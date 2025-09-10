Szczecin 125 | Clay | e181250 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Bad Waltersdorf, Saint Tropez, Columbus, Villa Maria e Târgu Mureș 2: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
10/09/2025 09:21 1 commento
Bad Waltersdorf 🇦🇹 EUR 125 – Terra battuta
Saint-Tropez 🇫🇷 EUR 125 – Hard
Columbus, OH 🇺🇸 USD 75 – Indoor Hard
Villa María 🇦🇷 USD 75 – Terra battuta
Târgu Mureș 2 🇷🇴 EUR 50 – Terra battuta – Inizio martedì
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bad Waltersdorf (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:14
Main Draw (cut off: 196 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 66. P. Martinez
- 87. R. Carballes Baena
- 89. V. Kopriva
- 99. C. Taberner
- 115. T. Agustin Tirante
- 120. F. Passaro
- 128. D. Lajovic
- 131. D. Elahi Galan
- 137. P. Carreno Busta
- 141. A. Pellegrino
- 142. R. Andres Burruchaga
- 143. T. Seyboth Wild
- 150. J. Choinski
- 157. L. Neumayer
- 160. V. Gaubas
- 169. T. Monteiro
- 170. D. Merida
- 175. J. Kym
- 196. L. Pavlovic
- 196. P. Llamas Ruiz*pr
-
Alternates
- 1. V. Sachko (217)
- 2. E. Ymer (231)
- 3. M. Dodig (248)
- 4. P. Martin Tif (253)
- 5. F. Diaz Acost (256)
- 6. A. Molcan (257)
- 7. N. Gombos (261)
- 8. J. Schwaerzle (262)
- 9. I. Gakhov (273)
- 10. G. Blancaneau (276)
- 11. D. Michalski (277)
- 12. Z. Kolar (278)
- 13. M. Cecchinato (279)
- 14. A. Ritschard (284)
- 15. M. Topo (285)
- 16. N. Sanchez Iz (291)
- 17. H. Barton (292)
- 18. S. Nagal (293)
- 19. C. Sanchez Jo (295)
- 20. O. Prihodko (309)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Bad Waltersdorf (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:14
Main Draw (cut off: 396 - Data entry list: 28/01/25 - Special Exempts: 0/0)
- 217. V. Sachko
- 231. E. Ymer
- 256. F. Diaz Acosta
- 258. D. Ajdukovic
- 262. J. Schwaerzler
- 276. G. Blancaneaux
- 278. Z. Kolar
- 279. M. Cecchinato
- 285. M. Topo
- 286. T. Pereira
- 292. H. Barton
- 293. S. Nagal
- 309. O. Prihodko
- 316. A. Paulson*pr
- 332. J. Sels
- 337. R. Strombachs
- 345. G. Piraino
- 386. R. Molleker
- 391. H. Squire
- 396. S. Kopp
-
Alternates
- 1. G. Fonio (407)
- 2. B. Zapata Mir (410)
- 3. L. Pokorny (415)
- 4. D. Novak (417)
- 5. C. Stebe (447)
- 6. J. Nicod (448)
- 7. N. Oberleitne (466)
- 8. T. Paroulek (468)
- 9. E. Vanshelboi (487)
- 10. M. Krumich (500)
- 11. S. Popovic (507)
- 12. M. Vrbensky (546)
- 13. F. Iannaccone (553)
- 14. J. Kovalik (577)
- 15. S. Slump (610)
- 16. B. Gadamauri (618)
- 17. L. Wessels (627)
- 18. S. Sorger (643)
- 19. A. Braynin (661)
- 20. D. Obradovic (680)
- 21. M. William Do (691)
- 22. L. Rossi (707)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Saint Tropez (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:15
Main Draw (cut off: 220 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 117. M. Mmoh*pr
- 130. M. Gigante
