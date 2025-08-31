WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Guadalajara: Il Tabellone Principale e turno unico di quali. Tris di azzurre nel Md

31/08/2025 00:41 1 commento
Martina Trevisan nella foto
Martina Trevisan nella foto

MEX WTA 125 Guadalajara – Tabellone Principale – hard
(1) Kamilla Rakhimova RUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Anna Rogers USA vs (WC) Alana Smith USA
Qualifier vs Qualifier
Martina Trevisan ITA vs (8) Olivia Gadecki AUS

(4) Francesca Jones GBR vs Qualifier
Iryna Shymanovich BLR vs Laura Pigossi BRA
(WC) Alisa Oktiabreva RUS vs (WC) Nikola Bartunkova CZE
Panna Udvardy HUN vs (5) Elsa Jacquemot FRA

(6) Rebecca Marino CAN vs Ana Sofia Sanchez MEX
Kayla Day USA vs Emina Bektas USA
Elena Pridankina RUS vs Marina Stakusic CAN
Lucrezia Stefanini ITA vs (3) Emiliana Arango COL

(7) Katarzyna Kawa POL vs Amandine Hesse FRA
Nicole Fossa Huergo ITA vs Linda Klimovicova POL
Maddison Inglis AUS vs Qualifier
Arianne Hartono NED vs (2/WC) Alexandra Eala PHI

MEX WTA 125 Guadalajara – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
(1) Varvara Lepchenko USA vs Jessica Hinojosa Gomez MEX
(2) Anastasia Kulikova FIN vs Qianhui Tang CHN
(3) Victoria Rodriguez MEX vs (WC) Lya Isabel Fernandez Olivares MEX
(4) Maria Kozyreva RUS vs (WC) Natalia Sousa Salazar MEX

TAG:

1 commento

verygabry 31-08-2025 01:11

Eala

Jacquemot

Jimenez
Arango

Gadecki
Jones
Marino
Klimovicova

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!