Us Open 2025 ATP, Copertina

Us Open: Live la finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)

07/09/2025 16:41 43 commenti
La Finale degli Us Open - Foto getty images
La Finale degli Us Open - Foto getty images

US Open 🇺🇸 – Finale, cemento – 🌧️ (21-13)

Arthur Ashe Stadium – Ore: 20:00
J. Sinner ITA vs C. Alcaraz ESP
Il match deve ancora iniziare

Il cammino di Sinner verso la Finale
06.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Auger Aliassime F. SF 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
04.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇮🇹 Musetti L. QF 6-1, 6-4, 6-2
02.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇰🇿 Bublik A. R16 6-1, 6-1, 6-1
30.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Shapovalov D. 3R 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
28.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇦🇺 Popyrin A. 2R 6-3, 6-2, 6-2
26.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇿 Kopriva V. 1R 6-1, 6-1, 6-2

Il cammino di Alcaraz verso la finale
05.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇷🇸 Djokovic N. SF 6-4, 7-6⁴, 6-2
02.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇨🇿 Lehecka J. QF 6-4, 6-2, 6-4
31.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇫🇷 Rinderknech A. R16 7-6³, 6-3, 6-4
29.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Darderi L. 3R 6-2, 6-4, 6-0
28.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Bellucci M. 2R 6-1, 6-0, 6-3
26.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇺🇸 Opelka R. 1R 6-4, 7-5, 6-4

43 commenti. Lasciane uno!

Don Budge fathers 07-09-2025 17:51

La Finale USO 2025 Sinner vs Alcaraz,intervista a Max Sartori.

https://www.youtube.com/watch?v=3cQ_TlN20sQ

 43
Pier no guest 07-09-2025 17:48

Per gustarsi appieno un match che può essere spettacolare nel gioco per un contrasto di stili,per una rivalità che comincia già a diventare storica per il numero di confronti,che cosa poteva mancare? Di solito può diventare la ciliegina l’antipatia tra i due,il non essere disposti ad andare a tavola assieme.
Accadde con Lendl vs Mac,con Sampras vs Agassi, in misura più discreta ma non nascosta tra Roger/Rada vs Nole.
Indovinate però chi deteneva lo scettro di campione (lo era) incapace di qualunque rispetto verso un qualunque collega? Tale James Scott Connors, detto Jimmy per i conoscenti (amici non ne aveva) e JIMBO per gli altri.
Tennista MAIUSCOLO con un fair play minuscolo,incapace di partecipare senza esibirsi in sciocchezze inutilmente provocatorie,in esternazioni fuori luogo e buone solo per essere evitato per non venirci alle mani scendendo al suo livello.
E siccome siamo fortunati… abbiamo pure JIMBO!
Mani in tasca e ignoriamo va,energie sprecate e dignitá che finirebbe nello sciacquone.

 42
Massimocossetto 07-09-2025 17:40

@ Jimbo (#4478462)

ah ah sei tu che ci “informi”, bella questa allora dovrei informarti io sul fatto che non è stato condannato per doping, ma sei peggio di Kyrgios.

 41
+1: il capitano
Massimocossetto 07-09-2025 17:37

@ Jimbo (#4478367)

questo insistere sulla menata del tedeschino la trovo oramai noiosa.
Ti dico solo questo (senza usare il maiuscolo per educazione) prova a fare lo stesso discorso con atleti del calibro di: Paolini, Cagnotto, Egonu, Balotelli, Jacobs, Kean e tantissimi atleti/e di colore e poi verifica il risultato, così per gioco!

 40
+1: il capitano
il capitano 07-09-2025 17:36

Scritto da Jimbo
VI INFORMO CHE IL TEDESCHINO E’ STATO CONDANNATO PER DOPING SENZA REMISSIONE DI PECCATO,RISCHIANDO 2 ANNI DI ESCLUSIONE,CONDONATI PER PURO INTERESSE AGONISTICO.
QUESTO EPISODIO DICE TUTTO,MA A VOI FANATICI NON DICE NIENTE,PROSCIUTTO SUGLI OCCHI E’ TIPICO DI CHI NON RIFLETTE SULLE COSE.

