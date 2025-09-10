Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Bad Waltersdorf, Saint Tropez, Columbus, Villa Maria e Târgu Mureș 2: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

10/09/2025 09:21 1 commento
Matteo Gigante nella foto
Matteo Gigante nella foto


Bad Waltersdorf 🇦🇹 EUR 125 – Terra battuta
Saint-Tropez 🇫🇷 EUR 125 – Hard
Columbus, OH 🇺🇸 USD 75 – Indoor Hard
Villa María 🇦🇷 USD 75 – Terra battuta
Târgu Mureș 2 🇷🇴 EUR 50 – Terra battuta – Inizio martedì

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Bad Waltersdorf (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:14

Main Draw (cut off: 196 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 66. P. Martinez
  • 87. R. Carballes Baena
  • 89. V. Kopriva
  • 99. C. Taberner
  • 115. T. Agustin Tirante
  • 120. F. Passaro
  • 128. D. Lajovic
  • 131. D. Elahi Galan
  • 137. P. Carreno Busta
  • 141. A. Pellegrino
  • 142. R. Andres Burruchaga
  • 143. T. Seyboth Wild
  • 150. J. Choinski
  • 157. L. Neumayer
  • 160. V. Gaubas
  • 169. T. Monteiro
  • 170. D. Merida
  • 175. J. Kym
  • 196. L. Pavlovic
  • 196. P. Llamas Ruiz*pr
  •  

Alternates

  • 1. V. Sachko (217)
  • 2. E. Ymer (231)
  • 3. M. Dodig (248)
  • 4. P. Martin Tif (253)
  • 5. F. Diaz Acost (256)
  • 6. A. Molcan (257)
  • 7. N. Gombos (261)
  • 8. J. Schwaerzle (262)
  • 9. I. Gakhov (273)
  • 10. G. Blancaneau (276)
  • 11. D. Michalski (277)
  • 12. Z. Kolar (278)
  • 13. M. Cecchinato (279)
  • 14. A. Ritschard (284)
  • 15. M. Topo (285)
  • 16. N. Sanchez Iz (291)
  • 17. H. Barton (292)
  • 18. S. Nagal (293)
  • 19. C. Sanchez Jo (295)
  • 20. O. Prihodko (309)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Bad Waltersdorf (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:14

Main Draw (cut off: 396 - Data entry list: 28/01/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 217. V. Sachko
  • 231. E. Ymer
  • 256. F. Diaz Acosta
  • 258. D. Ajdukovic
  • 262. J. Schwaerzler
  • 276. G. Blancaneaux
  • 278. Z. Kolar
  • 279. M. Cecchinato
  • 285. M. Topo
  • 286. T. Pereira
  • 292. H. Barton
  • 293. S. Nagal
  • 309. O. Prihodko
  • 316. A. Paulson*pr
  • 332. J. Sels
  • 337. R. Strombachs
  • 345. G. Piraino
  • 386. R. Molleker
  • 391. H. Squire
  • 396. S. Kopp
  •  

Alternates

  • 1. G. Fonio (407)
  • 2. B. Zapata Mir (410)
  • 3. L. Pokorny (415)
  • 4. D. Novak (417)
  • 5. C. Stebe (447)
  • 6. J. Nicod (448)
  • 7. N. Oberleitne (466)
  • 8. T. Paroulek (468)
  • 9. E. Vanshelboi (487)
  • 10. M. Krumich (500)
  • 11. S. Popovic (507)
  • 12. M. Vrbensky (546)
  • 13. F. Iannaccone (553)
  • 14. J. Kovalik (577)
  • 15. S. Slump (610)
  • 16. B. Gadamauri (618)
  • 17. L. Wessels (627)
  • 18. S. Sorger (643)
  • 19. A. Braynin (661)
  • 20. D. Obradovic (680)
  • 21. M. William Do (691)
  • 22. L. Rossi (707)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Saint Tropez (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:15

Main Draw (cut off: 220 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 117. M. Mmoh*pr
  • 130. M. Gigante
  • 138. M. Landaluce
  • 139. P. Herbert
  • 140. S. Ofner
  • 146. S. Wawrinka
  • 147. M. Lajal
  • 152. H. Mayot
  • 159. T. Droguet
  • 162. C. Rodesch
  • 164. K. Jacquet
  • 165. M. Echargui
  • 184. U. Blanchet
  • 185. C. Hemery
  • 188. H. Grenier
  • 193. K. Coppejans
  • 206. S. Gueymard Wayenburg
  • 210. F. Cina
  • 215. A. Bouquier
  • 216. V. Vacherot
  • 220. J. Engel

