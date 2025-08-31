WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Changsha: Il Tabellone Principale. Al momento nessuna presenza italiana aspettando le quali

31/08/2025 07:40 1 commento
Carol Zhao CAN, 20-06-1995
CHN WTA 125 Changsha – Tabellone Principale – terra
(1) Maria Lourdes Carle ARG vs Xinxin Yao CHN
(WC) Yufei Ren CHN vs (WC) Yidi Yang CHN
Wushuang Zheng CHN vs (WC) Xiaodi You CHN
Han Shi CHN vs (8) Maria Timofeeva RUS

(4) Xinyu Gao CHN vs Anna-Lena Friedsam GER
Chloe Paquet FRA vs Qualifier
(WC) Ying Zhang CHN vs Alina Charaeva RUS
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (7) Sijia Wei CHN

(5) Lanlana Tararudee THA vs Qualifier
Hanna Chang USA vs Qualifier
Ye-Xin Ma CHN vs En-Shuo Liang TPE
Carole Monnet FRA vs (3) Veronika Erjavec SLO

(6) Mai Hontama JPN vs Qualifier
Zarina Diyas KAZ vs Carol Zhao CAN
Raluka Serban CYP vs Sara Saito JPN
Anastasia Gasanova RUS vs (2) Joanna Garland TPE