I danni della Legge Basaglia continua a mietere vittime!!

 39
Inox 07-09-2025 17:34

Scusate se insisto Redazione ma un minimo di Moderazione è necessario altrimenti ognuno scrive Solamente per il Gusto di Provocare e poi a mio avviso non è corretto scrivere Solo in Maiuscolo

 38
drop shock 07-09-2025 17:34

Scritto da Roberto Eusebi
Alla vigilia della finale di W, ero più sereno ed ero convinto che Jan avrebbe vinto con Alcaraz. […] Sono meno fiducioso per stasera. Non dico che Jan certamente perda, non sono un pazzo, ma da quanto visto finora il Dolomitico mi sembra meno ‘centrato’ rispetto a W. Con Shupo e Felix ha fatto tanta fatica pur vincendo, ha servito maluccio per tutto il torneo e c’è da valutare se il problema all’addome sia veramente rientrato come sembrerebbe dalle ultime dichiarazioni. […]

Meno sereno anch’io ma per un motivo diverso, un Alcatraz così continuo e concentrato non lo si era mai visto, non regala praticamente nulla..
Non sono d’accordo invece sulle partite con Shupo e Felix, tutti e due hanno giocato a livelli altissimi, Felix se giocasse sempre così sarebbe lui il numero tre.
Insomma secondo me Jannik è al 99%, il problema è che lo è anche Alcatraz…

Detto questo, vince Jannik in quattro set.

 37
Kenobi 07-09-2025 17:32

Leggo già alcuni che vogliono far sapere di aver finito il Maalox pomeridiano e forse hanno saltato la pasticca.

Alla fine i social e forum cosa sono diventati?
Una valvola di sfogo per i matti ed i disagiati ed un modo per autodenciarsi che si soffre di razzismo ed altre strambe patologie, tutto gratis.

Buon divertimento a tutti.

 36
Jimbo (Guest) 07-09-2025 17:27

VI INFORMO CHE IL TEDESCHINO E’ STATO CONDANNATO PER DOPING SENZA REMISSIONE DI PECCATO,RISCHIANDO 2 ANNI DI ESCLUSIONE,CONDONATI PER PURO INTERESSE AGONISTICO.
QUESTO EPISODIO DICE TUTTO,MA A VOI FANATICI NON DICE NIENTE,PROSCIUTTO SUGLI OCCHI E’ TIPICO DI CHI NON RIFLETTE SULLE COSE.

 35
drop shock 07-09-2025 17:23

@ Givaldo Barbosa (#4478436)

ennò dai non ritirarti, stasera ci vanno tutte le forze schierate in campo

sto scrivendo persino io

 34
Giuseppe (Guest) 07-09-2025 17:14

Scritto da andrewthefirst
Ma siamo un Corea del Nord? Non riesco a vedermi pubblicato il mio supporto per alcaraz. Io tifo per alcaraz.

Mi dispiace molto per te!! È come se ti piacesse di più la squadra brasiliana di calcio rispetto a quella italiana e ai mondiali in uno scontro tra Brasile e Italia tifassi Brasile. È vero che il tennis è uno sport individuale, tuttavia una vittoria di Sinner dà lustro non solo al giocatore, ma anche all’Italia. Ogni tennista italiano nelle competizioni così importanti come i 4 slam rappresentano anche il loro paese, io la penso così. Anche a me piace molto il gioco (non l’atteggiamento in campo) di Alcaraz, però contro Sinner non potrò mai fare il tifo per lui, ma solo per il nostro campione, che ammiro come uomo e come tennista. Forza Sinner! Conquista nuovamente gli States! Buon match a tutti!

