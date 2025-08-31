WTA 125 Changsha: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna presenza italiana aspettando le quali
WTA 125 Changsha – Tabellone Principale – terra
(1) Maria Lourdes Carle vs Xinxin Yao
(WC) Yufei Ren vs (WC) Yidi Yang
Wushuang Zheng vs (WC) Xiaodi You
Han Shi vs (8) Maria Timofeeva
(4) Xinyu Gao vs Anna-Lena Friedsam
Chloe Paquet vs Qualifier
(WC) Ying Zhang vs Alina Charaeva
Zhibek Kulambayeva vs (7) Sijia Wei
(5) Lanlana Tararudee vs Qualifier
Hanna Chang vs Qualifier
Ye-Xin Ma vs En-Shuo Liang
Carole Monnet vs (3) Veronika Erjavec
(6) Mai Hontama vs Qualifier
Zarina Diyas vs Carol Zhao
Raluka Serban vs Sara Saito
Anastasia Gasanova vs (2) Joanna Garland