Alternates

  • 1. D. Stricker (226)
  • 2. M. Kukushkin (234)
  • 3. E. Butvilas (249)
  • 4. M. Gengel (251)
  • 5. A. Molcan (257)
  • 6. N. Gombos (261)
  • 7. D. Added (266)
  • 8. I. Ivashka (269)*pr
  • 9. M. Martineau (271)
  • 10. G. Blancaneau (276)
  • 11. J. Paul (288)
  • 12. S. Nagal (293)
  • 13. R. Bertrand (297)
  • 14. E. Coulibaly (301)
  • 15. A. Vavassori (308)
  • 16. M. Geerts (311)
  • 17. F. Bax (312)
  • 18. A. Escoffier (320)
  • 19. C. Stebe (320)*pr
  • 20. M. Mmoh (327)
  • 21. D. Glinka (347)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Saint Tropez (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16

Main Draw (cut off: 534 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 234. M. Kukushkin
  • 266. D. Added
  • 297. R. Bertrand
  • 301. E. Coulibaly
  • 311. M. Geerts
  • 312. F. Bax
  • 352. T. Paris
  • 359. L. Poullain
  • 374. G. Barrere
  • 392. L. Lokoli
  • 399. A. Shah
  • 400. R. Albot
  • 445. S. Parker
  • 478. N. Vylegzhanin
  • 479. L. Potenza
  • 493. V. Ursu
  • 498. E. Couacaud
  • 499. E. Donnet
  • 519. A. McHugh
  • 534. M. Malige
  •  

Alternates

  • 1. D. Kellovsky (558)
  • 2. M. Janvier (559)
  • 3. E. Gerasimov (560)
  • 4. F. Corwin (571)
  • 5. A. Reymond (583)
  • 6. S. Cuenin (606)
  • 7. R. Catry (624)
  • 8. L. Wessels (627)
  • 9. C. Vandermeer (644)
  • 10. L. Bouquet (659)
  • 11. A. Braynin (661)
  • 12. K. De Scheppe (663)
  • 13. A. Barroso Ca (669)
  • 14. S. Callejon H (678)
  • 15. M. Beauge (681)
  • 16. M. Dhamne (687)
  • 17. M. William Do (691)
  • 18. L. Dussin (696)
  • 19. M. Bertimon (697)
  • 20. G. Dalmasso (699)
  • 21. L. Rossi (707)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Columbus (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16

Main Draw (cut off: 348 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 129. J. Pablo Ficovich
  • 154. J. Rodionov
  • 180. M. Cassone
  • 187. J. Trotter
  • 214. N. Moreno De Alboran
  • 232. J. Monday
  • 246. N. Mejia
  • 280. A. Martin
  • 302. A. Mayo
  • 303. P. Sekulic*pr
  • 305. G. Johns
  • 314. A. Rybakov
  • 321. M. Zheng
  • 324. P. Maloney
  • 329. R. Cid Subervi
  • 330. M. Bouzige
  • 336. K. Sell
  • 348. T. Zink

Alternates

  • 1. A. Perez (349)
  • 2. A. Shelbayh (351)
  • 3. C. Langmo (360)
  • 4. R. Jodar (362)
  • 5. D. Blanch (364)
  • 6. A. Ilagan (404)
  • 7. F. Bondioli (416)
  • 8. M. Damm (431)
  • 9. P. Brunclik (441)
  • 10. S. Kozlov (450)
  • 11. D. Milavsky (454)
  • 12. A. Ghibaudo (457)
  • 13. L. Borg (482)
  • 14. T. McCormick (484)
  • 15. R. Matsuda (490)
  • 16. P. Sekulic (491)
  • 17. C. Alberto Ca (492)
  • 18. E. Arutiunian (501)
  • 19. N. Arseneault (502)
  • 20. P. Fellin (512)
  • 21. D. Masur (525)
  • 22. E. Winter (529)
  • 23. E. Ejupovic (539)
  • 24. D. King (548)*pr
  • 25. V. Orlov (554)
  •  
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Columbus (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16