 33
Jimbo (Guest) 07-09-2025 17:13

@ forzaragazziforza (#4478432)

VELASCO CIO’CHE NON HA OTTENUTO CON GLI UOMINI LO STA’ RAGGIUNGENDO CON LE DONNE.
ANCHE LUI COME ALCUNE DI QUESTE ATLETE NON SONO ITALIANI COME IL TENNISTA.
L’ITALIA CHE VINCEVA CON ITALIANI NOSTRANI E’ FINITA SALVO IN SPORT OLIMPICI DI NOSTRA INDUBBIA TRADIZIONE COME LA SCHERMA.

 32
Roberto Eusebi (Guest) 07-09-2025 17:08

Alla vigilia della finale di W, ero più sereno ed ero convinto che Jan avrebbe vinto con Alcaraz. Allora, con Shelton e Djoko gioco’ due partite perfette che mi diedero molta fiducia per la sfida con il murciano. La brutta partita con Grisha fu conseguenza della caduta nel primo game ma poi Jan divenne devastante. Sono meno fiducioso per stasera. Non dico che Jan certamente perda, non sono un pazzo, ma da quanto visto finora il Dolomitico mi sembra meno ‘centrato’ rispetto a W. Con Shupo e Felix ha fatto tanta fatica pur vincendo, ha servito maluccio per tutto il torneo e c’è da valutare se il problema all’addome sia veramente rientrato come sembrerebbe dalle ultime dichiarazioni. Catlitos non ha incontrato specialisti pericolosi sul cemento, a parte il 38enne Nole, ma mi sembra in forma psico fisica smagliante. Ciò detto, caro Jan… Entra in campo e facci vedere quello che sai fare meglio. Vincere!

 31
Pier no guest 07-09-2025 17:07

Scritto da Givaldo Barbosa
Oggi, tra volgari italopitechi che parlano di gnokka e poveretti infantili con l’urgenza di schedare, si è davvero toccato il fondo.
Con questo ultimo post, saluto tutti, amici ed “avversari”, e mi ritiro nel mio faro senza scrivere più.
Adios companeros.

Cos’è questa confidenza non richiesta? Fa bene a ritirarsi ma stavolta veda di mantenere la parola, almeno per salvare un minimo di dignità visto che non è la prima volta che si esibisce in questo giochino.
Era divertente,pure arguto ma,per eccesso di protagonismo, è diventata una macchietta che anziché dialogare ha mostrato una superbia detestabile, ricordandomi alcuni personaggi che un tempo andavano sul palco del Maurizio Costanzo Show non capendo d’essere lì per dilettare il pubblico e non per esserne riveriti.

 30
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 17:01

Oggi, tra volgari italopitechi che parlano di gnokka e poveretti infantili con l’urgenza di schedare, si è davvero toccato il fondo.
Con questo ultimo post, saluto tutti, amici ed “avversari”, e mi ritiro nel mio faro senza scrivere più.
Adios companeros.

 29
forzaragazziforza 07-09-2025 16:59

e siiiiiiii, campioni del mondo, campioni del mondo
scusate questa digressione ma devo celebrare la nuova generazione di fenomeni, le ragazze del volley dopo le olimpiadi due vnl vincono anche il mondiale, e che questa vittoria sia di buon auspicio anche per il nostro jannik, fantastiche ragazze, non la migliore italia, forse stanca, non debordante come alle olimpiadi, ma che ha saputo tirare fuori il meglio di sè quando i punti scottavano così come ieri contro il brasile al quinto set, tutte fantaastiche, antropova la devastatrice, fahr e danesi la coppia di centrali più forte al mondo (anche se un pò appannate sia ieri che oggi) moki l’eterna, e una menzione speciale per myriam sylla capitain mon capitan, cuore grinta classe tutto, dobbiamo duplicarla tripicarla quintuplicarla, grazie ragazze

 28
Mauro N (Guest) 07-09-2025 16:59

Nooo non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso…
Forse se lo ripeto accade

 27
Inox 07-09-2025 16:59

@ Givaldo Barbosa (#4478426)

È per quelli come te che ogni tanto mi assento da questo blog

 26
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 16:56

@ Inox (#4478422)

Che fai? Ridi della tua battuta?

