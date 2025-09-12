Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 12 Settembre 2025

12/09/2025 09:21 2 commenti
Andrea Picchione nella foto
POL CH Szczecin – terra – (🌦️ 18-11)
QF Pellegrino ITA – Blancaneaux FRA ore 16:30

Il match deve ancora iniziare



ROU CH Targu Mures – terra – (🌦️ 23-13)
QF Trungelliti ARG – Agamenone ITA 2° inc. ore 12

Il match deve ancora iniziare

QF Picchione ITA – Clarke GBR Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare






CHN CH Guangzhou – hard – (🌦️ 27-17)
QF Binda ITA/Simakin RUS – Romios AUS/Seggerman USA 2° inc. ore 09
Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (🌦️ 22-13)
QF Cadenasso ITA – Sels NED Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

QF Napolitano ITA – Martin Tiffon ESP Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

SF Kopp AUT/Weis ITA – Cadenasso ITA/Romano ITA 2° inc. ore 15

Il match deve ancora iniziare



ESP San Sebastian 125 – terra – (🌦️ 19-16)
QF Moratelli ITA/Semenistaja LAT – Morderger GER/Morderger GER 5 incontro dalle 12:00

WTA San Sebastian 125
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja [1]
30
4
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
15
4
Mostra dettagli



CHN Huzhou 125 – terra – (🌤️ 34-26)
QF Pieri ITA – Gasanova RUS ore 05:00

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri
0
6
2
0
Anastasia Gasanova
0
7
6
0
Vincitore: Gasanova
Mostra dettagli



SLO Ljubljana 125 – terra – (🌤️ 25-12)
QF Fomina-Klotz GER/Pedone ITA – Juvan SLO/Novak SLO 4 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

QF Skoch CZE/Waltert SUI – Ambrosio ITA/Zantedeschi ITA 3 incontro dalle 09:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

pablito 12-09-2025 10:10

“Quasi derby” fra Aga e Trungelliti.

Nonostante la lunga carriera (Trung 35a, Aga 32), non si sono mai incontrati, a nessuno livello. 😉

 2
Replica | Quota

pablito 12-09-2025 08:50

Redazione.

A Canton
c’é il doppio (QF) con Binda, con eventuale doppio turno (SF) se vincono. 😉

A Lubiana
doppio Ambrosio/Zantedeschi messo due volte…

 1
Replica | Quota
