquistato al Challenger di Como, che ha liquidato il ceco Zdenek Kolar (n.276, seconda testa di serie) per 6-2 6-1. Mikrut guida 1-0 nei precedenti contro Feldbausch, avendo vinto l’anno scorso a Rovereto sul veloce indoor.
Non mancano soddisfazioni azzurre anche nel doppio: la finale, in programma sabato, vedrà in campo Gianluca Cadenasso e Filippo Romano, seconde teste di serie, opposti alla coppia composta dal belga Buvaysar Gadamauri e dall’olandese Jelle Sels.
Con il derby tricolore già scritto e la possibilità di un doppio sorriso nella specialità in coppia, il “Città di Biella” conferma la sua vocazione di torneo amico del tennis italiano.
Campo Centrale – ore 12:00
Stefano Napolitano vs Gianluca Cadenasso
Kilian Feldbausch vs Luka Mikrut
Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano
CH Biella – terra – (🌦️ 22-13)
QF Cadenasso – Sels Inizio 12:30
QF Napolitano – Martin Tiffon Non prima 14:30
SF Kopp /Weis – Cadenasso /Romano 2° inc. ore 15
TAG: Challenger Biella, Challenger Biella 2025, Gianluca Cadenasso, Stefano Napolitano
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit