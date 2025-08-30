Us Open: Il programma di Domenica 31 Agosto 2025. Alcaraz di giorno. Novak Djokovic ancora in sessione serale
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula vs A. Li
A. Rinderknech vs C. Alcaraz
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs J. Struff
E. Rybakina vs M. Vondrousova
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
A. Mannarino vs J. Lehecka
B. Krejcikova vs T. Townsend
T. Machac vs T. Fritz
A. Sabalenka vs C. Bucsa
Forza Struff!!!!!
Programma mio: comincerò con i primi 3 incontri sull Armstrong, poi Nole vs Jan, invece Elena vs Marketa sarà troppo tardi per me.
Struff, non fare lo str…(uzzo).
Vorrei vedere ancora lo Scugnizzo di fronte al Goat ! 😉