- 138. M. Landaluce
- 139. P. Herbert
- 140. S. Ofner
- 146. S. Wawrinka
- 147. M. Lajal
- 152. H. Mayot
- 159. T. Droguet
- 162. C. Rodesch
- 164. K. Jacquet
- 165. M. Echargui
- 184. U. Blanchet
- 185. C. Hemery
- 188. H. Grenier
- 193. K. Coppejans
- 206. S. Gueymard Wayenburg
- 210. F. Cina
- 215. A. Bouquier
- 216. V. Vacherot
- 220. J. Engel
Alternates
- 1. D. Stricker (226)
- 2. M. Kukushkin (234)
- 3. E. Butvilas (249)
- 4. M. Gengel (251)
- 5. A. Molcan (257)
- 6. N. Gombos (261)
- 7. D. Added (266)
- 8. I. Ivashka (269)*pr
- 9. M. Martineau (271)
- 10. G. Blancaneau (276)
- 11. J. Paul (288)
- 12. S. Nagal (293)
- 13. R. Bertrand (297)
- 14. E. Coulibaly (301)
- 15. A. Vavassori (308)
- 16. M. Geerts (311)
- 17. F. Bax (312)
- 18. A. Escoffier (320)
- 19. C. Stebe (320)*pr
- 20. M. Mmoh (327)
- 21. D. Glinka (347)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Saint Tropez (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16
Main Draw (cut off: 534 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 234. M. Kukushkin
- 266. D. Added
- 297. R. Bertrand
- 301. E. Coulibaly
- 311. M. Geerts
- 312. F. Bax
- 352. T. Paris
- 359. L. Poullain
- 374. G. Barrere
- 392. L. Lokoli
- 399. A. Shah
- 400. R. Albot
- 445. S. Parker
- 478. N. Vylegzhanin
- 479. L. Potenza
- 493. V. Ursu
- 498. E. Couacaud
- 499. E. Donnet
- 519. A. McHugh
- 534. M. Malige
-
Alternates
- 1. D. Kellovsky (558)
- 2. M. Janvier (559)
- 3. E. Gerasimov (560)
- 4. F. Corwin (571)
- 5. A. Reymond (583)
- 6. S. Cuenin (606)
- 7. R. Catry (624)
- 8. L. Wessels (627)
- 9. C. Vandermeer (644)
- 10. L. Bouquet (659)
- 11. A. Braynin (661)
- 12. K. De Scheppe (663)
- 13. A. Barroso Ca (669)
- 14. S. Callejon H (678)
- 15. M. Beauge (681)
- 16. M. Dhamne (687)
- 17. M. William Do (691)
- 18. L. Dussin (696)
- 19. M. Bertimon (697)
- 20. G. Dalmasso (699)
- 21. L. Rossi (707)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Columbus (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16
Main Draw (cut off: 348 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 129. J. Pablo Ficovich
- 154. J. Rodionov
- 180. M. Cassone
- 187. J. Trotter
- 214. N. Moreno De Alboran
- 232. J. Monday
- 246. N. Mejia
- 280. A. Martin
- 302. A. Mayo
- 303. P. Sekulic*pr
- 305. G. Johns
- 314. A. Rybakov
- 321. M. Zheng
- 324. P. Maloney
- 329. R. Cid Subervi
- 330. M. Bouzige
- 336. K. Sell
- 348. T. Zink
Alternates
- 1. A. Perez (349)
- 2. A. Shelbayh (351)
- 3. C. Langmo (360)
- 4. R. Jodar (362)
- 5. D. Blanch (364)
- 6. A. Ilagan (404)
- 7. F. Bondioli (416)
- 8. M. Damm (431)
- 9. P. Brunclik (441)
- 10. S. Kozlov (450)
- 11. D. Milavsky (454)
- 12. A. Ghibaudo (457)
- 13. L. Borg (482)
- 14. T. McCormick (484)
- 15. R. Matsuda (490)
- 16. P. Sekulic (491)
- 17. C. Alberto Ca (492)
- 18. E. Arutiunian (501)
- 19. N. Arseneault (502)
- 20. P. Fellin (512)
- 21. D. Masur (525)
- 22. E. Winter (529)
- 23. E. Ejupovic (539)
- 24. D. King (548)*pr
