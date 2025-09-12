Challenger Biella: derby azzurro in semifinale, sarà finale italiana garantita (con il programma di domani)

Il torneo Challenger “Città di Biella”, dotato di un montepremi di 54mila euro e in corso sulla terra rossa piemontese, entra nella sua fase decisiva con una certezza: ci sarà un italiano in finale. A garantire la presenza tricolore è la semifinale tutta azzurra in programma sabato tra Stefano Napolitano e Gianluca Cadenasso, entrambi protagonisti di un percorso sorprendente.

Napolitano, numero 847 del ranking e in tabellone grazie a una wild card, ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa dominando nei quarti di finale lo spagnolo Pol Martin Tiffon (n.280), proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1 6-2. Prestazione maiuscola anche per il ventenne genovese Cadenasso, anch’egli wild card e mai così avanti in un torneo di questo livello: il numero 511 del ranking ha regolato l’olandese Jelle Sels (n.340 ATP e ottava testa di serie) con un autoritario 6-4 6-0. Per i due italiani sarà il primo confronto diretto in carriera.

Nell’altra semifinale si sfideranno due giovani emergenti: lo svizzero Killian Feldbausch (n.386 ATP), che ha superato nei quarti il tedesco Marko Topo (n.288 e quinta testa di serie) con il punteggio di 6-2 6-3, e il croato Luka Mikrut (n.256), in gran forma dopo il titolo conquistato al Challenger di Como, che ha liquidato il ceco Zdenek Kolar (n.276, seconda testa di serie) per 6-2 6-1. Mikrut guida 1-0 nei precedenti contro Feldbausch, avendo vinto l’anno scorso a Rovereto sul veloce indoor.

Non mancano soddisfazioni azzurre anche nel doppio: la finale, in programma sabato, vedrà in campo Gianluca Cadenasso e Filippo Romano, seconde teste di serie, opposti alla coppia composta dal belga Buvaysar Gadamauri e dall’olandese Jelle Sels.

Con il derby tricolore già scritto e la possibilità di un doppio sorriso nella specialità in coppia, il “Città di Biella” conferma la sua vocazione di torneo amico del tennis italiano.

Campo Centrale – ore 12:00

Stefano Napolitano vs Gianluca Cadenasso

Kilian Feldbausch vs Luka Mikrut

Buvaysar Gadamauri / Jelle Sels vs Gianluca Cadenasso / Filippo Romano

CH Biella – terra – (🌦️ 22-13)

QF Cadenasso – Sels Inizio 12:30



ATP Biella Gianluca Cadenasso Gianluca Cadenasso 6 6 Jelle Sels [8] Jelle Sels [8] 4 0 Vincitore: Cadenasso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Sels 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Cadenasso 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 J. Sels 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Cadenasso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Sels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 G. Cadenasso 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sels 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 G. Cadenasso 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Sels 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Cadenasso 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Sels 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 G. Cadenasso 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Sels 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Cadenasso 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sels 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Cadenasso 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

QF Napolitano – Martin Tiffon Non prima 14:30



ATP Biella Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 Pol Martin Tiffon Pol Martin Tiffon 1 2 Vincitore: Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 5-2 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 P. Martin Tiffon 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-1 → 5-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Martin Tiffon 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Martin Tiffon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

SF Kopp /Weis – Cadenasso /Romano 2° inc. ore 15

