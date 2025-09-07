Us Open: Live la finale del singolare maschile. In campo Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (LIVE)
US Open 🇺🇸 – Finale, cemento – 🌧️ (21-13)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 20:00
J. Sinner vs C. Alcaraz
Il cammino di Sinner verso la Finale
06.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Auger Aliassime F. SF 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
04.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇮🇹 Musetti L. QF 6-1, 6-4, 6-2
02.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇰🇿 Bublik A. R16 6-1, 6-1, 6-1
30.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Shapovalov D. 3R 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
28.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇦🇺 Popyrin A. 2R 6-3, 6-2, 6-2
26.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇿 Kopriva V. 1R 6-1, 6-1, 6-2
Il cammino di Alcaraz verso la finale
05.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇷🇸 Djokovic N. SF 6-4, 7-6⁴, 6-2
02.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇨🇿 Lehecka J. QF 6-4, 6-2, 6-4
31.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇫🇷 Rinderknech A. R16 7-6³, 6-3, 6-4
29.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Darderi L. 3R 6-2, 6-4, 6-0
28.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Bellucci M. 2R 6-1, 6-0, 6-3
26.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇺🇸 Opelka R. 1R 6-4, 7-5, 6-4
Per gustarsi appieno un match che può essere spettacolare nel gioco per un contrasto di stili,per una rivalità che comincia già a diventare storica per il numero di confronti,che cosa poteva mancare? Di solito può diventare la ciliegina l’antipatia tra i due,il non essere disposti ad andare a tavola assieme.
Accadde con Lendl vs Mac,con Sampras vs Agassi, in misura più discreta ma non nascosta tra Roger/Rada vs Nole.
Indovinate però chi deteneva lo scettro di campione (lo era) incapace di qualunque rispetto verso un qualunque collega? Tale James Scott Connors, detto Jimmy per i conoscenti (amici non ne aveva) e JIMBO per gli altri.
Tennista MAIUSCOLO con un fair play minuscolo,incapace di partecipare senza esibirsi in sciocchezze inutilmente provocatorie,in esternazioni fuori luogo e buone solo per essere evitato per non venirci alle mani scendendo al suo livello.
E siccome siamo fortunati… abbiamo pure JIMBO!
Mani in tasca e ignoriamo va,energie sprecate e dignitá che finirebbe nello sciacquone.
ah ah sei tu che ci “informi”, bella questa allora dovrei informarti io sul fatto che non è stato condannato per doping, ma sei peggio di Kyrgios.
questo insistere sulla menata del tedeschino la trovo oramai noiosa.
Ti dico solo questo (senza usare il maiuscolo per educazione) prova a fare lo stesso discorso con atleti del calibro di: Paolini, Cagnotto, Egonu, Balotelli, Jacobs, Kean e tantissimi atleti/e di colore e poi verifica il risultato, così per gioco!
I danni della Legge Basaglia continua a mietere vittime!!
Scusate se insisto Redazione ma un minimo di Moderazione è necessario altrimenti ognuno scrive Solamente per il Gusto di Provocare e poi a mio avviso non è corretto scrivere Solo in Maiuscolo
Meno sereno anch’io ma per un motivo diverso, un Alcatraz così continuo e concentrato non lo si era mai visto, non regala praticamente nulla..
Non sono d’accordo invece sulle partite con Shupo e Felix, tutti e due hanno giocato a livelli altissimi, Felix se giocasse sempre così sarebbe lui il numero tre.
Insomma secondo me Jannik è al 99%, il problema è che lo è anche Alcatraz…
Detto questo, vince Jannik in quattro set.
Leggo già alcuni che vogliono far sapere di aver finito il Maalox pomeridiano e forse hanno saltato la pasticca.
Alla fine i social e forum cosa sono diventati?
Una valvola di sfogo per i matti ed i disagiati ed un modo per autodenciarsi che si soffre di razzismo ed altre strambe patologie, tutto gratis.
Buon divertimento a tutti.
VI INFORMO CHE IL TEDESCHINO E’ STATO CONDANNATO PER DOPING SENZA REMISSIONE DI PECCATO,RISCHIANDO 2 ANNI DI ESCLUSIONE,CONDONATI PER PURO INTERESSE AGONISTICO.
