WTA 125 Guadalajara: Il Tabellone Principale e turno unico di quali. Tris di azzurre nel Md
WTA 125 Guadalajara – Tabellone Principale – hard
(1) Kamilla Rakhimova vs Victoria Jimenez Kasintseva
Anna Rogers vs (WC) Alana Smith
Qualifier vs Qualifier
Martina Trevisan vs (8) Olivia Gadecki
(4) Francesca Jones vs Qualifier
Iryna Shymanovich vs Laura Pigossi
(WC) Alisa Oktiabreva vs (WC) Nikola Bartunkova
Panna Udvardy vs (5) Elsa Jacquemot
(6) Rebecca Marino vs Ana Sofia Sanchez
Kayla Day vs Emina Bektas
Elena Pridankina vs Marina Stakusic
Lucrezia Stefanini vs (3) Emiliana Arango
(7) Katarzyna Kawa vs Amandine Hesse
Nicole Fossa Huergo vs Linda Klimovicova
Maddison Inglis vs Qualifier
Arianne Hartono vs (2/WC) Alexandra Eala
WTA 125 Guadalajara – Tabellone Qualificazione (turno unico) – hard
(1) Varvara Lepchenko vs Jessica Hinojosa Gomez
(2) Anastasia Kulikova vs Qianhui Tang
(3) Victoria Rodriguez vs (WC) Lya Isabel Fernandez Olivares
(4) Maria Kozyreva vs (WC) Natalia Sousa Salazar
TAG: WTA 125