 25
Jimbo (Guest) 07-09-2025 16:53

@ andrewthefirst (#4478395)

HAI LA MIA COMPRENSIONE,I FAN DEL TEDESCHINO SONO GLI STESSI DEL DOPATO NOVAX DOPINGKOV

 24
Inox 07-09-2025 16:52

@ Jimbo (#4478418)

Forse sarebbe più opportuno accostarti al topo galileo più che allo scienziato ahahah

 23
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 16:51

@ Inox (#4478420)

Bella ed edificante la tua urgenza di schedare. Bello sentire che stai bene e che la tua vigilia del match proceda nel solco della gioia scanzonata. Stammi bene.

 22
Inox 07-09-2025 16:49

@ Givaldo Barbosa (#4478391)

Non ti ho mai sopportato sei uno dei tanti haters, si io chiamo la Maestra quando ci sono in giro i Bulli come te

 21
Jimbo (Guest) 07-09-2025 16:49

@ Irlandero (#4478382)

ANCHE GALILEO FU’ INQUISITO PER LE SUE IDEE ASSURDE AH AH AH.
AMICO ASCOLTAMI A DIFFERENZA DI TE’ SE’ QUALCUNO AFFERMA CHE LA LUNA E’AL POSTO DEL SOLE IO LO RISPETTEREI SENZA OFFENDERLO E NON AIUTANDOLO A DIRE LE TUE STESSE BANALITA’.

 20
Inox 07-09-2025 16:46

Scritto da piper
Italvolley Campionesse mondiali!

Visto, sono davvero incredibili

 19
piper 07-09-2025 16:37

Italvolley Campionesse mondiali!

 18
Irlandero 07-09-2025 16:36

Scritto da Taxi Driver
Ho già preparato il sugo di salsiccia di Norcia, con spaghettone di Gragnano x stasera.
Pecorino come piovesse, della val di Non.
Greco di Tufo in ghiaccio x rinfrescarsi l’ugola.
Manca solo la gnokka

Io ho la gnokka…mi manca tutto il resto! 😆

 17
Irlandero 07-09-2025 16:23

Scritto da Taxi Driver
Ho già preparato il sugo di salsiccia di Norcia, con spaghettone di Gragnano x stasera.
Pecorino come piovesse, della val di Non.
Greco di Tufo in ghiaccio x rinfrescarsi l’ugola.
Manca solo la gnokka

….mi costringi ad uscire per fare la spesa… 😆

 16
andrewthefirst 07-09-2025 16:19

Ma siamo un Corea del Nord? Non riesco a vedermi pubblicato il mio supporto per alcaraz. Io tifo per alcaraz.

 15
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 16:11

@ Inox (#4478379)

Redazione o maestra: l’utente o scolaretto Inox vuole giocare solo lui e vuole escludere chi non è presente nel registro.

 14
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 16:09

@ Inox (#4478376)

Meglio qualche delirio del solito compitino.
O siamo ancora a scuola?

 13
Irlandero 07-09-2025 16:03

Scritto da Inox
Redazione mi sorprende che abbiate permesso un post Urlato come quello di Jimbo

Ma fosse solo questo… Non è possibile che l’utente che ha scritto quasto post sia serio, che ci creda! Se così fosse mi sento di dire che andrebbe “aiutato”.. . riesce a distorcere la realtà oggettiva estraendo concetti dai contesti, asservendoli allo scopo di motivare le sue parole…Mamma mia!! 🙄

 12
Inox 07-09-2025 15:58

Quando sarà attuata la possibilità di scrivere solo a chi è registrato (anche nel cervello)?