Main Draw (cut off: 525 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 349. A. Perez
  • 351. A. Shelbayh
  • 389. S. Dostanic
  • 404. A. Ilagan
  • 416. F. Bondioli
  • 431. M. Damm
  • 441. P. Brunclik
  • 450. S. Kozlov
  • 454. D. Milavsky
  • 457. A. Ghibaudo
  • 484. T. McCormick
  • 490. R. Matsuda
  • 492. C. Alberto Caniato
  • 494. S. Banerjee
  • 501. E. Arutiunian
  • 502. N. Arseneault
  • 512. P. Fellin
  • 525. D. Masur

Alternates

  • 1. E. Winter (529)
  • 2. E. Ejupovic (539)
  • 3. D. King (548)*pr
  • 4. C. Kingsley (578)
  • 5. B. Bicknell (598)
  • 6. K. Poling (602)
  • 7. A. Kim (604)
  • 8. J. Sheehy (615)
  • 9. D. Suresh (621)
  • 10. R. Catry (624)
  • 11. J. Boulais (625)
  • 12. L. Castagnola (628)
  • 13. S. Kirchheime (637)
  • 14. A. Fenty (647)
  • 15. H. Matsuoka (666)
  • 16. K. Bigun (693)
  • 17. Q. Vandecaste (706)
  • 18. R. Fishback (711)
  • 19. C. Williams (722)
  • 20. N. Schachter (759)
  • 21. O. Weightman (760)
  • 22. R. Quan (790)
  • 23. V. Lilov (797)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villa Maria (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:17

Main Draw (cut off: 383 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 101. E. Nava
  • 121. H. Dellien
  • 155. F. Maestrelli
  • 203. F. Agustin Gomez
  • 205. G. Bueno
  • 207. S. Rodriguez Taverna
  • 228. A. Barrena
  • 229. J. Lucas Reis Da Silva
  • 239. A. Collarini
  • 250. J. Carlos Prado Angelo
  • 259. G. Alberto Olivieri
  • 264. L. Midon
  • 269. M. Dellien
  • 272. M. Soto
  • 303. N. Kicker
  • 318. J. Pablo Varillas
  • 333. P. Boscardin Dias
  • 334. D. Dutra da Silva
  • 367. M. Jones
  • 373. G. Villanueva
  • 383. G. Ivan Justo

Alternates

  • 1. L. Emanuel Am (413)
  • 2. M. Kestelboim (418)
  • 3. L. Joaquin Ro (453)
  • 4. F. Bagnis (462)
  • 5. V. Aboian (495)
  • 6. J. Manuel La (552)
  • 7. V. Orlov (554)
  • 8. M. Janvier (559)
  • 9. F. Juarez (590)
  • 10. J. Sebastian (655)*pr
  • 11. S. De La Fuen (700)
  • 12. I. Monzon (746)
  • 13. T. Farjat (803)
  • 14. L. Ratti (875)
  • 15. J. Sebastian (963)
  • 16. P. Brown (1011)
  • 17. F. Ribero (1037)
  • 18. V. Basel (1067)
  • 19. A. Huertas De (1141)
  • 20. F. Aguilar Ca (1202)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villa Maria (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:29

Main Draw (cut off: 921 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 413. L. Emanuel Ambrogi
  • 418. M. Kestelboim
  • 453. L. Joaquin Rodriguez
  • 462. F. Bagnis
  • 552. J. Manuel La Serna
  • 586. J. Eduardo Schiessl
  • 590. F. Juarez
  • 700. S. De La Fuente
  • 725. B. Vilicich
  • 746. I. Monzon
  • 801. J. Aguilar Cardozo
  • 846. L. Aboian
  • 867. T. Cigarran
  • 875. L. Ratti
  • 888. L. Agustin Falabella
  • 894. J. Sebastian Osorio
  • 906. B. Torrealba
  • 920. M. Covato
  • 921. O. Jose Gutierrez
  •  
  •  

