Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 31 Agosto 2025
31/08/2025 08:19 6 commenti
W50 Oldenzaal 40000 – Final
[3] Silvia Ambrosio vs Noma Noha akugue ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
W50 Bytom 40000 – Final
Kajsa Rinaldo persson vs [3] Tyra Caterina Grant ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
Intanto Tyra durante l’estate ha preso livello ed é ormai in zona qualifiche Slam
@ Egbedi (#4471723)
@ brunodalla (#4471743)
Contrariamente a quanto sembrano dire i cognomi, la Grant È italiana (di nascita e di formazione tennistica – che forse è ciò che più conta -) mentre la Ambrosio NO.
Tra l’altro la Grant è anche 11 (undici) anni più giovane: non dovrebbero stare nella stessa frase, mi rendo conto.
@ Egbedi (#4471723)
mentre la Tyra ha già il biglietto.
Ambrosio in zona Australia. Brava!
@ Comandante (#4471706)
E’ diventato irlandese di passaporto. Un abbraccio.
C’è anche Buldorini in finale in Germania