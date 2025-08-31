US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Como, Manacor, Porto 2 e Zhangjiagang: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
31/08/2025 07:21 Nessun commento
CHALLENGER Como (Italia) – Finale, terra battuta
Center Court – ore 15:00
Luka Mikrut vs Duje Ajdukovic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Manacor (Spagna) – Finale, cemento
Pista 1 – ore 19:00
Daniel Rincon vs Jurij Rodionov
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Porto 2 (Portogallo) – Finale, terra battuta
CENTRAL – ore 12:00
Gilles Arnaud Bailly vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Zhangjiagang (Cina) – Finale, cemento
Centre Court – ore 10:00
Oliver Crawford vs Sho Shimabukuro
ATP Zhangjiagang
Oliver Crawford [6]•
30
2
Sho Shimabukuro [3]
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Crawford
15-0
ace
30-0
30-15
2-5
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
O. Crawford
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-4 → 2-4
S. Shimabukuro
15-0
30-0
40-0
1-3 → 1-4
O. Crawford
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
1-2 → 1-3
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
O. Crawford
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