- 25. V. Orlov (554)
-
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Columbus (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:16
Main Draw (cut off: 525 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 349. A. Perez
- 351. A. Shelbayh
- 389. S. Dostanic
- 404. A. Ilagan
- 416. F. Bondioli
- 431. M. Damm
- 441. P. Brunclik
- 450. S. Kozlov
- 454. D. Milavsky
- 457. A. Ghibaudo
- 484. T. McCormick
- 490. R. Matsuda
- 492. C. Alberto Caniato
- 494. S. Banerjee
- 501. E. Arutiunian
- 502. N. Arseneault
- 512. P. Fellin
- 525. D. Masur
Alternates
- 1. E. Winter (529)
- 2. E. Ejupovic (539)
- 3. D. King (548)*pr
- 4. C. Kingsley (578)
- 5. B. Bicknell (598)
- 6. K. Poling (602)
- 7. A. Kim (604)
- 8. J. Sheehy (615)
- 9. D. Suresh (621)
- 10. R. Catry (624)
- 11. J. Boulais (625)
- 12. L. Castagnola (628)
- 13. S. Kirchheime (637)
- 14. A. Fenty (647)
- 15. H. Matsuoka (666)
- 16. K. Bigun (693)
- 17. Q. Vandecaste (706)
- 18. R. Fishback (711)
- 19. C. Williams (722)
- 20. N. Schachter (759)
- 21. O. Weightman (760)
- 22. R. Quan (790)
- 23. V. Lilov (797)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villa Maria (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:17
Main Draw (cut off: 383 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 101. E. Nava
- 121. H. Dellien
- 155. F. Maestrelli
- 203. F. Agustin Gomez
- 205. G. Bueno
- 207. S. Rodriguez Taverna
- 228. A. Barrena
- 229. J. Lucas Reis Da Silva
- 239. A. Collarini
- 250. J. Carlos Prado Angelo
- 259. G. Alberto Olivieri
- 264. L. Midon
- 269. M. Dellien
- 272. M. Soto
- 303. N. Kicker
- 318. J. Pablo Varillas
- 333. P. Boscardin Dias
- 334. D. Dutra da Silva
- 367. M. Jones
- 373. G. Villanueva
- 383. G. Ivan Justo
Alternates
- 1. L. Emanuel Am (413)
- 2. M. Kestelboim (418)
- 3. L. Joaquin Ro (453)
- 4. F. Bagnis (462)
- 5. V. Aboian (495)
- 6. J. Manuel La (552)
- 7. V. Orlov (554)
- 8. M. Janvier (559)
- 9. F. Juarez (590)
- 10. J. Sebastian (655)*pr
- 11. S. De La Fuen (700)
- 12. I. Monzon (746)
- 13. T. Farjat (803)
- 14. L. Ratti (875)
- 15. J. Sebastian (963)
- 16. P. Brown (1011)
- 17. F. Ribero (1037)
- 18. V. Basel (1067)
- 19. A. Huertas De (1141)
- 20. F. Aguilar Ca (1202)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villa Maria (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:29
Main Draw (cut off: 921 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 413. L. Emanuel Ambrogi
- 418. M. Kestelboim
- 453. L. Joaquin Rodriguez
- 462. F. Bagnis
- 552. J. Manuel La Serna
- 586. J. Eduardo Schiessl
- 590. F. Juarez
- 700. S. De La Fuente
- 725. B. Vilicich
- 746. I. Monzon
- 801. J. Aguilar Cardozo
- 846. L. Aboian
- 867. T. Cigarran
- 875. L. Ratti
- 888. L. Agustin Falabella
- 894. J. Sebastian Osorio
- 906. B. Torrealba
- 920. M. Covato
- 921. O. Jose Gutierrez
-
-
Alternates
- 1. J. Sebastian (655)*pr
- 2. A. Lorenzo Li (927)
- 3. M. Zeitune (944)
- 4. J. Sebastian (963)