Alternates

  • 1. J. Sebastian (655)*pr
  • 2. A. Lorenzo Li (927)
  • 3. M. Zeitune (944)
  • 4. J. Sebastian (963)
  • 5. C. Maria Zara (970)
  • 6. P. Brown (1011)
  • 7. E. Monferrer (1035)
  • 8. F. Ribero (1037)
  • 9. V. Basel (1067)
  • 10. T. Martinez (1084)
  • 11. J. Victor Cou (1089)
  • 12. A. Huertas De (1141)
  • 13. F. Aguilar Ca (1202)
  • 14. E. Camargo Li (1269)
  • 15. D. Van Orderl (1284)
  • 16. A. Odiseo Alv (1337)
  • 17. V. Hugo Remon (1344)
  • 18. T. Meneo (1479)
  • 19. N. Garcia Lon (1591)
  • 20. L. Britto (1613)
  • 21. J. Vitor Scra (1693)
  • 22. V. Braga (1699)
  • 23. G. Voelzke (1719)
  • 24. I. Nortey (1789)
  • 25. B. Torres (1799)
  • 26. G. Tunas (2065)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Targu Mures 2 (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:18

Main Draw (cut off: 403 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 201. J. Clarke
  • 263. D. Kuzmanov
  • 267. F. Cristian Jianu
  • 274. C. Negritu
  • 282. N. Alvarez Varona
  • 283. M. Erhard
  • 287. D. Rincon
  • 296. L. Giustino
  • 304. M. Poljicak
  • 310. C. Denolly
  • 316. M. Brunold
  • 356. I. Montes-De La Torre
  • 358. G. Adrian Boitan
  • 366. A. Picchione
  • 368. F. Roncadelli
  • 369. F. Arnaboldi
  • 371. J. Berrettini
  • 385. O. Ovcharenko
  • 388. N. David Ionel
  • 395. M. Neuchrist
  • 402. M. Damas
  • 403. F. Agamenone
  •  
  •  

Alternates

  • 1. B. Zapata Mir (410)
  • 2. M. Alcala Gur (419)
  • 3. A. Marti Pujo (424)
  • 4. M. Mrva (427)
  • 5. E. Dalla Vall (432)
  • 6. R. Nijboer (438)
  • 7. C. Stebe (447)
  • 8. G. Campana Le (455)
  • 9. D. Martin (456)
  • 10. T. Compagnucc (465)
  • 11. G. Pennaforti (472)
  • 12. E. Vanshelboi (487)
  • 13. P. Fajta (496)
  • 14. M. Krumich (500)
  • 15. C. Cretu (504)
  • 16. A. Weis (509)
  • 17. D. Alexandru (511)
  • 18. E. Vasa (520)
  • 19. E. Demanet (521)
  • 20. M. De Krom (526)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Targu Mures 2 (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:18

Main Draw (cut off: 634 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 424. A. Marti Pujolras
  • 438. R. Nijboer
  • 455. G. Campana Lee
  • 456. D. Martin
  • 465. T. Compagnucci
  • 472. G. Pennaforti
  • 496. P. Fajta
  • 504. C. Cretu
  • 511. D. Alexandru Tomescu
  • 520. E. Vasa
  • 521. E. Demanet
  • 531. G. Cadenasso
  • 540. K. Kivattsev
  • 563. F. Romano
  • 575. S. Gima
  • 581. J. Loge
  • 587. S. Adrian Andreescu
  • 616. T. Faurel
  • 630. R. Mihai Papoe
  • 634. I. Lopez Morillo
  •  

Alternates

  • 1. S. Palosi (674)
  • 2. M. William Do (691)
  • 3. N. Hardt (724)
  • 4. A. Raynel (727)
  • 5. I. Miletich (740)
  • 6. J. Sperle (747)
  • 7. N. Catini (749)
  • 8. J. Cruz Marti (764)
  • 9. D. Nicolae Ca (787)
  • 10. M. Valkusz (789)
  • 11. D. Siniakov (792)
  • 12. S. Pieri (799)
  • 13. T. Farjat (803)
  • 14. L. Raquillet (820)
  • 15. M. Steiner (822)
  • 16. J. Simundza (824)
  • 17. G. Kravchenko (833)
  • 18. N. Mashtakov (834)
  • 19. M. Cerny (850)
  • 20. S. Hamza Regu (856)
  •  

TAG:

1 commento

erminio del Garda che vive a Grenoble (Guest) 10-09-2025 10:08

buongiorno a tutti, vorrei sapere se la redazione oppure un appassionato del sito puo’ darci delle informazioni sui giovani Vasami e Basile, intendo problemi fisici? e programma di tornei, grazie

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!