Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 31 Agosto 2025

31/08/2025 08:19 6 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

NED W50 Oldenzaal 40000 – Final
[3] Silvia Ambrosio ITA vs Noma Noha akugue GER ore 13:00

Il match deve ancora iniziare



POL W50 Bytom 40000 – Final
Kajsa Rinaldo persson SWE vs [3] Tyra Caterina Grant ITA ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

6 commenti

cataflic (Guest) 31-08-2025 10:21

Intanto Tyra durante l’estate ha preso livello ed é ormai in zona qualifiche Slam

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fabblack 31-08-2025 09:28

@ Egbedi (#4471723)

@ brunodalla (#4471743)

Contrariamente a quanto sembrano dire i cognomi, la Grant È italiana (di nascita e di formazione tennistica – che forse è ciò che più conta -) mentre la Ambrosio NO.
Tra l’altro la Grant è anche 11 (undici) anni più giovane: non dovrebbero stare nella stessa frase, mi rendo conto.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brunodalla 31-08-2025 09:11

@ Egbedi (#4471723)

mentre la Tyra ha già il biglietto.

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Egbedi (Guest) 31-08-2025 08:45

Ambrosio in zona Australia. Brava!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 31-08-2025 08:39

@ Comandante (#4471706)

E’ diventato irlandese di passaporto. Un abbraccio.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Comandante (Guest) 31-08-2025 08:31

C’è anche Buldorini in finale in Germania

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!