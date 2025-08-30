Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: Il programma di Domenica 31 Agosto 2025. Alcaraz di giorno. Novak Djokovic ancora in sessione serale

30/08/2025 21:53 3 commenti
Novak Djokovic classe 1987, n.7 del mondo - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula USA vs A. Li USA
A. Rinderknech FRA vs C. Alcaraz ESP

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs J. Struff GER
E. Rybakina KAZ vs M. Vondrousova CZE

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
A. Mannarino FRA vs J. Lehecka CZE
B. Krejcikova CZE vs T. Townsend USA
T. Machac CZE vs T. Fritz USA
A. Sabalenka vs C. Bucsa ESP

beta 30-08-2025 23:56

Forza Struff!!!!!

piper 30-08-2025 23:26

Programma mio: comincerò con i primi 3 incontri sull Armstrong, poi Nole vs Jan, invece Elena vs Marketa sarà troppo tardi per me.

pablito 30-08-2025 23:24

Struff, non fare lo str…(uzzo).

Vorrei vedere ancora lo Scugnizzo di fronte al Goat ! 😉