QUESTO EPISODIO DICE TUTTO,MA A VOI FANATICI NON DICE NIENTE,PROSCIUTTO SUGLI OCCHI E’ TIPICO DI CHI NON RIFLETTE SULLE COSE.
ennò dai non ritirarti, stasera ci vanno tutte le forze schierate in campo
sto scrivendo persino io
Mi dispiace molto per te!! È come se ti piacesse di più la squadra brasiliana di calcio rispetto a quella italiana e ai mondiali in uno scontro tra Brasile e Italia tifassi Brasile. È vero che il tennis è uno sport individuale, tuttavia una vittoria di Sinner dà lustro non solo al giocatore, ma anche all’Italia. Ogni tennista italiano nelle competizioni così importanti come i 4 slam rappresentano anche il loro paese, io la penso così. Anche a me piace molto il gioco (non l’atteggiamento in campo) di Alcaraz, però contro Sinner non potrò mai fare il tifo per lui, ma solo per il nostro campione, che ammiro come uomo e come tennista. Forza Sinner! Conquista nuovamente gli States! Buon match a tutti!
VELASCO CIO’CHE NON HA OTTENUTO CON GLI UOMINI LO STA’ RAGGIUNGENDO CON LE DONNE.
ANCHE LUI COME ALCUNE DI QUESTE ATLETE NON SONO ITALIANI COME IL TENNISTA.
L’ITALIA CHE VINCEVA CON ITALIANI NOSTRANI E’ FINITA SALVO IN SPORT OLIMPICI DI NOSTRA INDUBBIA TRADIZIONE COME LA SCHERMA.
Alla vigilia della finale di W, ero più sereno ed ero convinto che Jan avrebbe vinto con Alcaraz. Allora, con Shelton e Djoko gioco’ due partite perfette che mi diedero molta fiducia per la sfida con il murciano. La brutta partita con Grisha fu conseguenza della caduta nel primo game ma poi Jan divenne devastante. Sono meno fiducioso per stasera. Non dico che Jan certamente perda, non sono un pazzo, ma da quanto visto finora il Dolomitico mi sembra meno ‘centrato’ rispetto a W. Con Shupo e Felix ha fatto tanta fatica pur vincendo, ha servito maluccio per tutto il torneo e c’è da valutare se il problema all’addome sia veramente rientrato come sembrerebbe dalle ultime dichiarazioni. Catlitos non ha incontrato specialisti pericolosi sul cemento, a parte il 38enne Nole, ma mi sembra in forma psico fisica smagliante. Ciò detto, caro Jan… Entra in campo e facci vedere quello che sai fare meglio. Vincere!
Cos’è questa confidenza non richiesta? Fa bene a ritirarsi ma stavolta veda di mantenere la parola, almeno per salvare un minimo di dignità visto che non è la prima volta che si esibisce in questo giochino.
Era divertente,pure arguto ma,per eccesso di protagonismo, è diventata una macchietta che anziché dialogare ha mostrato una superbia detestabile, ricordandomi alcuni personaggi che un tempo andavano sul palco del Maurizio Costanzo Show non capendo d’essere lì per dilettare il pubblico e non per esserne riveriti.
Oggi, tra volgari italopitechi che parlano di gnokka e poveretti infantili con l’urgenza di schedare, si è davvero toccato il fondo.
Con questo ultimo post, saluto tutti, amici ed “avversari”, e mi ritiro nel mio faro senza scrivere più.
Adios companeros.
e siiiiiiii, campioni del mondo, campioni del mondo
scusate questa digressione ma devo celebrare la nuova generazione di fenomeni, le ragazze del volley dopo le olimpiadi due vnl vincono anche il mondiale, e che questa vittoria sia di buon auspicio anche per il nostro jannik, fantastiche ragazze, non la migliore italia, forse stanca, non debordante come alle olimpiadi, ma che ha saputo tirare fuori il meglio di sè quando i punti scottavano così come ieri contro il brasile al quinto set, tutte fantaastiche, antropova la devastatrice, fahr e danesi la coppia di centrali più forte al mondo (anche se un pò appannate sia ieri che oggi) moki l’eterna, e una menzione speciale per myriam sylla capitain mon capitan, cuore grinta classe tutto, dobbiamo duplicarla tripicarla quintuplicarla, grazie ragazze
Nooo non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso non sono nervoso…
Forse se lo ripeto accade
È per quelli come te che ogni tanto mi assento da questo blog
Che fai? Ridi della tua battuta?
