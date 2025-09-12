Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Venerdì 12 Settembre 2025

Andrea Picchione nella foto
CH Szczecin – terra – (🌦️ 18-11)
QF Pellegrino – Blancaneaux ore 16:30
Il match deve ancora iniziare
CH Targu Mures – terra – (🌦️ 23-13)
QF Trungelliti – Agamenone 2° inc. ore 12
Il match deve ancora iniziare
QF Picchione – Clarke Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH Guangzhou – hard – (🌦️ 27-17)
QF Binda
/Simakin
– Romios
/Seggerman 2° inc. ore 09
Il match deve ancora iniziare
CH Biella – terra – (🌦️ 22-13)
QF Cadenasso – Sels Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
QF Napolitano – Martin Tiffon Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
SF Kopp /Weis – Cadenasso /Romano 2° inc. ore 15
Il match deve ancora iniziare
San Sebastian 125 – terra – (🌦️ 19-16)
QF Moratelli /Semenistaja – Morderger /Morderger 5 incontro dalle 12:00
WTA San Sebastian 125
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja [1]
30
4
Tayisiya Morderger / Yana Morderger•
15
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja
3-4 → 4-4
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-4 → 3-4
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja
1-4 → 2-4
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
1-3 → 1-4
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
1-1 → 1-2
Angelica Moratelli / Darja Semenistaja
1-0 → 1-1
Tayisiya Morderger / Yana Morderger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Huzhou 125 – terra – (🌤️ 34-26)
QF Pieri – Gasanova ore 05:00
WTA Huzhou 125
Jessica Pieri•
0
6
2
0
Anastasia Gasanova
0
7
6
0
Vincitore: Gasanova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Gasanova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Jessica Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Anastasia Gasanova
0-2 → 1-2
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Anastasia Gasanova
6-5 → 6-6
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
4-5 → 5-5
Jessica Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Anastasia Gasanova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Anastasia Gasanova
1-4 → 2-4
Jessica Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 1-4
Anastasia Gasanova
1-2 → 1-3
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Anastasia Gasanova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jessica Pieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Ljubljana 125 – terra – (🌤️ 25-12)
QF Fomina-Klotz /Pedone – Juvan /Novak 4 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
QF Skoch /Waltert – Ambrosio /Zantedeschi 3 incontro dalle 09:00
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
“Quasi derby” fra Aga e Trungelliti.
Nonostante la lunga carriera (Trung 35a, Aga 32), non si sono mai incontrati, a nessuno livello. 😉
Redazione.
A Canton
c’é il doppio (QF) con Binda, con eventuale doppio turno (SF) se vincono. 😉
A Lubiana
doppio Ambrosio/Zantedeschi messo due volte…