 11
Inox 07-09-2025 15:56

Redazione mi sorprende che abbiate permesso un post Urlato come quello di Jimbo

 10
nicola 1984 (Guest) 07-09-2025 15:43

Oggi,comunque vada,senza se e senza ma,dal primo all’ultimo quindici sarò ancora più orgoglioso di essere italiano e di essere degnamente rappresentato da un uomo e un campione come Jannik.Poi,se vince sarà apoteosi,se perde nessun dramma o isteria,si faranno i complimenti a un altro straordinario campionissimo e si continua a voler bene,se possibile ancora di più,al nostro fenomeno.Il tifo cieco o il campanilismo non c’entrano,e’e sara’sempre un privilegio seguire e sostenere un ragazzo come Jannik.

 9
Pier no guest 07-09-2025 15:15

Presenza di Trump sugli spalti.
Chi degli altri due protagonisti pagherà dazio?

 7
JohnMcenroe (Guest) 07-09-2025 14:51

Sarà una bella finale tra due grandi campioni !!!
Alle 20 inizia lo spettacolo e che vinca il migliore… speriamo Jannik !!!

 6
Vesciche e polline!! (Guest) 07-09-2025 14:28

Dando un occhio agli avversari incontrati diciamo che Alcaraz di specialisti sul cemento ne ha preso 1 solo e pure di anni 38…mentre jannik ha prso pop-shapo-bublik dove del cemento( velocita)hanno avuto i risultati migliori…darderi bellucci rindernech,popryn shapo bublik…
Oggi vediamo contro un avversario che sul cemento e un altro pianeta

 4
andrewthefirst 07-09-2025 14:25

@ Givaldo Barbosa (#4478319)

Aridaje con gli spoiler!

 3
Taxi Driver 07-09-2025 14:16

Ho già preparato il sugo di salsiccia di Norcia, con spaghettone di Gragnano x stasera.
Pecorino come piovesse, della val di Non.
Greco di Tufo in ghiaccio x rinfrescarsi l’ugola.
Manca solo la gnokka

 2
Givaldo Barbosa (Guest) 07-09-2025 14:11

Per me, isolato in un faro nell’altro capo del mondo, è gia mezzanotte e gli eventi arrivano prima. Dunque, vado a raccontarvi quanto la partita ha offerto.
È stato un match spettacolare che verrà ricordato per l’imprevedibilità del gioco dei due ragazzi, un gioco che nulla ha a che fare col tedioso e forzuto braccio di ferro tanto di moda tra le nuove leve. Trame per palati fini, straripanti di mezze volate da fondo, attacchi in controtempo, alleggerimenti, cambi di ritmo, smorzate fintate e deliziosi colpi di fioretto nei pressi della rete, il tutto condito da soavi rovesci in back e dritti loffi a disorientare l’avversario. Un gioco che ha mandato in visibilio il competente e sopraffino pubblico newyorkese, pubblico elegante che nulla concede alla volgarità e al cattivo gusto (vedasi la gentile solerzia con cui vengono restituite le palline scaraventate tra gli spalti dagli innumerevoli tocchi di fioretto dei due finalisti). Un pubblico distante anni luce dai vaccari col cappelletto a visiera che infestano spalti e strade di mezzo mondo ingozzandosi di burger e schifezze unte. Un pubblico che andrebbe preso a modello, specchio di un paese democratico e sempre attento alle istanze dall’altro.
In conclusione, un meritato riconoscimento e un grazie ai grandi attori accorsi in massa tra le tribune, rappresentanti di un cinema di alto spessore sociale, un cinema delicato che straripa di nobili suggestioni estatiche.
Peccato per gli spot pubblicitari di Sinner, disturbati troppo frequentemente dalla diretta del match. Ma vedrete che col tempo verranno presi provvedimenti e gli spot pubblicitari subiranno meno interruzioni, a tutela dei consumatori che pagano profumatamente l’abbonamento.

Dimenticavo il risultato: è secondario, nulla toglie e nulla aggiunge a quanto ho appena visto, qui nella Nuova Caledonia dell’Est.

 1
