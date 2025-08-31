Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Daniel Rincon nella foto

ITA CHALLENGER Como (Italia) – Finale, terra battuta

Center Court – ore 15:00
Luka Mikrut CRO vs Duje Ajdukovic CRO
ESP CHALLENGER Manacor (Spagna) – Finale, cemento

Pista 1 – ore 19:00
Daniel Rincon ESP vs Jurij Rodionov AUT
POR CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Finale, terra battuta

CENTRAL – ore 12:00
Gilles Arnaud Bailly BEL vs Guy Den Ouden NED
CHN CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Finale, cemento

Centre Court – ore 10:00
Oliver Crawford GBR vs Sho Shimabukuro JPN
ATP Zhangjiagang
Oliver Crawford [6]
30
2
Sho Shimabukuro [3]
15
5