- 5. C. Maria Zara (970)
- 6. P. Brown (1011)
- 7. E. Monferrer (1035)
- 8. F. Ribero (1037)
- 9. V. Basel (1067)
- 10. T. Martinez (1084)
- 11. J. Victor Cou (1089)
- 12. A. Huertas De (1141)
- 13. F. Aguilar Ca (1202)
- 14. E. Camargo Li (1269)
- 15. D. Van Orderl (1284)
- 16. A. Odiseo Alv (1337)
- 17. V. Hugo Remon (1344)
- 18. T. Meneo (1479)
- 19. N. Garcia Lon (1591)
- 20. L. Britto (1613)
- 21. J. Vitor Scra (1693)
- 22. V. Braga (1699)
- 23. G. Voelzke (1719)
- 24. I. Nortey (1789)
- 25. B. Torres (1799)
- 26. G. Tunas (2065)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Targu Mures 2 (MD) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:18
Main Draw (cut off: 403 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 201. J. Clarke
- 263. D. Kuzmanov
- 267. F. Cristian Jianu
- 274. C. Negritu
- 282. N. Alvarez Varona
- 283. M. Erhard
- 287. D. Rincon
- 296. L. Giustino
- 304. M. Poljicak
- 310. C. Denolly
- 316. M. Brunold
- 356. I. Montes-De La Torre
- 358. G. Adrian Boitan
- 366. A. Picchione
- 368. F. Roncadelli
- 369. F. Arnaboldi
- 371. J. Berrettini
- 385. O. Ovcharenko
- 388. N. David Ionel
- 395. M. Neuchrist
- 402. M. Damas
- 403. F. Agamenone
-
-
Alternates
- 1. B. Zapata Mir (410)
- 2. M. Alcala Gur (419)
- 3. A. Marti Pujo (424)
- 4. M. Mrva (427)
- 5. E. Dalla Vall (432)
- 6. R. Nijboer (438)
- 7. C. Stebe (447)
- 8. G. Campana Le (455)
- 9. D. Martin (456)
- 10. T. Compagnucc (465)
- 11. G. Pennaforti (472)
- 12. E. Vanshelboi (487)
- 13. P. Fajta (496)
- 14. M. Krumich (500)
- 15. C. Cretu (504)
- 16. A. Weis (509)
- 17. D. Alexandru (511)
- 18. E. Vasa (520)
- 19. E. Demanet (521)
- 20. M. De Krom (526)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Targu Mures 2 (Q) Inizio torneo: 15/09/2025 | Ultimo agg.: 10/09/2025 09:18
Main Draw (cut off: 634 - Data entry list: 28/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 424. A. Marti Pujolras
- 438. R. Nijboer
- 455. G. Campana Lee
- 456. D. Martin
- 465. T. Compagnucci
- 472. G. Pennaforti
- 496. P. Fajta
- 504. C. Cretu
- 511. D. Alexandru Tomescu
- 520. E. Vasa
- 521. E. Demanet
- 531. G. Cadenasso
- 540. K. Kivattsev
- 563. F. Romano
- 575. S. Gima
- 581. J. Loge
- 587. S. Adrian Andreescu
- 616. T. Faurel
- 630. R. Mihai Papoe
- 634. I. Lopez Morillo
-
Alternates
- 1. S. Palosi (674)
- 2. M. William Do (691)
- 3. N. Hardt (724)
- 4. A. Raynel (727)
- 5. I. Miletich (740)
- 6. J. Sperle (747)
- 7. N. Catini (749)
- 8. J. Cruz Marti (764)
- 9. D. Nicolae Ca (787)
- 10. M. Valkusz (789)
- 11. D. Siniakov (792)
- 12. S. Pieri (799)
- 13. T. Farjat (803)
- 14. L. Raquillet (820)
- 15. M. Steiner (822)
- 16. J. Simundza (824)
- 17. G. Kravchenko (833)
- 18. N. Mashtakov (834)
- 19. M. Cerny (850)
- 20. S. Hamza Regu (856)
-
buongiorno a tutti, vorrei sapere se la redazione oppure un appassionato del sito puo’ darci delle informazioni sui giovani Vasami e Basile, intendo problemi fisici? e programma di tornei, grazie