HAI LA MIA COMPRENSIONE,I FAN DEL TEDESCHINO SONO GLI STESSI DEL DOPATO NOVAX DOPINGKOV
Forse sarebbe più opportuno accostarti al topo galileo più che allo scienziato ahahah
Bella ed edificante la tua urgenza di schedare. Bello sentire che stai bene e che la tua vigilia del match proceda nel solco della gioia scanzonata. Stammi bene.
Non ti ho mai sopportato sei uno dei tanti haters, si io chiamo la Maestra quando ci sono in giro i Bulli come te
ANCHE GALILEO FU’ INQUISITO PER LE SUE IDEE ASSURDE AH AH AH.
AMICO ASCOLTAMI A DIFFERENZA DI TE’ SE’ QUALCUNO AFFERMA CHE LA LUNA E’AL POSTO DEL SOLE IO LO RISPETTEREI SENZA OFFENDERLO E NON AIUTANDOLO A DIRE LE TUE STESSE BANALITA’.
Visto, sono davvero incredibili
Italvolley Campionesse mondiali!
Io ho la gnokka…mi manca tutto il resto! 😆
….mi costringi ad uscire per fare la spesa… 😆
Ma siamo un Corea del Nord? Non riesco a vedermi pubblicato il mio supporto per alcaraz. Io tifo per alcaraz.
Redazione o maestra: l’utente o scolaretto Inox vuole giocare solo lui e vuole escludere chi non è presente nel registro.
Meglio qualche delirio del solito compitino.
O siamo ancora a scuola?
Ma fosse solo questo… Non è possibile che l’utente che ha scritto quasto post sia serio, che ci creda! Se così fosse mi sento di dire che andrebbe “aiutato”.. . riesce a distorcere la realtà oggettiva estraendo concetti dai contesti, asservendoli allo scopo di motivare le sue parole…Mamma mia!! 🙄
Quando sarà attuata la possibilità di scrivere solo a chi è registrato (anche nel cervello)?
Redazione mi sorprende che abbiate permesso un post Urlato come quello di Jimbo
Oggi,comunque vada,senza se e senza ma,dal primo all’ultimo quindici sarò ancora più orgoglioso di essere italiano e di essere degnamente rappresentato da un uomo e un campione come Jannik.Poi,se vince sarà apoteosi,se perde nessun dramma o isteria,si faranno i complimenti a un altro straordinario campionissimo e si continua a voler bene,se possibile ancora di più,al nostro fenomeno.Il tifo cieco o il campanilismo non c’entrano,e’e sara’sempre un privilegio seguire e sostenere un ragazzo come Jannik.
IO DA NADALIANO HO VISTO NELL’ALCATRAZ DOPO I 3 MATCH POINT SALVATI A PARIGI IL MIGLIOR TENNIS DAL 2023 IN POI PER POI DELUDERMI LA FINALE DI WIMBLEDON MOLTO SOTTO LE ATTESE CONSIDERANDO LO SPAGNOLO SOTTOTONO.IL TEDESCHINO E NON PROPRIO ITALIANO NON L’HO MAI CONSIDERATO UN TENNISTA,LO DEFINIREI COME HA AFFERMATO UNA RAGAZZA AMERICANA INTERVISTATA IL FRUTTO DI UNA PROGRAMMAZIONE AD HOC DA INTELLIGENZA ARTIFICIALE CON UN TENNIS MECCANICO SENZA NESSUNA FANTASIA,L’UNICO CHE POTEVA DETRONIZZARE L’ALTRO CYBORG DOPATO DI NOME NOVAX DOPINGKOVIC.
CREDO CHE IL TENNIS DI OGGI ABBIA 2 ESTREMI DA UN LATO UN PARCO GIOCATORI IL PIU’SCARSO E INSIGNIFICANTE DI TUTTA LA STORIA DEL TENNIS CONSIDERANDO IL CROLLO DEI 3 CISIDETTI PERDENTI DI QUESTI ANNI ZVEREV,TSITSIPAS E DI MENO MEDVEDEV E DALL’ALTRA UN TENNISTA NORMALE FINO AL 2023 E POI ALLA FINE DI QUELL’ANNO STRANAMENTE IRRICONOSCIBILE NEL SUO LIVELLO DA FAR PENSARE COME SI E’ DIMOSTRATO CHE QUALCOSA NON TORNA SU’ DI LUI,MENTRE IN MEZZO ABBIAMO L’UNICO VERO TALENTO E CAMPIONE DI TENNIS E NON DI UN ATRO SPORT DA IA.
IN CONCLUSIONE ALCATRAZ RAPPRESENTA QUESTA NUOVA EPOCA DEL TENNIS IL RESTO E’ NOIA ANCHE SE’ IL FINTO ITALIANO E FINTO TENNISTA MA VERO ROBOTTINO DOVESSE INCASELLARE ALTRI 50 SLAM NEL SUO PALLOTTOLIERE.
IN CONCLUSIONE DIREI CHE TUTTO QUESTO NON FA’PIACERE A QUALCHE TIFOSO MA SOLTANTO ALLA VERITA’.
Presenza di Trump sugli spalti.
Chi degli altri due protagonisti pagherà dazio?
Sarà una bella finale tra due grandi campioni !!!
Alle 20 inizia lo spettacolo e che vinca il migliore… speriamo Jannik !!!
Chissà che scusa si inventeranno i tifosi di Sinner stasera dopo l’ennesima sconfitta sul cemento, sono proprio curioso e non vedo l’ora
Dando un occhio agli avversari incontrati diciamo che Alcaraz di specialisti sul cemento ne ha preso 1 solo e pure di anni 38…mentre jannik ha prso pop-shapo-bublik dove del cemento( velocita)hanno avuto i risultati migliori…darderi bellucci rindernech,popryn shapo bublik…
Oggi vediamo contro un avversario che sul cemento e un altro pianeta
Aridaje con gli spoiler!
Ho già preparato il sugo di salsiccia di Norcia, con spaghettone di Gragnano x stasera.
Pecorino come piovesse, della val di Non.
Greco di Tufo in ghiaccio x rinfrescarsi l’ugola.
Manca solo la gnokka
Per me, isolato in un faro nell’altro capo del mondo, è gia mezzanotte e gli eventi arrivano prima. Dunque, vado a raccontarvi quanto la partita ha offerto.
È stato un match spettacolare che verrà ricordato per l’imprevedibilità del gioco dei due ragazzi, un gioco che nulla ha a che fare col tedioso e forzuto braccio di ferro tanto di moda tra le nuove leve. Trame per palati fini, straripanti di mezze volate da fondo, attacchi in controtempo, alleggerimenti, cambi di ritmo, smorzate fintate e deliziosi colpi di fioretto nei pressi della rete, il tutto condito da soavi rovesci in back e dritti loffi a disorientare l’avversario. Un gioco che ha mandato in visibilio il competente e sopraffino pubblico newyorkese, pubblico elegante che nulla concede alla volgarità e al cattivo gusto (vedasi la gentile solerzia con cui vengono restituite le palline scaraventate tra gli spalti dagli innumerevoli tocchi di fioretto dei due finalisti). Un pubblico distante anni luce dai vaccari col cappelletto a visiera che infestano spalti e strade di mezzo mondo ingozzandosi di burger e schifezze unte. Un pubblico che andrebbe preso a modello, specchio di un paese democratico e sempre attento alle istanze dall’altro.
In conclusione, un meritato riconoscimento e un grazie ai grandi attori accorsi in massa tra le tribune, rappresentanti di un cinema di alto spessore sociale, un cinema delicato che straripa di nobili suggestioni estatiche.
Peccato per gli spot pubblicitari di Sinner, disturbati troppo frequentemente dalla diretta del match. Ma vedrete che col tempo verranno presi provvedimenti e gli spot pubblicitari subiranno meno interruzioni, a tutela dei consumatori che pagano profumatamente l’abbonamento.
Dimenticavo il risultato: è secondario, nulla toglie e nulla aggiunge a quanto ho appena visto, qui nella Nuova Caledonia dell’Est.